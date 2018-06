iOS 12 Sẽ Cho Ghi Danh Nhiều Gương Mặt Trên iPhone X

Một trong những hạn chế của Face ID trên iPhone X là chỉ cho phép người dùng ghi danh một gương mặt duy nhất.Dù được coi là một biện pháp bảo mật, nhưng Face ID lại khá bất tiện khi người dùng có nhu cầu chia sẻ iPhone với một người khác như vợ chồng hay con cái; đặc biệt khi so sánh với Touch ID trước đây với khả năng ghi danh lên đến 5 dấu vân tay khác nhau.Trên iOS 12, trong phần Cài đặt Face ID, người dùng sẽ có thêm một tùy chọn có tên là “Thiết lập diện mạo mới thay thế” Set Up an Alternative Appearance. Khi bấm vào, giao diện thiết lập Face ID sẽ lại hiển thị như lần đầu tiên. Face ID sẽ cho phép mở khóa bằng gương mặt của cả chủ sở hữu iPhone và người mới được thêm vào.Một điều cần lưu ý là sau khi ghi danh gương mặt thay thế xong, người dùng sẽ không thể xóa riêng gương mặt thay thế, mà phải đặt lại toàn bộ Face ID. Có nghĩa là cả dữ liệu mà Face ID học về gương mặt của chủ nhân cũng sẽ bị xóa. Nên người dùng cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định bổ sung gương mặt thay thế cho Face ID trên iOS 12.Nguoivietphone.com.