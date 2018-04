Luật Sư Cohen Ngăn Đăng Bài Về Tư Tình Của Trump Junior

WASHINGTON - Trong tháng qua, Vanessa Trump nộp hồ sơ ly dị Trump Junior – 1 bản tuyên bố của 2 người ghi “Sau 12 năm chung sống, chúng tôi quyết định sống theo cách riêng - chúng tôi luôn luôn tôn trọng lẫn nhau và gia đình. Chúng tôi có những đưá con đẹp đẽ và chúng là ưu tiên của chúng tôi”.Nay, Wall Street Journal đưa tin: luật sư Michael Cohen “giết” bài viết đang đuợc chuẩn bị của US Weekly về cuộc tư tình của Trump Junior với 1 thí sinh của chương trình “Celebrity Apprentice” – theo các nguồn ẩn danh, Trump Junior giao du với Aubrey O’Day năm 2013.WSJ không mô tả cách Cohen ngăn đăng bài về trưởng nam của TT tỉ phú New York.US Weekly thuộc chủ quyền của nhà xuất bản American Media, cũng là chủ nhân của National Enquirer đã trả 150,000 MK để mua bản quyền bài viết về cuộc tư tình của Trump Bố với người mẫu Playboy là Karen McDougal. US Weekly tiết lộ lần đầu tiên trong tháng qua về tư tình của Trump Con trong lúc làm việc “cố vấn” cho chương trình Reality TV của thân phụ.Thông tin về US Weekly là 1 phần trong bài phóng sự của WSJ theo dõi các dàn xếp bằng tiền của Cohen, luật sư riêng của tỉ phú Trump, và cả vụ dàn xếp cho doanh nhân Elliot Broidy (cũng là người góp quỹ tranh cử lớn của đảng CH) để giữ kín vụ tư tình của Broidy với 1 người mẫu Playboy.Ông này đã từ chức phụ tá tài chính của chủ tịch ủy ban toàn quốc của đảng CH - Cohen đuợc trả 250,000 để làm việc dàn xếp với người mẫu Playboy. Văn phòng của Cohen bị FBI khám xét trong tuần qua.