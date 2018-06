VÁ CỜ VÀNG.





Tác giả: Chân Quê

Hình cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ vá cờ trước ngày sinh-nhật thứ 70 –

của cờ vàng ba sọc đỏ Quốc-Gia Việt-Nam-Cộng-Hòa.







Tiếng Anh có từ-ngữ: “Coincidence”; trang nhà “dictionary.cambridge.org” định nghĩa như sau: “An occasion when two or more things happen at the same time”. Tạm dịch tóm tắt là: Những sự trùng hợp “NGẪU NHIÊN”.





Thứ Bảy 2 tháng 6, 2018 vừa qua, hội Cựu Chiến Binh toàn tiểu-bang Queensland (là những người lính Úc từng tham chiến Việt-Nam) có trụ sở tại Remembrance House: 61 Progress Road. Burpengary - QLD 4505 đã tổ chức buổi lễ: Vinh Danh Những Anh Hùng của Chúng Ta - “Honouring our Heroes” và Kỷ-Niệm 50 năm trận chiến tại Balmoral và Coral, Biên-Hòa - “Remembering 50th Anniversary of the Battle of Balmoral and Coral, Bien-Hoa” – (*Xem phần tóm tắt về hai trận chiến này ở cuối bài).





Chương-trình nêu trên khởi nguồn từ ý kiến của ca-nhạc-sĩ Bích-Ngọc và Thái-Nguyên - Vì vào tháng 9, năm 2016 khi gia-đình “Chân Quê” quyết định về Úc nghỉ hưu; chúng tôi đã tìm đến văn-phòng của VVAA “Vietnam Veterans Association of Australia” để xin tổ chức một buổi tiệc, dự định mời khoảng 300 cựu chiến binh không ngoài mục-đích tỏ lòng tri-ân những người Úc đã hy-sinh thời tuổi trẻ, tham-gia chiến trường bảo vệ cho sự tự-do của miền Nam, Việt-Nam; tương-tự như những chương-trình Vinh Danh Cựu Chiến Binh Hoa-Kỳ & VNCH mà gia-đình “Chân Quê” đã thực-hiện hơn 13 năm qua tại miền Nam California và Duluth, Minnesota. (**Xem những “Link” bài viết và Youtube một vài chương-trình nêu trên ở cuối bài).





Hơn nữa, vì quê nhà của nhạc-sĩ Thái-Nguyên là ở Bà Rịa, Phước-Tuy; nơi mà các lính Úc tham chiến Việt-Nam thời ấy ngoài giờ đánh giặc họ còn lo giúp cho đời sống dân sinh có nước sạch để dùng, cung cấp y-tế, nha khoa và nhất là dạy học tiếng Anh, dạy hát trong trường Châu-Văn- Tiếp, Minh-Phụng. Tổ chức cắm trại cùng các môn thể thao lành mạnh như đá banh, chạy bộ, bóng chuyền…Vì vậy, chúng tôi nhận thấy mình phải có bổn phận “đền ơn đáp nghĩa” các cựu chiến binh Úc bằng những bữa tiệc tri-ân.





Biết được nguyện vọng của gia-đình “Chân Quê”, ông chủ-tịch Peter Hindle và ông tổng-thư-ký VVAA, Mr. Darryl Shipp quyết-định đứng ra tổ chức ngày: “Vinh Danh Những Anh Hùng của Chúng Ta và Kỷ-Niệm 50 năm trận chiến tại Balmoral và Coral, Biên-Hòa” ngay tại trụ sở Hội (Remembrance House of Queensland). Việc chọn ngày thứ Bảy 2 tháng 6, 2018 là một sự “NGẪU NHIÊN” vì rất tình cờ khi trùng hợp đúng ngày kỷ-niệm sinh-nhật năm thứ 70 của lá cờ vàng Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Hòa. Mời xem lại bài sưu-tầm của “Chân Quê” 10 năm trước về nguồn gốc cờ vàng: https://vietbao.com/a143282/viet-cho-ngay-le-nhat-ky-flag-s-day-2008





