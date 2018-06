Triều Tiên, Giáo Viên, Cháy, Tham Nhũng...

Xuân NiệmVậy là hai miền Nam-Bắc Đại Hàn hòa hợp hòa giải thực sự... Đỡ phải đau đớn chia cắt. Và thống nhất, nếu có trong tương lai gần, cũng không phải là máu đổ thịt rơi.Bản tin VOA kể: Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 1/6 đồng ý tại một cuộc họp cấp cao rằng họ sẽ tổ chức các cuộc thương thảo trong tháng này để bàn về các vấn đề quân sự và đoàn tụ gia đình bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53, thông cáo đưa ra sau cuộc họp.Cuộc gặp mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam và Bắc Triều Tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in, và lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong Un, là động thái mới nhất trong hoạt động ngoại giao nhộn nhịp nhằm duy trì sự tan băng trong các mối quan hệ với miền Bắc bị cô lập.Báo Người Lao Động kê: Liên quan đến việc tuyển ồ ạt dẫn đến dôi dư hơn 500 giáo viên (GV) tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, nhiều GV hợp đồng vừa gửi đơn khởi kiện về việc bị chấm dứt hợp đồng lên TAND huyện Krông Pắk.Bản tin Báo Tin Tức/TTXVN kể về nạn tham nhũng vặt.Tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó cho người dân trong các giao dịch công ngày càng trở nên phổ biến. Theo một cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, hiện nay nhiều người không còn xa lạ với cái gọi là “văn hóa phong bì” để gọi tên hiện tượng “lót tay” đang diễn ra ở nhiều nơi khi người dân cần thực hiện những thủ tục hành chính hay giao dịch liên quan tới dịch vụ công. Đủ cách, đủ kiểu tham nhũng vặt...Bản tin Infonet kể về: Kỷ luật 3 cán bộ Công an vụ "bêu danh" người mua bán dâm giữa đường ở Phú Quốc.Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Kiên Giang đã thống nhất kỷ luật 3 cán bộ Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và cắt thi đua năm 2018.Bản tin Zing kể: Nhóm thanh niên ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt gần 36 triệu đồng, tạm giữ 6 môtô. 4 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.Ngày 1/6, Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập và xử phạt nhóm thanh niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy dàn hàng ngang, đánh võng, lạng lách trên quốc lộ 1.Báo Dân Việt kể: Người dân xung quanh phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội ở cửa hàng đồ gốm sứ nên đã hô hoán và bỏ chạy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản của cửa hàng.Theo Công an quận 10, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân đang sinh sống trên đường Nguyễn Chí Thanh đã phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút từ cửa hàng kinh doanh trang thờ, tượng phật và hàng gốm sứ tại số 88 - 90 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 nên vội hô hoán.Báo SGGP kể: Một tiệm vàng nằm giữa trung tâm chợ Dinh TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị trộm cuỗm sạch gần 300 đôi bông tai bằng vàng và một số trang sức có giá trị. Đáng nói, an ninh tiệm vàng này được theo dõi bởi Ban quản lý chợ.Ngày 1-6, ông Nguyễn Gioãn, chủ tiệm vàng Bảo Ngân ở chợ Dinh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, tiệm vàng nhà ông vừa bị mất cắp, tổng giá trị vàng bị trộm hơn 1 tỷ đồng.Bản tin VietnamNet kể: Nam sinh lớp 9 đánh chết bạn trong ngày tổng kết năm học...Hai học sinh của Trường THCS An Thái Trung vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị nhóm bạn đánh, trong lúc hỗn loạn 1 nam sinh đã dùng hung khí đánh chết người.Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ một thiếu niên bị đánh tử vong trước cổng trường THCS An Thái Trung (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè).Nạn nhân được xác định là P.V.Kh. (14 tuổi ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè).Báo Kinh Tế Đô Thị kể: FDI sụt giảm: Khó khăn được dự báo trước...Từ đầu năm đến nay, trừ vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) với tổng giá trị 2,75 tỷ USD, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào Việt Nam gồm cả vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đều giảm mạnh. Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt hơn 7,1 tỷ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017.