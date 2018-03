4 Đại Học Đứng Đầu Thế Giới Là Ở Mỹ, Kế Tiếp Là 4 Đại Học Ở Anh

Học Viện Kỹ Thuật California (Caltech) và Đại Học USC được nâng lên trong xếp hạng hàng năm của các đại học trên thế giới được công bố hôm 28 tháng 2, trong khi Đại Học UCLA thì rớt xuống mấy bậc.Xếp hạng, từ QS Quacquarelli Symonds có trụ sợ tại London, Anh Quốc, chuyên về xếp hạng các đại học, liệt kê 959 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới, dựa trên các quan điểm của hơn 75,000 học giả và 40,000 nhân viên cùng với bản chụp của 12.3 triệu trang nghiên cứu được xếp loại bởi đại học được đăng trên các tờ báo.Caltech tiến lên hạng thứ 4 trong xếp hạng năm nay, đứng sau Học Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT), Đại Học Stanford và Đại Học Harvard. Năm ngoái, Caltech đứng hạng thứ 5; được tiến bộ trong năm nay, trường này đã qua mặt Đại Học Cambridge của Anh.Đại Học UCLA rớt xuống hạng thứ 33 trong danh sách từ hạng 31 trong năm vừa rồi. Và Đại Học USC lên hạng 132.Trong xếp hạng cho thấy rằng Đại Học MIT đứng đầu trên thế giới; Anh Quốc có 4 trường đại học lọt vào top 10. Đại Học Cambridge đứng thứ 5 và Đại Học Oxford đứng hạng thứ 6. Đại Học Stanford và Đại Học Harvard đứng hạng thứ 2 và 3 trong top 3.Sau đây là 10 trường đại học danh tiếng nhất thế giới trong năm 2018:1- Massachusetts Institute of Technology (MIT) – US,2- Stanford University – US,3- Harvard University – US,4- California Institute of Technology (Caltech) – US,5- University of Cambridge – Anh Quốc,6- University of Oxford – Anh,7- University College London (UCL) – Anh,8- Imperial College London – Anh,9- University of Chicago – US,10- Swiss Federal Institute of Technology – Thụy Sĩ.