“Australian Army Bugler” là đội quân nhạc chuyên phục vụ những buổi lễ rước kỳ, thượng kỳ, phút tưởng niệm những anh hùng tử sĩ hoặc trong các tang lễ của quân-nhân Úc. Họ đã nhận lời phụ trách phần rước, chào và hạ cờ rũ cho phút mặc niệm trong buổi lễ nêu trên; nhưng vào giờ cuối đội quân nhạc này bị chuyển đi công-tác xa, không thể tham dự được. May sao, hội Bảo Tồn và Phát Triển Văn Hóa “Culture Preservation & Development Club”; viết tắt là “CP & DC” của ca nhạc sĩ Bích-Ngọc và Thái-Nguyên đã mời được 3 quý cựu-quân-nhân; đó là cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ, cựu sĩ-quan Biệt-Động-Quân Trần-Lý-Phương và Vũ-Văn-Tiễn đứng ra lo phần nghi lễ chào cờ Úc, Tân-Tây-Lan và Việt-Nam-Cộng-Hòa. Phần nhạc quốc ca do gia-đình “Chân Quê” đảm trách.





Hai ngày trước buổi lễ chính thức, chúng tôi lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ đến trụ sở hội Cựu-Chiến-Binh Úc để các anh Đệ, anh Phương và anh Tiễn tập dợt cho đúng nghi thức chào cờ. Cựu-quân-nhân Tiễn là người khám phá ra lá cờ vàng ba sọc đỏ bị rách ở hai bên góc chỗ buộc dây kéo cờ. Dường như lúc ấy ai cũng ngậm ngùi nhìn lá cờ vàng Quốc Gia Việt-Nam vừa rách vừa nhuốm vết dơ. Riêng bản thân tôi bỗng thấy cay cay khóe mắt khi thấy hai lá cờ kia (Úc & Tân-Tây-Lan) còn mới, không tì vết. Vì ngày lễ chính thức quá cận kề, chúng tôi không thể tìm mua cờ mới để thay thế. Giữa tình cảnh gấp rút như vậy, cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ đã sốt sắng tình nguyện mang lá cờ vàng về nhà để anh cùng phu-nhân: Kim-Huệ may vá, sửa lại, giặt ủi cho nguyên vẹn.





Sau buổi đại lễ, tôi đã nhiều lần ngồi vào bàn làm việc định viết bài “VÁ CỜ VÀNG” nhưng không thể thực hiện được ngay vì cứ nhìn vào tấm hình của cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ chăm chú vá cờ là nước mắt tôi lại nhạt nhòa; bởi nó gợi lại trong tôi hình ảnh những anh hùng QL/VNCH vì lá cờ chính nghĩa Quốc-Gia và các chiến sĩ đồng minh đã hy-sinh đổ máu xương hay để lại một phần thân thể trên chiến trường. Hình ảnh những chiếc quan tài tử-sĩ phủ cờ vàng ba sọc đỏ cùng biết bao quả phụ trẻ măng hay những người mẹ khóc than vật vã thương tiếc bên mộ phần của chồng, con mình đã hy-sinh trong những năm trường chiến tranh Việt-Nam… Những ám ảnh đó không bao giờ có thể xóa nhòa trong tiềm thức của tôi được.





Ngày xưa trong một chương-trình phát thanh tại Little Saigon, miền Nam California tôi đã chia xẻ tâm sự của chính mình là: “Chúng tôi chỉ có một cây kim và những sợi chỉ tình thương đi khâu vá lại những mảnh đời rách nát, hoang tàn sau chiến cuộc. Chia xẻ, xoa dịu niềm đau của các thương-phế-binh QL/VNCH cùng mơ ước nối kết lại niềm tin trong những người Việt lưu vong xa xứ.” Tương tự như “Bài Ca Cho Người Bạn Trẻ” của nhạc-sĩ Nguyệt-Ánh mà tôi đã từng cất cao tiếng hát cùng Việt-Dzũng và các anh chị em trong phong trào Hưng Ca hay trong các sinh-hoạt thiện-nguyện tại Hoa-Kỳ và Úc: “Hỡi những người bạn trẻ tôi ơi! Cùng tạo lại niềm tin trong trăm ngàn gian dối, không đắn đo hãy cất cao tiếng cười, mang cung sầu đổi sang khúc ca vui. Vui lên đường hành trang có yêu thương, ta lên đường chẳng ngại ngùng vấn vương…”





