HOA THINH DON: KỶ NIỆM NGÀY NHÂN QUYÊN CHO VIET NAM NĂMTHỨ 24





Tuyết Mai





Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (May 11) năm nay đuợc tổ chức vô cùng trang trọng trong ba ngày. Ngày 10 Tháng 5, có một phái đoàn đại diện các CĐ Tỵ nạn VN đến gặp gỡ nhân viên cao cấp trong Bộ Ngoại Giao HK (Ông Scott Busby, Phụ Tá Thứ Truởng). Ngày 11/5 Có một phái đoàn VN đến Quốc Hội HK cử hành lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho VN năm thứ 24. Buổi chiều có một buổi tiếp tân ở Nhà hàng ThầnTài, Falls Church, VA. Sáng ngày 12/5 có một cuộc biểu tình truớc Tòa Đại Sứ CSVN ở Washington, D.C. và buổi chiều có Đại Nhạc Hội do Nhạc sĩ Trúc Hồ, Nhạc sĩ Việt Khang, MC Nam Lộc và một số ca sĩ của Đài Truyền hình SBTN trình diễn nhạc đâu tranh tại Eden Center, Falls Church, VA.





Đuợc biết phái đoàn VN đến Bộ Ngoại Giao gồm mười sáu người trong đó có Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch CĐ Washing ton, D.C., MD và VA; Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Tập hợp vì Dân Chủ và Ông Võ Thành Nhân, SBTN-DC, Ông Nam Lộc , Nhạc sĩ Việt Khang, Cô Phuơng Uyên và một số đại diện đoàn thể chính trị và tôn giáo. Tại đây phái đoàn VN được Ông Scott Busby, Phó Phụ Tá Ngoại truởng Phụ trách Quyền Lao Động, Dân Chủ, Nhân Quyền ở Bộ Ngoại Giao HK tiếp đón.





Ông Scott Busby trình bày những việc làm của ông và những nhân viên liên quan đến Nhân quyền và tù nhân lương tâm ở VN . Phần hai, BS Nguyễn Quốc Quân và CT Đinh Hùng Cuờng trình bày về những quan tâm của CĐ VN và Tổ chức Tập hợp vì Nền Dân Chủ. Trong phần ba, đại diện các tôn giáo và nhân sĩ trình bày cùng ông Busby các vấn đề vi phạm Nhân Quyền, bắt người vô tội, chiếm hữu tài sản của tôn giáo và thường dân.







Trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho VN lần thứ 24, được tổ chức sáng ngày 11/5, 2018 tại Văn Phòng Thượng Viện HK , BTC gồm có CT Đinh Hùng Cường, CT CĐ HTĐ, MD&VA, BS Nguyễn Quốc Quân, Ông Võ Thành Nhân, Đài SBTN - DC. Chương trình kỷ niệm này do TNS Jonh Cornnyn, TX và một số Dân biểu bảo trợ. Dân biểu Gerry Connolly, DB Chris Snmith, DB Alan Lowenthal, DB Barbara Comstock, DB Zoe Lofgren và Cựu DB Lesltye Byrne và khoản gần hai trăm quan khách tham dự trong đó có đại diện của các Quốc Gia khác như Tây Tạng, Miến Điện, Lào...



Trong buổi tiếp tân khoản đãi những vị khách ở xa về tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho VN (May 11) chiều ngày 11/5, ông Đinh Hùng Cường Chủ tịch CĐ HTĐ, MD&VA cho biết buổi lễ ở Quốc Hội HK rất thành công. Chúng ta đã truyền thông đi khắp thế giới, đòi hỏi Tự Do, Nhân Quyền cho Việt Nam và chúng ta đòi hỏi phải trả tư do lập tức cho những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ đang bị CS cầm tù.

Gần đây nhất là nhà đấu tranh trong Hội Anh Em Dân Chủ đã bị CS lên án, tổng cộng trên một trăm năm tù . Bản án này quá nặng. Vì vậy chúng ta phải tiếp tục tranh đấu để những tù nhân lương tâm được trả tự do.





Trong buổi dạ tiệc này Nhạc sĩ Trúc Hồ đã đàn cho Nhạc sĩ Việt Khang hát bản "Con Đường Việt Nam". Bản nhạc này NS Việt Khang sáng tác để tặng cho Người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Lời ca và thanh âm bản nhạc đã làm nhiều người xúc động, xót thương cho những người tù luơng tâm trong lao tù CS. Họ bị ở tù vì tranh đấu cho quê hương VN.



Sáng ngày 12 Tháng 5, lúc 1 giờ trưa, có một cuộc biểu tình trước Tòa Đại Sứ CSVN, rừng cờ vàng tung bay phất phới, khí thế đấu tranh dâng cao, rực lửa, đồng bào phẫn nộ hô to nhiều khẩu hiệu đòi hỏi "Tự do, Dân Chủ cho VN", "CSVN hèn với giặc, ác với dân", "Đả Đảo CSVN"...

Buổi chiều có đại nhạc hội với Nhạc sĩ Trúc Hồ, NS Việt Khang, MCNamLộc và một số ca sĩ của Đài SBTN, trình bày nhiều nhạc phẩm đấu tranh. Đây là một chương trình ca nhạc đấu tranh quy mô nhất do CĐ HTĐ tài trợ, với ngân khoản trên hai mươi ngàn mỹ kim (do đồng hưong và thương gia hỗ trợ) nhằm kêu gọi đồng bào hải ngoại cùng nhau tranh đấu cho đồng bào trong nước có Nhân quyền và Tự do. Mặc dầu trời mưa nặng hạt, nhưng chương trình vẫn được tiếp diễn dưới mưa. Đồng hương nồng nhiệt thuởng thức những nhạc phẩm đấu tranh, trong đó có bản "Anh Là Ai", "Trả lại Cho Dân". "Đừng im tiếng mà phải lên tiếng", "Anh Hùng Vô Danh", "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ"... Chương trình được kết thúc với bản "Việt Nam!Việt Nam!".



Một vài hình ảnh trong buổi Tiếp tân kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho VN và Biểu tình trước Tòa Đại sứ CS ở Washington, D.C. trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=Mmlt3KWIYqA&feature=youtu.be

Biểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN ở D.C.

https://www.youtube.com/watch?v=FT-HrvTbgQw&feature=youtu.be