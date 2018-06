Sau Khi CSVN Sụp Đổ, Quê Hương Cần Gấp Điều Gì?

Hiện tình tại nước Việt Nam đang xung đột quyết liệt, một bên là Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), một bên là toàn dân Việt Nam không khuất phục trước bạo quyền bán nước cầu vinh. CSVN cố tình ra Dự luật Đặc khu kinh tế và An ninh mạng. “Đặc khu kinh tế” ở các nơi: Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở Miền Bắc; Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa, ở miền Trung; và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang ở miền Nam. Luật “An ninh mạng” là bưng bít Google và Facebook tại Việt Nam do quốc hội bù nhìn bấm nút thông qua, hòng hạn chế Google và Facebook kể từ ngày 12-06-2018. Đúng là:





Toàn dân phẫn uất, xót xa!

“Đặc khu kinh tế” nước nhà nguy vong

Lại còn trơ tráo, ngông cuồng

“Luật an ninh mạng” để hòng mưu gian







Từ đấy, đồng bào phản đối Dự luật Đặc khu và An ninh mạng, cuộc biểu tình lan rộng và gia tăng từ nam chí bắc, khắp các tỉnh thành và khắp nơi ở hải ngoại. Dù rằng CSVN tuyên truyền lừa lọc và khủng bố dã man các cuộc biểu tình, hòng dập tắt ngọn lửa đấu tranh của toàn dân nhưng nhà cầm quyền CSVN đã thất bại. Thế nên, hai Dự luật oái oăm của CSVN quá đau lòng, đúng theo từ ngữ của CSVN đấy là “Đại phản động!” Người Việt trong và ngoài nước không thể quên lời dặn dò:

- Vua Trần Nhân Tông căn dặn: “Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình quyền nói một đàng làm một nẻo. Cho nên họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra nơi biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn: Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên, các ngươi phải nhớ lời Ta dặn: Một tấc đất của Tiền Nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

- Vua Lê Thánh Tông bảo: “Một thước núi, một tấc sông của ta, có lẽ nào tự nhiên vứt bỏ đi được, nếu người nào dám đem một tấc đất của Lê Thái Tổ làm mồi cho giặc, người đó sẽ bị trừng phạt nặng”.

- Nhà Thái dịch Lý Đông A đã biết rõ đường lối Hán hoá thâm độc, ông đã cảnh tỉnh Đồng bào: “Đối riêng Việt Nam, họ đang nghiên cứu cách nào lập thành một tỉnh, nuôi Việt gian thế nào, diệt chữ Quốc ngữ thế nào, tiễu trừ dân tộc ý thức cách nào, làm sao cho người Việt tưởng mình là người Hán, khôi phục chữ Hán thế nào, truyền bá Tam Dân chủ nghĩa thế nào, thống trị thế nào? Họ dụ dỗ: Hỡi người Hán! Hãy quay về dân tộc, truyền thống của nhà Minh văn minh lắm, thử xem người Việt sẽ biết đối phó cách nào” (Tiểu sử Lý Đông A, xem cước chú ở link số 1).

Thế mà, CSVN không biết lắng nghe lời dặn dò trong sáng của Tiền nhân, CSVN chỉ tung hô tà thuyết lội thời của Carl Marx, Lenin:

“Mác-Lê” tà thuyết đảo điên!

Gây ra tang tóc, oan khiên chán chường

Do đấy, người Việt đã và đang gắn bó, hiệp đồng chống cộng để bảo vệ vẹn toàn Tổ quốc, sự chống cộng quyết liệt này chưa từng thấy trước đây; trong số người này không thể quên Will Nguyễn là công dân Hoa kỳ, một thanh niên trí thức đã tốt nghiệp đại học Yale, khi thấy tổ quốc lâm nguy đã khí khái tham gia biểu tình tại Việt Nam. Một số người Việt đã tự nguyện làm “Lễ tuyên thệ quyết tử” phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế của CSVN (2), vì họ đã thấy rõ ràng CSVN thật sự là chư hầu của Tàu cộng, đang thực hiện “Mật ước Thành Đô” họp tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, giữa nhà cầm quyền CSVN và Trung cộng, đã có lời đồn rằng hai bên thỏa thuận vào năm 2020, nước Việt Nam sẽ là tỉnh Quảng Nam của Trung cộng, nay không còn là lời đồn nữa mà đấy là sự thật mà nhà cầm quyền cộng sản Việt/Tàu đang thực hiện.

Trong cuộc giằng co gay go này, ai là người chiến thắng cuối cùng tại Việt Nam, đấy là toàn dân Việt Nam, nếu người Việt quyết tâm diệt cộng cứu nước. Ngược lại, nếu người Việt thờ ơ với vận nước đang nguy ngập thì kẻ chiến thắng và đô hộ Việt Nam sẽ là Tàu cộng?!