Hình gia-đình “Chân Quê” chụp cùng ca-nhạc-sĩ Việt-Dũng

và quý anh thuộc phong trào Hưng-Ca trong một lần họp mặt tại Little Saigon, miền Nam California.





Gia-đình bố mẹ tôi không có thân nhân tử sĩ, nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng niềm biết ơn sâu xa đến những người đã chết cho tôi được sống. Chợt nhớ năm xưa, trong nhiều chuyến về Việt-Nam làm từ-thiện cùng các dì phước dòng Nữ Tử Bác Ái (Daughters of Charity) thăm các trại cùi, làng cô nhi tàn tật, nhà nuôi người già neo đơn, trại tế bần, nơi chăm sóc thanh-niên, thiếu nữ nhiễm HIV… Trong tâm nguyện theo gót chân Mẹ Teresa - Calcutta, bước chân tôi đã đi qua từng phần đất quê-hương: từ vùng địa đầu tổ-quốc nước Việt-Nam qua miền Trung rồi đến tận mũi Cà-Mau. Ngoài nhiệm vụ chia xẻ tình thương đến những mảnh đời bất hạnh; tôi cũng không quên nhiều lần tìm đến Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa để đọc kinh cầu cho linh-hồn các tử-sĩ; đi giữa những hàng mộ hoang-tàn không nhan, không khói của các chiến-sĩ vô-danh mà đau buốt tim gan. Hôm nay nhìn hình ảnh “Vá Cờ Vàng”, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Chiều Mệnh Danh Tổ-Quốc” của cố thi-sĩ Nguyễn-Tất-Nhiên viết năm 1971 mà không ngừng rơi lệ:



“Người yêu tôi khóc ngất

Chiều quân đội nghĩa trang

Rạt rào hơi gió nóng

Cho đau tà áo tang

Người yêu tôi khóc ngất

Chiều quân đội nghĩa trang

Ngập ngừng hơi xác ướp

Bay pha mùi áo nhang

Người yêu tôi khóc ngất

Trước quan tài sĩ quan

Trước hai chàng lính đứng

Thao diễn nghỉ lạnh lùng

Người yêu tôi khóc ngất

Trung úy thản nhiên cười

Lồng trong khung ảnh đẹp

Dựng sau bình bông tươi



Sự vinh thăng bất ngờ

Là đem theo nước mắt

Là danh dự xót xa

Là một lần đắp mặt

MỘT LÁ CỜ QUỐC-GIA



Chiều quân đội nghĩa trang

Chiều mệnh danh Tổ Quốc

Có muôn ngàn câu kinh

Có muôn ngàn tiếng khóc

Có chuyến xe nhà binh

Đưa ‘Thiên Thần’ xuống đất

Còn ai, còn ai chăng ?

Mua CỜ bằng tính mệnh

Cho tôi đừng biết tên

Cho tôi đừng nhận diện

Cho tôi đừng chứng kiến

Xác ‘Thiên Thần’ rã manh



Người yêu tôi khóc ngất

Chiều quân đội nghĩa trang

Vài dặm bụi lang thang ...”









Hình Cổng Tam Quan, Đài Dũng Sĩ và ca nhạc sĩ Bích-Ngọc trong những lần về “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa” thắp nhang & cầu nguyện cho các Anh-Linh Tử Sĩ.





