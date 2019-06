Chạy Lấn Đường Trái Phép, Xe Tải Tông Xe Hơi, 5 Chết

TÂY NINH, VN -- Hôm 14 tháng 6, một tai nạn rợn người đã làm cho 5 người thiệt mạng tại Tây Ninh trong vụ xe chở hàng tông vào xe hơi đang chạy trên đường, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết như sau.“Qua điều tra xác minh nguyên nhân ban đầu của Công an tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc vào sáng 14/6 tại khu vực cổng chào Tây Ninh khiến 5 người chết là do xe container đã lấn trái sang làn đường ngược chiều, tông thẳng vào xe ô tô con đang lưu thông đúng chiều.“Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào 6h17 sáng 14/6, trên quốc lộ 22 (khu vực cổng chào Tây Ninh, đoạn qua ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe container BKS 51C-947.80 kéo theo rơ-mooc BKS 51R-323.49 do tài xế Trần Đình Trung (sinh năm 1984, ngụ Bình Định) điều khiển với ô tô BKS 51F-37.000 đi ngược chiều.“Chiếc xe container đang lưu thông bình thường thì đột nhiên rẽ lái sang phần đường ngược chiều. Ô tô BKS 51F-37.000 đang chạy lên bất ngờ thấy container ở phía đối diện đã đánh lái rẽ phải, tấp vào lề né tránh nhưng không kịp, bị container tông thẳng vào hông rồi ủi vào dải phân cách.“Vụ va chạm khiến xe ô tô con bẹp dúm. Khi cứu hộ đến đã xác định có 3 người chết, còn 2 người kẹt lại trong chiếc ô tô nát bét. Sau khi giải tỏa đống đổ nát, lực lượng cứu hộ xác định 2 người mắc kẹt trong xe (1 người lớn, 1 trẻ em) cũng đã tử vong. Như vậy, toàn bộ 5 người đi trên xe ô tô con đều tử vong.“Theo Công an tỉnh Tây Ninh, 5 người tử vong trên xe ô tô con gồm tài xế Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1949, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và 4 người trong 1 gia đình là bà Nguyễn Thị Trợ (sinh năm 1931, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), chị Nguyễn Ngọc Thúy (sinh năm 1972, ngụ thị trấn Gò Dầu), anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1973, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và cháu Trần Thị Mỹ Hải (sinh năm 2010, ngụ thị trấn Gò Dầu).“Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng phối hợp Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra xác minh vụ việc.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Khai nhận tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển container cho biết, vào lúc 3h ngày 14/6, tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông từ cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM) chở hàng qua Campuchia. Đến khoảng 6h15 cùng ngày, khi đến khu vực ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì gây tai nạn.“Qua điều tra xác minh nguyên nhân ban đầu là do xe đầu kéo lấn trái rồi đâm vào xe ô tô con đang đi đúng phần đường. Vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bàng phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.”