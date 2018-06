Môi Trường Ô Nhiễm...

Trần KhảiNhìn đâu cũng thấy ô nhiễm...Báo Dân Trí kể chuyện Sài Gòn: Nguồn nước ngầm ô nhiễm đe dọa sức khỏe người dân...Hơn 44% nước giếng do người dân tự khai thác ở các quận huyện vùng ven thành phố không đạt các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh. Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm.Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng ngày 31/5 cho biết, qua công tác thực hiện giám sát chất lượng các nguồn nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều mẫu nước không đạt chất lượng.Trung tâm Y tế Dự phòng đã lấy 149 mẫu giám sát thì có 72% mẫu đạt cả chỉ tiêu hóa lý và vi sinh số còn lại là các mẫu không đạt. Đa số các mẫu không đạt chất lượng rơi vào nhóm nước giếng do hộ dân tự khai thác.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Formosa xả 28.800m3 nước thải/ngày đêm...Khi cả hai lò cao luyện thép của Formosa vận hành thì lượng nước thải xả ra của doanh nghiêp này lên đến 28.000 mét khối mỗi ngày đêm.Bộ Tài nguyên và môi trường vừa báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và việc cho phép Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm lò cao số 2 thuộc dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh giai đoạn I.Theo đó, lượng nước thải xả ra môi trường của dự án khi cả hai lò cao luyện thép số 1 và số 2 đi vào vận hành lên tới 28.800 m3/ngày đêm, trong đó nước thải sinh hoạt 2.000 m3/ngày đêm, nước thải sinh hóa phát sinh khoảng 4.300 m3/ngày đêm, nước thải công nghiệp phát sinh khoảng 22.500 m3/ngày đêm.Báo Môi Trường & Đô Thị kêu gọi: Báo động đỏ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại TP.SG.Cùng với việc ô nhiễm các loại chất thải, không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng đang ở mức báo động đỏ với một số thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó có TP.SG.Âm thanh khá lớn từ những chiếc loa di động thường dùng để phát nhạc hoặc hát karaoke là một trong những âm thanh quen thuộc trên các con đường ở TP.SG trong thời gian gần đây. Điều đáng nói, âm thanh kiểu này lại được phát thường xuyên trên những con đường đông dân cư hoặc địa điểm mua bán, gây quá sức chịu đựng đối với người dân.Báo Xã Luận kể chuyện Hà Đông: Dân khổ sở vì ô nhiễm mương rác thải...Rác thải sinh hoạt, xốp, túi ni lông, chai lọ... được tích tụ nhiều năm đang nổi lềnh phềnh kèm theo mùi hôi thối khó chịu tại mương thoát nước đoạn cầu Tuân tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể về Phú Yên: Tình trạng lấn, chiếm đất ven đầm Ô Loan xây dựng nhà ở, công trình, lán trại nuôi tôm trái phép...Tình trạng người dân lấn, chiếm đất ven đầm Ô Loan để xây dựng nhà ở, công trình, lán trại nuôi tôm trái phép diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn các xã tại huyện Tuy An. UBND huyện Tuy An đã tiến hành kiểm tra việc lấn, chiếm đất quanh khu vực đầm Ô Loan đến nay đã có kết quả.VTC News báo động: Hơn 30 hồ nuôi tôm xả nước thải hôi thối, đen kịt chạy thẳng ra biển Hà Tĩnh...Không thông qua bất cứ hệ thống xử lý nào, nước thải đen ngòm, hôi thối từ hơn 30 hồ nuôi tôm được xả trực tiếp ra biển ở Hà Tĩnh khiến người dân rất bức xúc.Ghi nhận của PV tại khu vực nuôi tôm của công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt (thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), khu vực này có khoảng hơn 30 hồ nuôi tôm. Nguồn nước quanh hồ thẫm một màu đen kịt, váng nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều rất khó chịu.Tại điểm xả thải của các hồ nuôi tôm đều xuất hiện các lớp váng màu đen, nhầy nhụa, tôm chết nổi trắng. Đặc biệt, dọc con mương dẫn nước thải từ hồ tôm ra biển, nhiều loại cá chết rải rác do nguồn nước bị ô nhiễm nặng.Báo Tin Tức kê chuyện ô nhiễm Nghệ An: Chiều 30/5, hàng chục hộ dân sống hai bên đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An) đã thuê phương tiện chở khối lượng lớn đất đá, phế liệu xây dựng đổ chắn 2/3 tuyến đường này.Trên tuyến đường dài gần 5km có 4 đoạn bị gạch đá đổ chắn đường, trước số nhà từ 200-300, khiến các loại xe tải, xe buýt, ôtô từ 4 chỗ trở lên không thể lưu thông qua đây.Nguyên nhân là do các hộ dân sống hai bên đường Phạm Hồng Thái rất bức xúc khi tuyến đường này ngày một hư hỏng nghiêm trọng, “nắng bụi, mưa lầy” từ nhiều năm qua. Là tuyến đường cửa ngõ phía Tây Nam để đi vào trung tâm thành phố Vinh và chợ đầu mối Vinh, hàng ngày có hàng trăm lượt xe khách, xe tải, các phương tiện khác lưu thông qua đây khiến tuyến đường này vốn đã xuống cấp lại càng hư hỏng nghiêm trọng. Không chỉ các phương tiện lưu thông khó khăn, những hộ dân sống hai bên tuyến đường cũng phải chịu cảnh ô nhiễm, bụi bẩn.