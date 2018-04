Nam-Bắc Hàn Hòa Bình, Đại Gia VN, Ngân Hàng...

Xuân NiệmCó nhiều hy vọng Nam-Bắc Hàn sẽ hòa bình? Cuộc chiến phân ly sẽ từ từ giải quyết để tìm hướng thông nhất? Đó là ước mơ lớn nhất của dân tộc Đại Hàn... nhưng vẫn còn gian nan.Bản tin RFI ghi rằng: Phủ tổng thống Hàn Quốc hôm 26/04/2018 thông báo đúng 9 giờ 30 ngày mai, tổng thống Moon Jae In đến đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại đường phân định biên giới ở làng Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.Theo thông báo của Im Jong Seok, tổng thư ký văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 26/04/2018, ông Kim Jong Un sẽ đi bộ qua đường biên giới Liên Triều. Như vậy, ông sẽ là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ tới Nhà Hòa Bình của Hàn Quốc để họp thượng đỉnh. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo chính phủ dự kiến tiếp đón lãnh đạo Kim Jong un với nghi lễ chính thức dành cho các chuyến thăm cấp nhà nước. Sau một cuộc họp ngắn ở Nhà Hòa Bình, hai nhà lãnh đạo sẽ có bài diễn văn chính thức vào khoảng 10 giờ 30 sáng 27/04.Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng: Một nhà quan sát bình luận với BBC rằng Chủ tịch Trần Đại Quang lâu nay "có vấn đề về sức khỏe" và "có thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm thêm chức quyền chủ tịch nước."Bản tin VOA ghi nhận rằng báo Straits Times dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ngày 25/4, rằng Hà Nội, TP.SG và Đà Nẵng sẽ là một phần trong mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN do Singapore đề xuất.“Tôi đã đến thăm cả ba thành phố trong hai chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái, và rất ấn tượng với sự phát triển đô thị nhanh chóng. Việc đưa những thành phố này vào mạng lưới thành phố thông minh sẽ thêm phần sôi động cho ASEAN”, ông Lý Hiển Long nói.Trong khi đó, VietnamNet ghi nhận về “Đại gia gốc 'Đông Âu': Cả nhà có tỷ USD, giàu nhất ngân hàng Việt.”Thêm một đại gia Việt kín tiếng vừa lộ diện với một loạt các thương vụ người nhà đăng ký mua số cổ phần trị giá cả tỷ USD. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là gia đình giàu nhất trong giới ngân hàng.Số 1 Đông Nam Á: Một dòng tiền lớn đang chuyển vào Việt NamCơn ác mộng trên đỉnh: Những đợt giảm giá tới 25 tỷ USDThông tin từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) vừa công bố cho biết, người nhà ông Hồ Hùng Anh (1970), một đại gia Việt kín tiếng nằm trong nhóm kinh doanh từ Đông Âu, đăng ký nhận chuyển nhượng số cổ phiếu Techcombank, trị giá lên tới cả tỷ USD.Bạo lực là chuyện thường ngày. Báo Lao Động kể rằng vào sáng 26.4, ông Bùi Công Cường - Trưởng Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận: Trên địa bàn vừa có một cháu bé 4 tuổi tử vong, vì bị nam thanh niên đánh.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 25.4, đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1984), trú thôn Vinh Thành, xã Quỳnh Long đang rượt đuổi để đánh mẹ đẻ, đúng lúc này, cháu L.T. T. (4 tuổi), trú cùng thôn vừa bước ra khỏi nhà thì bất ngờ gặp Tiến. Thấy cháu T., Tiến dùng đá ném nhưng không trúng nên đã dùng xà beng đập mạnh vào đầu cháu.Báo Tin Tức kể: Chiều 25/4, Trưởng Công an xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) Nguyễn Xuân Nam xác nhận chính quyền xã cùng cơ quan chức năng huyện Bù Gia Mập đang tiến hành lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại đập Bình Hà 1, thôn 6, xã Đa Kia.Đập Bình Hà 1, hiện do ông Dương Văn Cù, thôn 6, xã Đa Kia hợp đồng thuê với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước để khai thác mặt hồ nuôi thủy sản.Bản tin VOV ghi rằng ngành ngân hàng của Nga có khả năng sẽ mất khoảng 1,6 tỷ USD (tức khoảng 100 tỷ RUB) do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.Theo báo cáo của Học viện Kinh tế và Hành chính công quốc gia Nga (RANEPA), ngành ngân hàng của Nga có khả năng sẽ mất khoảng 1,6 tỷ USD (tức khoảng 100 tỷ RUB) do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.Báo SGGP kể chuyện miền Đông Nam Bộ: Sông Thị Tính đang bị “bức tử”...Thời gian gần đây, con sông đang bị “bức tử” bởi nước xả thải khiến nhiều hộ dân đã phải bán nhà di tản vì không chịu nổi ô nhiễm.Một ống xả thải của doanh nghiệp xả trực tiếp xuống sôngSông Thị Tính dài khoảng 70km, trong đó đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương dài hơn 10km, vốn là một trong những dòng sông đẹp nhất khu vực Đông Nam bộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân sinh sống ở lưu vực sông này. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, con sông đang bị “bức tử” bởi nước xả thải khiến nhiều hộ dân đã phải bán nhà di tản vì không chịu nổi ô nhiễm.Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện Phú Yên: Hàng ngàn héc ta mía 'quá lứa' khô lá chờ nhà máy mua.Nông dân có hợp đồng tiêu thụ thì mòn mỏi chờ NM. Nông dân không ký hợp đồng chỉ biết khóc ròng trên đồng mía. Nhiều nông dân kêu bán, 1ha mía năng suất trên 60 tấn/ha, chỉ với giá 10 triệu đồng...Phú Yên có 3 NM chế biến đường là KCP Sơn Hòa, NM đường Đồng Xuân (Cty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam) và NM đường TUSUCO (Cty CP Mía đường Tuy Hòa). Do giá đường xuống thấp, tiến độ thu mua chậm cộng với nắng hạn kéo dài khiến hàng ngàn héc ta mía trên soi, gò đã “quá lứa” khô lá.Bản tin TTXVN kể: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hơn 50 căn nhà ở Bạc Liêu bị sập, tốc mái.VTC kể chuyện Thanh Hóa: Rợn người cảnh học sinh qua sông Mã trên cầu treo 'thần chết'...Cây cầu treo bắc qua sông Mã bị mục nát, nhiều chỗ sàn gỗ rơi xuống sông để lại khoảng trống trên cầu, cáp néo cầu hoen gỉ, cầu mất cân bằng vặn nghiêng về một bên... nhưng hàng ngày, các em học sinh vẫn bất chấp nguy hiểm đi qua.