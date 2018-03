Putin Lấy Tên Tu Sĩ Chiến Binh Để Đặt Tên Phi Đạn Mới

Khoảng cuối tháng 03/2018, Google ra mắt ứng dụng AR mới, có tên là Just a Line, cho phép người dùng có thể vẽ lên không khí. Google cho biết ứng dụng Just a Line sẽ tạo ra một trải nghiệm chưa từng có, người dùng có thể tự do sáng tạo nghệ thuật ở bất cứ nơi nào.