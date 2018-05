Công Giáo Toàn Cầu: Thiếu Linh Mục, Nữ Tu

Thiên Chúa Giáo La Mã đang gặp nan đề về linh mục: càng lúc càng co cụm.Đó là phân tích của Veronica Gimenez Beliveau, Giao1ó sư bộ môn Tôn giáo và Xã hội tại đại học University of Buenos Aires.Không phải số lượng linh mục suy giảm gần đây, thực tế bắt đầu từ thập niên 1930s.Tại Argentina, nơi đa số dân là theo Thiên Chúa Giáo La Mã, Giáo hội mất 23% số lượng linh mục và nữ tu trong khoảng từ năm 1960 tới 2013.Tại những vùng hoang vắng của thế giới như vùng rừng Amazon, chỉ có 1 linh mục cho mỗi 10,000 giáo dân.Pháp quốc và Tây Ban Nha cũng suy giảm nhiều tương tự.Khắp Châu Âu, số lượng tu sĩ Thiên Chúa Giáo La Mã suy giảm gần 4% trong khoảng từ 2012 và 2015.Có nhiều lý do suy giảm số lượng tu sĩ trong tôn giáo này.Một lý do là vì, thế lực xã hội của một linh mục không còn như ngày xưa, thời của nhiều thập niên trước các linh mục được dân chúng lắng nghe nhiều hơn cả các quan chức. Một phần vì nền dân chủ đại nghị đã trao cho người dân quyền bầu cử Tổng Thống, Tỉnh Trưởng, Nghị viên... và khi người dân ý thức quyền lực của họ, họ suy nghĩ đôc lập nhiều hơn là nương tựa thần quyền.Lý do nữa, khoa học đã làm cho dân chúng suy nghĩ và đặt những câu hỏi bất khả giải đáp hữu lý, trong khi phần trả lời chủ yếu là niềm tin.Lý do nữa, yêu cầu đôc thân không còn đủ sức mạnh trong thời đai5ị truyền thông đaị chúng, khi giới trẻ bật TV lên là thấy những hình ảnh gợi dục, và với giới trẻ trong hoàn cảnh mới, sống đời độc thân như một linh mục không nhiều hấp dẫn.Do vậy, đó là kháí niệm Phó Tế xuất hiện, nghĩa là những người đã có vợ được tuyển vào phụ tá mục vụ trong các giáo xứ.Tuy rằng khái niệm Phó tế đã có từ xa xưa, nhưng cũng không dễ tuyển mộ, và không kịp...Có thể tuyển dụng Nữ Phó Tế hay chăng. Nữ linh mục thì còn bị gii bảo thủ chống đôi nhiều, nhưng Nữ Phó Tế, như4ững người đã có chồng, làm công việc phụ tá mục vụ? Cũng là cuôc tranh luận mới...