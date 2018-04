Mỹ: Kết Thúc Cuộc Không Kích Bằng Phi Đạn Vào Syria

Hình được công bố bởi Hải Quân Hoa Kỳ, cho thấy tuần dương hạm USS Monterey (CG 61) đang bắn phi đạn Tomahawk vào Syria nằm trong một phần cuộc tấn công có phối hợp của đồng minh hôm 14 tháng 4 năm 2018. Tuần dương hạm Monterey được đưa tới khu vực của Hạm Đội 5 của Hoa Kỳ trong hoạt động hỗ trợ chiến dịch an ninh biển để trấn an đồng minh và các đối tác và để duy trì tự do hàng hải và tự do lưu thông thương mại trong vùng. (Photo AFP/Getty Images)