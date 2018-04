Dân Syria Mong Quốc Tế Can Thiệp Để Thoát Chế Độ Assad

DAMASCUS - 1 góa phụ mất chồng trong nội chiến Syria xác nhận với phóng viên của NBC News: trận không tập Damascus cảa Anh, Pháp, Hoa Kỳ cho phép thường dân bị áp bức thấy hy vọng thế giới tự do cùng họ tranh đấu vì tự do dân chủ.Goá phụ xưng tên Asmaa al-Ajrad 27 tuổi nói với nhà báo “chúng tôi đã chờ đợi từ lâu hành động can thiệp từ bên ngoài”.Nguyên là dân Douma (trong vùng Ghouta bị vây hãm nhiều năm), bà Asmaa đã di tản tới Idlib vài ngày trước vụ tán công bằng hơi độc sarin gây thương mạng trên 60 người, đưa 500 người đi cấp cứu.Binh lực Assad loan báo Douma hoàn toàn giải phóng hôm Thứ Bảy.Ngoài ra, thợ xây đuợc biết với tên Mustafa Rizk nói “Nay Assad đã biết quốc tế sẽ phản ứng nếu dùng vũ khí hoá học giết dân – nhờ vậy, chúng tôi cảm thấy bớt lo” – anh cũng xác nhận: can thiệp của quốc tế đã đuợc chờ đợi từ lâu. Mustafa di tản từ Aleppo tới Idlib từ Tháng 12. Anh đặt vấn đề: sao chỉ thấy phản ứng quốc tế khi Assad dùng hơi độc – dân thường chết vì tra tấn, vì bạo hành thì sao. Chống lại dân bằng mọi thứ vũ khí không là tội ác chống nhân loại sao.