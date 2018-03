Quân Nổi Dậy Syria Bị Tăng Áp Lực Phải Rời Bỏ Ghouta

DAMASCUS - Áp lực tăng mạnh tại ven đô Damascus để buộc quân nổi dậy rút khỏi phòng tuyến cuối cùng tại Eastern Ghouta – hàng trăm người lên xe bus di tản qua hành lang an toàn từ 1 nơi khác trong khu vực bị vây hãm nhiều tháng và bị không tập liên tục từ 5 tuần lễ.Quân nổi dậy đã mất 90% căn cứ địa ven đô và đang bị tiêu hao bởi các vận động của Nga, là thế lực can thiệp mạnh từ 30 tháng.Quân chính phủ đã tập trung bên ngoài Douma, thị trấn lớn nhất Ghouta với dân số khoảng 200,000, tăng bởi dân di tản từ nơi khác tới.Báo Al-Watan đưa tin: nhóm Jaish al-Islam bị tăng áp lực để thỏa hiệp, như đã diễn ra tại các cộng đồng khác thuộc vùng Ghouta.Dân Douma xuống đường đòi biết kết quả thương luợng – phía Jaish al-Islam đòi đại ân xá, và cho phép cư dân tự do đi lại khắp nước.Tin ngày Thứ Hai là: phiá Nga yêu cầu quân nổi dậy chấp nhận 1 trong 2 chọn lựa: đầu hàng hay bị đánh.Hơn 6000 người di tản từ Ghouta tối Thứ Ba đã tới điểm trung chuyển tại vùng tây bắc Syria.Truyền thông nhá nước đưa tin: hàng trăm người khác lên xe bus hôm Thứ Tư để di tản khỏi Ghouta.