Chúng tôi vừa chia xẻ tâm tư về việc “VÁ CỜ VÀNG”. Sau đây là vài ghi nhận về sự linh thiêng giữa giây phút “Chiêu Hồn Tử Sĩ” đã xảy ra tại Remembrance House VVAA, tiểu bang Queensland trong chương-trình “Honouring our Heroes” và “Remembering 50th Anniversary of the Battle of Balmoral and Coral, Bien-Hoa”:





Đúng 1 giờ trưa hôm thứ Bảy 2 tháng 6, 2018 buổi đại lễ được mở đầu bằng nghi thức Thượng Kỳ “Flag Raising” & Hát Quốc Ca Úc, Tân-Tây-Lan, Việt-Nam-Cộng-Hòa. Đến 2giờ chiều cùng ngày là phút tưởng niệm (Honouring the Fallen) cũng do quý anh: cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ, cựu sĩ-quan Biệt-Động-Quân Trần-Lý-Phương và Vũ-Văn-Tiễn thực hiện kéo cờ.





Giữa không gian hoàn-toàn tĩnh lặng của tất-cả quan khách tham dự, chỉ có tiếng chim hót cùng cây lá xào xạc, xôn xao rung trong gió chiều; ba lá cờ từ từ được các anh kéo xuống ở phân nửa cột - Thành cờ rũ (cờ tang), do đứng chờ khá lâu vì không nghe và nhận được tín hiệu từ người điều khiển chương trình (Master Ceremony) ở sân khấu phía sau (sân khấu này bị ngăn cách bởi ngôi nhà trụ sở hội, xa cột cờ ở sân trước khoảng hơn 100 mét) nên cựu Biệt-Động-Quân Vũ-Văn-Tiễn hô “Chào” và các anh đồng dơ tay “Salute”, sau đó anh Tiễn định hô “Phất” để tất cả buông tay chào chấm dứt phần hạ cờ rũ thì đúng ngay lúc ấy tiếng kèn Chiêu Hồn Tử Sĩ Trumpet từ sân khấu phía sau nhà “Remembrance House” bỗng nổi lên ai oán khiến các anh bắt buộc phải đứng ở tư thế tiếp tục nghiêm chỉnh “Chào”. Trong buổi họp mặt hôm sau: Chủ Nhật 3 tháng 6, 2018, cựu Biệt-Động-Quân Vũ-Văn-Tiễn (là người phụ trách kéo lá cờ vàng) mới cho biết rằng anh đã cảm thấy người lạnh toát và toàn thân run rẩy khi cảm nhận được sự linh thiêng màu nhiệm trong lúc tiếng kèn Chiêu Hồn Tử Sĩ bất ngờ nổi lên.





Để đúc kết bài viết này, xin chia xẻ chiêm-nghiệm của gia-đình “Chân Quê” như sau: Chúng tôi tin rằng hồn Tử-Sĩ của các Anh Linh chết trên chiến trường Việt-Nam đã bay về chứng kiến quý cựu-quân-nhân QL/VNCH cùng tất cả các ca-nghệ-sĩ thiện nguyện viên; những người có tâm lòng biết tri-ân, không quản ngại đường xa, công sức, tốn phí đã cùng nhau tụ hợp về trụ sở VVAA nhằm “Kỷ-Niệm 50 năm trận chiến Balmoral & Coral, Biên-Hòa”, “Vinh Danh Những Anh Hùng của Chúng Ta” và nhất là đồng hãnh diện cất cao tiếng hát bài Quốc Ca Việt-Nam-Cộng-Hòa mừng sinh-nhật thứ 70 Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Lá cờ đã được cựu Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ và phu-nhân Kim-Huệ vá lại vẹn toàn để vẫn dương cao ngạo nghễ dưới bầu Trời Brisbane, Queensland xanh ngát yêu thương bên cạnh cờ Tân-Tây-Lan và cờ Úc của người bản xứ. Mời xem Phóng Sự bằng hình chương-trình “Honouring our Heroes” và “Remembering 50th Anniversary of the Battle of Balmoral and Coral, Bien-Hoa” thứ Bảy 2 Tháng 6, 2018:





