Iran: Có Quyền Sản Xuất Mọi Loại Vũ Khí Cần Dùng

TEHRAN - Nhân Dịp duyệt binh Ngày Quân Lực, TT Rouhani tuyên bố: Iran có quyền sản xuất hay mua mọi loại vũ khí cần dùng để tự vệ, không chờ đuợc thỏa thuận hay bình phẩm.Nguyên thủ Iran nhấn mạnh: chúng ta đang sống trong thời đại không bình thường và Iran không đe dọa an ninh của các lân bang. Ông Rouhani lập lại: Iran muốn có các quan hệ thân thiện với láng giềng, cách tốt đẹp nhất để giải quyết các vấn đề là hành vi hiếu hoà và thương lượng chính trị.Nhà lãnh đạo Tehran diễn giải: chúng tôi chứng kiến các lực luợng xâm lược xây dựng căn cứ trong vùng – bất kể các nguyên tắc của luật quốc tế, họ can thiệp việc của khu vực và xâm lăng nước khác mà không có phép của LHQ, theo tường thuật của thông tấn chính thức.Syria bị 3 cường quốc phương Tây không kích vào lúc sáng sớm Thứ Bảy tuần trước để trừng phạt chế độ Damascus về sự sử dụng vũ khí hoá học chống lại thuờng dân. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tố cáo Syria không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận 2013 về phá hủy vũ khí hóa học do Nga điều giải.Chính quyền Trump dọa rút khỏi thỏa ước nguyên tử Vienna Tháng 7-2015 đạt đuợc giữa Iran và 6 đại cường - các trừng phạt mới sẽ đuợc thực hành nếu TT Trump không ký công nhận sự tuân thủ trước kỳ hạn ngày 12-5 của Tehran để bãi miễn.