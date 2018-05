Cả Bảy Trường Trung Học Cấp II GGUSD Được Báo ‘U.S. News and

World Report’ Xếp vào Hàng Những Trường Trung Học Cấp II

Dạy Hay Nhất Hoa Kỳ

Cả bảy trường trung học cấp II của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được báo ‘U.S. News and World Report’ xếp vào danh sách Những Trường Trung Học Cấp II Dạy Hay Nhất Hoa Kỳ năm 2018 ‘America's Best High Schools in 2018’.





Báo ‘U.S. News and World Report’ phân tích dữ liệu của hơn 20,000 trường trung học công lập cấp II trên toàn quốc và trao huy chương vàng, bạc, hay đồng cho 5,948 trường trung học công lập đứng đầu dựa trên kết quả các kỳ khảo sát của tiểu bang, tỉ lệ tốt nghiệp và sự thành công trong việc chuẩn bị vào đại học. Trường Bolsa Grande; Garden Grove; Los Amigos; La Quinta; Pacifica; Rancho Alamitos; và Santiago là các trường trung học của GGUSD đứng đầu trong toàn tiểu bang và toàn quốc và được trao tặng huy chương bạc – giải thưởng dành cho 2,211 trường trung học công lập cấp II đứng đầu. Lần đầu tiên, Trường La Quinta được xếp vào danh sách 100 trường trung học cấp II đứng đầu trong tiểu bang, đứng thứ 94 trên toàn tiểu bang và thứ 554 trên toàn quốc.





Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Chúng tôi rất hãnh diện về các trường của GGUSD được tuyên dương bên cạnh những trường trung học cấp II giỏi nhất quốc gia. Quyết tâm của chúng tôi là giúp con em học sinh thành công, đã đem lại những kết quả to lớn, đưa GGUSD vào vị trí học khu dẫn đầu về thành quả học vấn xuất sắc và giúp học sinh sẵn sàng vào đại học. Chúng tôi hân hạnh có những trung học cấp II ưu hạng để phục vụ cộng đồng.”





Các trường trung học công lập cấp II của GGUSD đứng vào hàng 11% các trường trung học đứng đầu trên toàn quốc, cả bảy trường trung học được xếp vào hàng 2,200 trường đứng đầu trong 20,000 trường. So với các học khu thuộc Hạt Orange, GGUSD là học khu có nhiều trường được xếp vào hàng ưu tú nhất.





Chú thích hình: Các học sinh Trường Trung Học Cấp II La Quinta tham gia vòng chung kết giải Aztec Trong Năm ‘Aztec of the Year’ trong hình chụp ở ngoài trường. Theo bảng đánh giá xếp hạng Các Trường Trung Học Cấp II Dạy Hay Nhất do Báo U.S. News and World Report thực hiện, Trường Trung Học Cấp II La Quinta được xếp hạng 94 trên toàn quốc. Giải Aztec Trong Năm tuyên dương những học sinh xuất sắc về mọi mặt trong việc nêu cao những giá trị, đặc điểm, và tinh thần của trường.