Quý Cựu-Quân-Nhân: Trần-Lý-Phương (Biệt-Động-Quân), Lê-Tấn-Đệ (Hải-Quân), Vũ-Văn-Tiễn (Biệt Động Quân): Thượng Kỳ. 12 phụ-nữ Việt-Nam trong sắc phục 3 miền Bắc, Trung, Nam và Dân-Tộc Thiểu Số: đồng hát Quốc Ca cùng toàn thể quan khách. Thứ Bảy: 2 Tháng 6, 2018 vừa qua cũng là ngày kỷ-niệm sinh-nhật thứ 70 của lá cờ vàng ba sọc đỏ trân quý, thân thương. Gia-đình “Chân Quê” cùng tất-cả các anh chị em ca-nghệ-sĩ thiện-nguyện rất tự hào khi cất cao lời hát bài Quốc Ca Việt-Nam-Cộng-Hòa: https://m.youtube.com/watch?v=SFlQEgLL8sE&feature=youtu.be





Trái qua phải: cựu sĩ-quan Biệt-Động-Quân Trần-Lý-Phương. Bà Belinda & Thầy Rex Ward (First Australian Civil Affair Unit). Ca nhạc sĩ Bích-Ngọc & Thái-Nguyên. Cựu Biệt-Động-Quân Vũ-Văn-Tiễn. Mr. Peter Hindle (Chủ-Tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc. Queensland). Cựu Hải-Quân anh hùng Lê-Tấn-Đệ. Thông Dịch Viên Cấp 3 kiêm Kỹ-Sư: Andrew Nhân-Nguyễn và thân-phụ: ông Tỷ-Nguyễn (cựu Trung Tá QL/VNCH). Ông Darryl Shipp (Tổng Thư Ký Hội Cựu Chiến Binh Úc – Queensland).





2 tháng 6, 2018 cũng là ngày hội ngộ Thầy Rex Ward và học trò Thái-Nguyên sau 50 năm (nửa thế kỷ) mới gặp lại, cũng nhằm vinh danh Thầy Rex Ward (cựu chiến binh Úc tham chiến Việt-Nam: ngoài giờ đánh giặc còn lo dạy học, dạy hát tiếng Anh cho học-sinh quê nghèo Bà-Rịa, Phước-Tuy năm 1968). Gia-Đình Bích-Ngọc & Thái-Nguyên đã nhờ Thầy Rex trao tặng tấm check $5,000 Úc Kim cho ông Peter Hindle (Chủ-Tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc, Queensland) xung vào quỹ xây nhà tình thương giúp các cựu chiến binh vô gia cư (Homeless Veterans) - Đồng thời gia-đình Bác-Sĩ/Ca-Sĩ Kế-Hòa cùng phu-nhân Ngọc-Huệ cũng trao tặng Hội Cựu Chiến Binh Úc tấm check $2,000 Úc-Kim không ngoài mục đích giúp “Homeless Veterans” vùng Queensland.





Thầy Rex Ward & Phu-nhân Belinda và học trò Thái-Nguyên, học trò Quốc-Thái & Hương cùng hát lại bài 500 Miles, bài nhạc mà thầy Rex đã dùng để dạy tiếng Anh cho các học-sinh trung-học Bà-Rịa, Phước-Tuy năm 1968. Ca nhạc sĩ Bích-Ngọc (guitar thùng), Tom Sĩ-Lê (Harmonica) & Đinh-Thành (Bass).





Màn trình diễn sắc phục 3 miền Việt-Nam và dân tộc thiểu số của 12 mỹ nhân rất được khán giả khen tặng. Hình từ trái qua phải: Kim-Oanh, Nhật-Thanh, Nhật-Minh (Bắc). Anne Gracia, Hoa-Hậu Tuyết-Vân, Lisa Scott (Trung). Ngọc-Huệ, Kim Dung, Trúc-Lệ (Nam). Mỹ-Hạnh, Á-Hậu Thiên-Khương, Ngân-Đại (Dân Tộc Thiểu Số).





Ca-Nhạc-Sĩ Bích-Ngọc (Trống), Bác-Sĩ/Ca-sĩ Kế-Hòa hát tuyệt hay và rất điêu luyện những bài nhạc Oldies 60s-70s. Đinh-Thành (Saxsophone), Tom Sĩ-Lê (Bass) & Thái-Nguyên (Keyboard & Guitarist).





