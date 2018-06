Mỹ Cảnh Báo Dân Coi Chừng Bị Tin Tặc Tại World Cup Nga

Khoảng giữa tháng 06/2018, trang Reuters đưa tin, William E. Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián Quốc gia Mỹ, đã khuyến cáo người hâm mộ Mỹ không nên mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác khi tới Nga để tham dự World Cup 2018.Với lượng vé bán ra chỉ xếp sau Nga, cho thấy số lượng lớn người hâm mộ Mỹ sẽ tới dự World Cup 2018 tại Nga rất lớn. Tuy nhiên, trong tình hình chính trị căng thẳng giữa hai nước như hiện nay, giới chức trách Mỹ khuyến cáo người hâm mộ đề cao cảnh giác với các vụ đánh cắp thông tin qua các thiết bị điện tử.Theo ông William E. Evanina, nhiều khả năng chính phủ Nga hoặc giới tội phạm mạng có thể sẽ cố gắng truy cập dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị điện tử. Quan chức Mỹ lưu ý cuộc tấn công sẽ phần lớn nhằm vào đối tượng là các quan chức chính phủ và đại diện của các tập đoàn Mỹ, tuy nhiên nó cũng có thể ảnh hưởng đến một bộ phận những người chiếm một vị trí ít quan trọng trong xã hội. Ông cảnh báo: “Nếu không cần thiết phải dùng đến thiết bị điện tử, bạn đừng mang chúng theo!”Đối với những người nhất thiết không thể rời smartphone, họ được khuyên nên sử dụng các thiết bị dự phòng, và tháo pin ra khỏi chúng càng thường xuyên càng tốt. Theo Reuters, Cơ quan An ninh Anh cũng đã gửi thông điệp tương tự tới người hâm mộ và các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.Căng thẳng chính trị giữa Nga với các nước phương Tây và Mỹ, cùng với vấn nạn phân biệt chủng tộc, khủng bố leo thang đang đe dọa tới an ninh World Cup 2018. Chính phủ Nga liên tục khẳng định an ninh chính là ưu tiên số hàng đầu trong công tác tổ chức World Cup, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định về tình trạng an ninh tuyệt đối tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018.Được biết, các trận đấu của World Cup sẽ được tổ chức từ ngày 14/06 đến 15/07/2018 tại 12 sân vận động ở 11 thành phố của Nga. Theo thông báo từ FIFA, gần 1 tuần trước khi World Cup khai mạc, đã có hơn 2.4 triệu vé được bán cho người hâm mộ toàn cầu. Điều bất ngờ là dù Mỹ không có đội tuyển góp mặt trong vòng chung kết, nhưng số lượng vé bán ra cho người hâm mộ ở Mỹ chỉ xếp sau nước chủ nhà Nga. Nga dẫn đầu với 871,797 vé, Mỹ 88,825 vé, xếp hạng 3 là Brazil với 72,512 vé.Nguoivietphone.com.