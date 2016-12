1 UB Kế Hoạch Jerusalem Hoãn Biểu Quyết Về Nhà Định Cư

JERUSALEM - 1 ủy ban kế hoạch của Israel đã quyết định hoãn cuộc biểu quyết cho phép xây dựng gần 500 đơn vị gia cư mới tại khu đông thành phố Jerusalem, nơi bị Israel chiếm đóng từ cuối cuộc chiến 1967 và người Palestine chọn để đặt thủ đô tương lai.Hành động này đuợc tin là do Thủ Tướng Netanyahu yêu cầu và trước 1 diễn văn về xung đột Israel-Palestine của ngoại trưởng John Kerry.Hôm Thứ Sáu tuần qua, Hoa Kỳ không bỏ phiếu chống nghị quyết đòi Israel ngưng mọi hoạt động xây dựng nhà định cư tại các phần lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine, gồm Tây Ngạn và Đông Jerusalem, là lần đầu tiên.Chính quyền Netanyahu phản ứng giận dữ, triệu hồi tất cả ĐS làm việc tại 14 nước bỏ phiếu tán đồng nghị quyết này.Hôm Thứ Ba, phát ngôn viên Israel nói có thông tin ẩn danh từ thế giới Arap theo đó Bạch Ốc đã tiếp tay soạn bản nghị quyết và vận động mạnh để HĐ bảo An thông qua. Viên chức Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trả lời: tố giác ấy là không đúng, và hy vọng rằng nghị quyết của HĐ Bảo An có ý nghĩa như là 1 thông điệp cảnh tỉnh với Israel.Hơn nửa triệu dân Israel đuợc chính quyền của họ đưa tới định cư tại các phần đất chiếm đóng, là phạm luật quốc tế và Israel nhất quyết chống lại.Nghị quyết của HĐ Bảo An ghi rõ: các khu vực định cư không có giá trị pháp lý và cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật quốc tế, cũng là trở lực chính với giải pháp 2 nhà nước cùng tồn tại hoà bình.Ông Hanan Rubin, là thành viên của ủy ban kế hoạch Jerusalem xác nhận tin biểu quyết về cấp phép xây dựng nhà tại Đông Jerusalem đã hoãn, theo yêu cầu từ văn phòng Thủ Tướng để tránh gây thêm căng thẳng với Washington.Tại 1 hội nghị của đảng Fatah hôm Thứ Hai, lãnh tụ Mahmoud Abbas của Palestine mô tả nghị quyết của HĐ Bảo An là 1 bước dọn đường cho hội nghị về hoà bình Trung Đông do chính phủ Pháp chủ động triệu tập, dự kiến họp tại Paris ngày 15-1.