Khi đấu tranh, đồng loạt xuống đường hàng triệu triệu người, côn-an có thể đàn áp người biểu tình vì chính nghĩa từ vài trăm hay vài ngàn người, chứ không thể đàn áp cùng một lúc hàng triệu triệu người trở lên; có như vậy Đồng bào mới tự cứu nguy cho chính mình và cứu nguy cho Tổ quốc đang lâm nguy. Nước Việt chúng ta, muốn được các nước trên thế giới trọng nể, toàn dân phải đoàn kết khắng khít và tạo cho dân giàu nước mạnh. Chế độ CSVN độc đảng độc tài, buôn dân bán nước nên chắc chắn sẽ bị lật đổ, nhưng đang khi và sau khi lật đổ nhà cầm quyền CSVN, người Việt Quốc Gia cần phải suy xét về nhiều lĩnh vực:

a- Về Quốc phòng: Trong lúc tình thế rối ren là lúc các nước láng giềng hay ngoại bang sẽ xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của ta. Kinh nghiệm lịch sử, năm 1407, quân Minh xâm lược nước ta, đang tiến vào Hoá Châu; Chiêm Thành thấy vậy đem quân đánh chiếm Hoá Châu; Đặng Tất bị ở giữa hai cánh quân ngoại xâm nên tạm hàng quân Minh để chống quân Chiêm, Trương Phụ để Đặng Tất giữ chức Đại Tri Hoá Châu như cũ; tạm yên phía bắc, Đặng Tất điều động toàn binh sĩ đánh đuổi quân Chiêm, quân Chiêm bị bại phải rút về. Sau đấy, Đặng Tất giết hết các quan lại nhà Minh ở Hóa Châu và khởi nghĩa giúp vua Hậu Trần để chống quân Minh xâm lược. Từ đấy, chúng ta nghĩ là cần phải có một lực lượng an ninh trên toàn quốc để bảo đảm an ninh trong nước và giữ gìn biên cương lãnh thổ. Lực lượng an ninh còn dùng để ổn định tình trạng rối ren trong buổi ban đầu, vì có thể các đảng phái hoặc các cá nhân sẽ trả thù tàn bạo do lòng thù hận.

b- Về Ngoại giao: Đối với các nước láng giềng nói riêng và các nước trên thế giới nói chung, trong lúc đất nước đang chuyển tiếp sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Thế nên, về ngoại giao rất cần thiết, đất nước đang khó khăn thì ngoại giao cần cố gắng và quyết tâm giành cho được sự hỗ trợ của các quốc gia thiếu thiện cảm với nước Tàu, như: Nhật đang căng thẳng với Tàu về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông; Ấn Độ có tranh chấp biên giới với nước Tàu; Mỹ không hài lòng về quyền lợi của mình với nước Tàu... Và các nước đang có tranh chấp tại biển Đông với nước Tàu.

c- Về Văn hóa: Học hành là điều quan trọng không thể xem nhẹ, phải cấp bách lựa chọn giáo viên, giáo sư các cấp, biên soạn các sách giáo khoa thích nghi với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, lưu ý môn Việt sử đã bị CSVN cho giảng dạy sai lạc là bắt học sinh, sinh viên học về chủ thuyết Cộng sản và văn thơ mất gốc của Hồ Chí Minh và thơ của văn nô Tố Hữu... Lo ngại thay! CSVN đã sửa đổi sự thật của Việt sử, CSVN còn muốn bỏ hẳn môn học Việt sử để triệt tiêu tinh thần bảo vệ Tổ quốc. Thật vậy, VnExpress (báo trong nước) ngày 15-11-2015 ghi: “Hàng trăm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia nghiên cứu Sử học đã phản ứng trước Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể không còn môn học Lịch sử là môn học bắt buộc (3)".

d- Về Kinh tế: Phát triển công-nông nghiệp, thương mại, cố gắng làm sao cho đất nước được tiến bộ nhịp nhàng với thế giới và lo lắng đời sống của đồng bào được đầy đủ.

e- Về hành chính : Hệ thống hành chính không thể bị gián đoạn sau khi chế độ CSVN bị lật đổ, cần thành lập chính quyền các cấp từ trung ương đến từng địa phương; giải quyết đời sống cho người dân được sống đầy đủ và yên ổn...

Đây chỉ là một vài thiển nghĩ của cá nhân, việc Quốc gia là việc trọng đại phải nhờ những vị tri thức lỗi lạc, các nhà chính trị sâu sắc bàn bạc kỹ lưỡng và rộng rãi để tránh lúng túng trong khi và liền sau khi chế độ CSVN sụp đổ.

Hiện tình đất nước của ta đang và sẽ xung đột quyết liệt, một bên là độc đảng CSVN trên 4 triệu đảng viên đối chọi trên 90 triệu người Việt trong nước và trên 4 triệu người Việt Quốc gia đang sinh sống ở hải ngoại là một lực lượng hậu thuẫn cần thiết cho công cuộc đấu tranh quang phục quê hương. Người Việt hải ngoại đã, đang và sẽ phổ biến thông tin chính xác về chế độ độc đảng, độc tài của CSVN đã đàn áp dã man người dân Việt Nam đến chính quyền các nước tự do, đến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hoặc Liên Hiệp Quốc đã gây cho nhà cầm quyền CSVN bị lúng túng như con rắn độc bị đánh trúng xương sống đang giãy chết.

Sau cùng, có lẽ câu nói của tướng Moshe Dayan, ông sinh năm 1915 và mất năm 1981, có biệt danh "Độc nhãn tướng quân" vì mắt bên trái mang mảnh che màu đen, ông là nhà chính trị và là một danh tướng của nước Do Thái (Israel). Tướng Moshe Dayan sang thăm Việt Nam vào năm 1973, sau khi ông quan sát tình hình, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hỏi: “Làm thế nào để đánh thắng Cộng sản”, Tướng Moshe Dayan đã thẳng thắn nói rằng: “Muốn thắng Cộng sản, phải để cho Cộng sản thắng trước”. Nếu đúng như vậy, đất nước của chúng ta đang hé tia hy vọng sáng sủa vậy.

Mong thay.

Ngày 19-6-2018

Nguyễn Lộc Yên

