Trữ Lượng Cá Ngừ Vây Xanh Giảm

TOKYO -- Trữ lượng cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đang giảm dần.Bản tin NHKghi rằng để bảo vệ nguồn cá, quy định về hạn ngạch đánh bắt hàng năm được đề ra cho mỗi nước đánh bắt cá.Theo số liệu do chính phủ Nhật Bản thu thập, trong tháng này, lượng đánh bắt cá con có trọng lượng dưới 30kg đã chạm ngưỡng 99% hạn ngạch thường niên của Nhật Bản.Kể từ tháng 1 năm nay, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi ngừng đánh bắt cá ngừ gần bờ. Tuy nhiên, rất có khả năng Nhật Bản sẽ vượt quá hạn ngạch đánh bắt trước tháng 6, là lúc mùa đánh bắt cá hiện tại kết thúc. Nếu vượt quá hạn ngạch, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với khả năng bị cắt giảm hạn ngạch đánh bắt kể từ tháng 7.NHK đã phỏng vấn ông Komatsu Masayuki, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Nghiên cứu Chính sách Tokyo, được giải thích:“Tôi nghĩ Nhật Bản cần quản lý khắt khe hơn để tuân thủ hạn ngạch đánh bắt. Tình hình hiện nay không tốt chút nào nếu chúng ta nghĩ tới tốc độ hồi phục nguồn cá ngừ.Theo tôi, hạn ngạch hiện nay đã quá lỏng lẻo. Thường thì trên thế giới, khi số lượng 1 loài nào đó giảm xuống bằng hoặc ít hơn 7% so với số lượng ước tính khi không bị con người đánh bắt, thì việc đánh bắt loài đó sẽ bị cấm. Tuy nhiên, trong trường hợp cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương, số lượng loài cá này chỉ đạt 2,6% so với số lượng ước tính khi không bị con người đánh bắt, nghĩa là việc đánh bắt loài cá ngừ này đáng lẽ nên bị cấm từ lâu. Việc chạm mức 99% của hạn ngạch đánh bắt cá ngừ con vốn đã lỏng lẻo chứng tỏ Nhật Bản đang đánh bắt quá nhiều loài cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương, và cần phải tìm mọi cách để tránh vượt hạn ngạch.Kể từ năm nay, chính phủ Nhật Bản đã đề ra hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh đi kèm hình thức phạt. Tuy nhiên, Nhật Bản lại chưa thể thu thập dữ liệu liên quan đến việc đánh bắt, cũng như chưa thể xử lý vi phạm hay giám sát việc đánh bắt, khiến tình hình vô cùng bất ổn. Chính phủ cần nắm bắt chính xác lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Nhật Bản và đưa ra biện pháp dựa trên chứng cứ khoa học.Một phần trách nhiệm cũng nằm ở người tiêu dùng chúng ta. Tôi thấy nhiều người Nhật lo ngại sẽ không thể ăn cá ngừ nữa, do quy định đánh bắt khắt khe hơn. Những người như vậy chỉ nghĩ tới hôm nay hoặc ngày mai. Tôi muốn nhắc họ rằng, dù không thể đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Thái Bình Dương nữa, thì chúng ta vẫn có thể ăn cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng.Ở châu Âu và Mỹ, các sản phẩm cá ở siêu thị và cửa hàng bán lẻ được dán nhãn ghi trữ lượng loài cá đó, để người mua hàng có thể tránh những loài nào có trữ lượng đang giảm. Nhật Bản vẫn chưa theo kịp nước khác trong việc đưa ra những biện pháp này. Tôi nghĩ người tiêu dùng Nhật Bản cần hiểu rõ hơn tình hình chung về trữ lượng thủy sản khi tiêu thụ những sản phẩm này.”