Vũ-Đoàn “Nét Đẹp Quý Bà” – Hình nhìn từ trái qua phải: Kim-Oanh, Á-Hậu: Thiên-Khương,

Hoa-Hậu: Tuyết-Vân, Anne Gracia & Mỹ-Hạnh dịu dàng tha thướt trong màn múa Nón Lá “Tình Bắc Duyên Nam” rất được khán giả khen tặng. https://m.youtube.com/watch?v=B_Fw6ULw2kY&feature=youtu.be





Sau ngày đại lễ 2 tháng 6, lúc 5 giờ chiều Chủ-Nhật 3 Tháng 6, 2018 – Ca nhạc sĩ Bích-Ngọc & Thái-Nguyên đã tổ chức một bữa tiệc thịnh-soạn tại nhà hàng Kim-Khánh (thị trấn Darra) nhằm tỏ lòng tri-ân đến Thầy Rex Ward và các cựu chiến binh Úc vùng Sunshine Coast về tham dự - Đồng thời cũng để khoản đãi những cựu quân nhân QL/VNCH cùng toàn thể ca-nghệ-sĩ; những người đã luôn sát cánh với Hội Duy-Trì và Phát-Triển Văn-Hóa – Culture Preservation & Development Club “CP&DC” trong nhiều chương-trình văn-nghệ thiện-nguyện tại Brisbane, Queensland. Xem hình:









Ghi chú: Tác-giả “Chân Quê” sẽ có bài viết đặc biệt về cuộc Hội Ngộ giữa Thầy Rex Ward (cựu quân nhân tham chiến Việt-Nam thuộc First Australian Civil Affair Unit) và học-trò Bà Rịa Phước-Tuy: Thái-Nguyên sau nửa thế-kỷ cách xa.





(*) - Tóm tắt về trận chiến tại căn cứ Hỏa Lực Balmoral và Coral: dựa theo tài-liệu Bộ-Quốc-Phòng Úc: “Trong đợt 2 cuộc tổng công kích của Việt-Cộng năm Mậu Thân 1968 diễn ra vào tháng 5, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 Úc được lệnh truy lùng địch quanh hai căn cứ hỏa lực Coral và Balmoral thuộc tỉnh Biên Hòa. Hai tiểu đoàn này được sự yểm trợ của các đơn vị thuộc trung đoàn 12 Bộ Binh và 1 chi đoàn thuộc trung đoàn 3 Thiết Kỵ; lực lượng Úc đã phản ứng kịp nhanh chóng, loại ngoài vòng chiến 58 Cộng quân, bắt sống 3 tù binh. Ngày 16 tháng 5, Việt-Cộng tấn công lần hai vào căn cứ Coral nhưng chúng bị để lại trận địa 34 xác chết cùng 1 tù binh. Từ ngày 17 đến 22 tháng 5, hai tiểu đoàn 1 và 3 của Úc bắn hạ thêm 18 Cộng quân trong các trận đụng độ nhỏ.





Ngày 28 tháng 5, căn cứ Balmoral lại bị tấn công; được sự yểm trợ hỏa lực của Pháo Binh và trực thăng võ trang Gunship, quân trú phòng đã đẩy lùi được địch quân, hạ tại trận 46 tên Việt-Cộng, bắt sống 7 tù binh và ngày 30 tháng 5, một đại đội của tiểu đoàn 1 tuần tiễu ngoài căn cứ bị Việt-Cộng tấn công, quân đội Úc đã hạ tại trận 29 Cộng quân. Đến ngày 5 và 6 tháng 6, năm 1968 các đơn vị thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm Úc trở lại căn cứ chính ở Núi Đất. Trong suốt cuộc hành quân này, lực lượng Úc có 26 quân nhân tử trận và 110 người bị thương.





https://vietbao.com/a97354/nhom-thien-nguyen-chan-que-to-chuc-tiec-vinh-danh-bo