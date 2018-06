TQ Bao Vây, Đài Loan Gần Mỹ Hơn

TAIPEI, Đài Loan -- Hai chính phủ Washingon và Đài Bắc kết thân hơn... thế là Bắc Kinh nghi ngờ Mỹ giúp Đài Loan ly khai...Bản tin RTI ghi rằng Bộ Quốc phòng Đài Loan không phủ nhận việc Đài Loan - Mỹ hợp tác về y tế quân sự thể hiện hành động trợ giúp nhân đạo.Gần đây Thượng viện Mỹ thông qua “Đạo luật ủy quyền quốc phòng”, ủng hộ tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ cập cảng thăm Đài Loan, mở rộng quan hệ hợp tác cứu trợ nhân đạo song phương. Theo thông tin liên quan cho biết, bà Bonnie Galser, Chủ nhiệm Trung tâm Cố vấn và Nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ đã đăng bài viết trên Twitter chỉ ra tháng 8 tới Đài Loan sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân nằm trong chương trình “Đối tác Thái Bình Dương”, bà còn nêu ra đây không phải là lần đầu tiên Đài Loan tham dự cuộc tập trận, do bài viết này dẫn đến nhiều cuộc thảo luận.Theo giới chức của Bộ Quốc phòng tiết lộ, Mỹ đích thực có mời đơn vị quân y của Đài Loan cùng với quân y Mỹ thành lập đội ngũ y tế quốc tế, thay phiên nhau chấp hành hành động cứu trợ y tế nhân đạo tại nhiều quốc gia nằm trong đối tác Thái Bình Dương, sự hợp tác về y tế quân sự Đài Loan – Mỹ đã trở thành đề tài nóng của quốc phòng.Bản tin cho biết vào ngày 28-6 ông Trần Kiến Đồng, Cục trưởng Cục Quân y – Bộ Quốc phòng mới được lên chức Trung tướng khi trả lời phỏng vấn không có phủ nhận cách nói có liên quan, chỉ nhấn mạnh nếu Đài Loan gặp bất kỳ cơ hội tham gia công tác cứu trợ nhân đạo, quân đội quốc gia đều tích cực tham dự. Tuy nhiên, nói về chi tiết hợp tác vào tháng 11 liệu Đài Loan có cử nhóm y tế Hải quân đến khảo sát và thực tập trên tàu bệnh viện “Mercy” của Hải quân Mỹ, ông Trần Kiến Đồng không có trả lời vấn đề này.Trung tướng Trần Kiến Đồng cho biết: “Với bất kỳ cơ hội tham dự vào chương trình cứu trợ nhân đạo quốc tế, chúng tôi đều quý trọng và sẽ tích cực tham dự. Đối với tất cả công tác trợ giúp nhân đạo, đều sẵn sàng cho thật tốt, tích cực tham gia vào công việc an ninh khu vực và viện trợ nhân đạo.”Bản tin khác của RTI ghi lời Ngoại Trường Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp: Trung Quốc phản đối truyền thông Nhật phỏng vấn ông là đã can thiệp quyền tự do báo chí.Tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp đưa ra nội dung liên quan về “Đối thoại bảo vệ an ninh đối với Trung Quốc” khiến Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản lên tiếng phản đối Sankei Shimbun lúc đưa ra thông tin về chủ trương Đài Loan độc lập.Ngày 28-6 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương truyền đạt lại ý kiến của ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, Trung Quốc đưa ra cách làm này đã gây đe dọa nặng nề tới quyền tự do, dân chủ là giá trị phổ quát của thế giới, Bộ Ngoại giao kêu gọi các quốc gia có quan điểm giống nhau nên đoàn kết ngăn chặn xu hướng này lan rộng, mà trong khi Trung Quốc thể hiện hành động phản đối cuộc phỏng vấn của tờ báo Sankei Shimbun cũng để phản ánh lên Đài Loan có sự chọn lựa chính xác và thực hiện đúng sự việc.Ôg Lý Hiến Chương cho biết: “Chúng tôi cảm thấy việc này không thể xem nhẹ, đã thật nghiêm trọng can thiệp vào quyền độc lập và tự do báo chí, đối với một nước dân chủ mà nói, thậm chí theo lệ thường của thông tin quốc tế, hoàn toàn đi trái ngược với nguyên tắc mở rộng tự do thông tin, được tự do đưa tin độc lập theo truyền thống.”Ông Lý Hiến Chương nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia chuyên chế uy quyền, không những không chịu nhung nhượng với không gian tự do báo chí, tự do ngôn luận trong nước, và còn tiến tới nữa can thiệp tới quyền tự do thông tin, tự do báo chí của hai nước dân chủ Nhật Bản và Đài Loan, thậm chí ép buộc các hãng truyền thông thêm vào nguyên tắc “một nước Trung Quốc”, Đài Loan hoàn toàn không thể chấp nhận với cách làm này.Bản tin ghi thêm:“Mặt khác, Trung Quốc ép buộc các doanh nghiệp quốc tế và các hãng hàng không thế giới sửa đổi danh xưng Đài Loan, ông Lý Hiến Chương chỉ ra, qua cách làm chèn ép của Trung Quốc không những khiến nhân dân Đài Loan thấy căm phẫn, trên cộng đồng quốc tế cũng sẽ dẫn tới sự phản cảm của các nước, Đài Loan một lần nữa kêu gọi Trung Quốc làm vừa phải mà thôi.”