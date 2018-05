Mỹ Sẽ Giúp Đài Loan Dự WHA, TQ Sẽ Giận

TAIPEI, Đài Loan -- Dự kiến Trung Quốc sẽ nổi giận, nếu Hoa Kỳ sắp xếp được để cho Đaì Loan vào tham dự Đại hội Y tế thế giới.Kế hoạch này, theo bản tin RTI ghi lơ2ời Quan chức Đài Loan trú tại Mỹ: Đài Loan và Mỹ đang thảo luận sắp xếp để Đài Loan tham dự WHA.Đại hội đồng y tế thế giới (WHA) sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại Geneva, nhưng đến nay Đài Loan vẫn chưa nhận được thư mời, tuy nhiên bộ ngành chính phủ vẫn không vì thế mà bỏ qua cơ hội tham dự. Ông Lư Đạo Dương, tổ trưởng Tổ y tế thuộc Văn phòng đại diện Trung Hoa dân quốc tại Mỹ cho biết, đang có cuộc thảo luận với các quan chức cấp Bộ trưởng của Mỹ và cũng nhận được sự ủng hộ của đất nước này.Bản tin ghi lời Ông Lư Đạo Dương cho biết,việc Đài Loan tham dự WHA mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, bởi vì điều quan trọng nhất trong vấn đề hợp tác y tế trị liệu trên quốc tế đó là hợp tác hành chính và kỹ thuật, bao gồm cách sử dụng thuốc men, cách định nghĩa các lý luận, cần có sự hợp tác và giao lưu kỹ thuật giữa các chuyên gia học giả.Đối với việc Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung quốc cho rằng, Đài Loan không cần tham dự WHA cũng có thể nhận được tất cả các thông tin, ông Lư Đạo Dương cho biết, Văn phòng sự vụ Đài Loan không thể nào truyền đạt hết tất cả các thông tin cho phía Đài Loan, về phương diện kỹ thuật nên giao cho quan chức kỹ thuật phụ trách. Tổ chức y tế thế giới là cơ quan kỹ thuật quan trọng của Liên Hiệp Quốc, đúng ra nên để Đài Loan hợp tác với các nước khác trong nghị đề y tế công cộng.Theo chương trình, Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 71 sẽ diễn ra từ ngày 21-5 - 26-5 tại Geneva, mặc dù cho đến nay Đài Loan chưa nhận được thư mời tham dự đại hội, tuy nhiên, “Phái đoàn hành động WHO” do Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung dẫn đầu vào ngày 19-5 sẽ ở địa phương triển khai một loạt hoạt động cất lên tiếng nói của Đài Loan với thế giới.Bản tin ghi lời Ông Hứa Minh Huy, Trưởng Kỹ thuật Nhóm Hợp tác Quốc tế của Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, trong phái đoàn hành động ngoài việc cùng với đại diện của các quốc gia có thiết lập bang giao với Đài Loan và các quốc gia có ý tưởng quan điểm gần giống nhau sẽ tổ chức buổi họp song phương và diễn đàn đa phương, do chủ đề năm nay của Đại hội đồng Y tế thế giới hướng tới sứ mệnh “Bao phủ sức khỏe toàn dân (Universal. Health Coverage, UHC)”, trong khi chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Đài Loan được xếp vị trí đứng đầu thế giới, vì vậy, Bộ Y tế và Phúc lợi cũng sẽ cùng với Hội Bác sĩ Thế giới tổ chức diễn đàn thảo luận có liên quan.Ông Hứa Minh Huy cho biết: “Điểm thứ nhất, chúng tôi là tấm gương mẫu mực của UHC, điểm thứ hai, trong khái niệm của UHC là một sự chăm sóc trải rộng ra khắp thế giới, vậy tại sao lại bỏ sót duy nhất với 23 triệu nhân dân? Cho nên, trên nghị đề này, chúng ta chắc chắn phải để cho mọi người nghe thấy hai tiếng nói này.”Ngoài ra, Nghiệp đoàn Nha sĩ toàn quốc sẽ cùng với Tổ chức Nha sĩ Quốc tế tại Geneva tổ chức Hội nghị diễn đàn vệ sinh y tế dành cho người cao tuổi: nhằm về nghị đề lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến vấn nạn siêu vi khuẩn kháng thuốc tiến hành thảo luận, Sở Kiểm soát bệnh tật cũng sẽ ở địa phương tổ chức diễn đàn thảo luận liên quan.Ông Hứa Minh Huy cũng chỉ ra, năm nay Phái đoàn hành động WHO lần đầu tiên kết hợp với các quỹ hợp tác quốc tế dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao, đưa thành tích viện trợ quốc tế của Đài Loan giới thiệu với thế giới; khác với trước kia đều do kiều bào châu Âu đến ủng hộ, lần này Ủy ban Kiều Bào cũng sẽ giúp đỡ kiều bào ở khu vực Bắc Mỹ tới Geneva tham gia hoạt động.Bản tin RTI ghi thêm rằng để giúp cho thế giới tìm hiểu những đóng góp y tế của Đài Loan dành cho cộng đồng quốc tế, nhiều đoàn thể dân sự bao gồm Hội Xúc tiến Liên Hiệp Quốc của Đài Loan năm nay đặc biệt tại Geneva tổ chức “Triển lãm Bệnh viên Đài Loan không biên giới”, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung sẽ tham gia lễ khai mạc đại hội diễn ra vào chiều ngày 19-5, kết hợp với hơn 100 kiều bào đến từ các nơi thể hiện việc Đài Loan lập quyết tâm tham dự Đại hội WHA.