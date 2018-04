Tổ Chức Kiểm Soát Vũ Khí Hoá Học Họp Về Vụ Skripal

THE HAGUE - Tổ chức quốc tế giám sát vũ khí hoá học (OPCW) định họp vào ngày Thứ Tư tuần này theo yêu cầu của Nga, để thảo luận tố giác của UK theo đó Moscow chủ mưu vụ hạ độc công dân Anh là nguyên là điệp viên Nga Yuri Skripal.Trang mạng của OPCW ghi: đã nhận đuợc yêu cầu từ đại diện thường trực của Nga.HĐ chấp hành của OPCW sẽ mở phhiên họp kín vào lúc 10 giờ sáng tại bản doanh ở The Hague, theo tường thuật của AFP.Chính quyền của Thủ Tướng Theresa May trục xuất 23 viên chức ngoại giao Nga, ngưng tiếp xúc cấp cao và tẩy chay World Cup tổ chức tại Nga vào Tháng 6.Moscow đã đáp trả.