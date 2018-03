Nam-Bắc Hàn Hòa Bình Mong Manh

SEOUL, Nam Hàn -- Đất nước Đại Hàn có thể hòa giải Nam-Bắc? Đó là hy vọng...Bản tin KBS nêu lên một bài báo từ Bắc Hàn: Dân tộc chúng ta phải ngăn chặn sự can thiệp của thế lực bên ngoài`...Nhân dịp kỷ niệm phong trào độc lập hôm thứ Năm (1/3), Bắc Hàn đã nhấn mạnh sự tự chủ dân tộc, chỉ trích Mỹ và Nhật Bản. Trong bài bình luận nhân kỷ niệm phong trào độc lập 1/3 của Báo Lao động, cơ quan ngôn luận đảng Lao động Bắc Hàn, Bình Nhưỡng nhấn mạnh phải ngăn chặn những âm mưu can thiệp của các nước vào vấn đề nội bộ dân tộc.Báo này nói, trải qua gần 100 năm kể từ năm 1919, khi diễn ra phong trào độc lập 1/3, thế giới đang ngày một phát triển trong khi "dân tộc chúng ta" vẫn chưa lập được quyền tự chủ.Bên cạnh đó, trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Hàn "Dân tộc chúng ta" cũng nói, quyền tự chủ là sinh mệnh của dân tộc và phụ thuộc vào thế lực bên ngoài là con đường dẫn tới cái chết.Trong khi đó, lịch trình tập trận Đại bàng non có thể thay đổi nếu Bắc Hàn và Mỹ đối thoại`...Đang ở thăm Mỹ, Cố vấn đặc biệt về vấn đề Thống nhất, Ngoại giao và An ninh của Phủ Tổng thống Nam Hàn Moon Chung-in hôm 1/3 (theo giờ địa phương) đã có cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình PBS của Mỹ. Tại đây, ông Moon đã đưa ra ý kiến liên quan đến khả năng đối thoại Mỹ-Triều.Cố vấn Moon cũng cho rằng khả năng Bình Nhưỡng và Washington có thể xúc tiến ngay một cuộc đàm phán là rất khó.Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu miền Bắc ngừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, đồng thời thể hiện sự kiềm chế khiêu khích thì vẫn có cơ hội cho đàm phán giữa hai nước.Ông dự đoán rằng nếu đối thoại Triều-Mỹ được tổ chức thì có khả năng Nam Hàn và Mỹ sẽ điều chỉnh thời gian triển khai cuộc tập trận quân sự chung thường niên "Đại bàng non" (Foal Eagle).Khác với cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) được thực hiện chủ yếu dưới hình thức kịch bản mô phỏng trên máy tính, tập trận "Đại bàng non" là cuộc tập trận thực chiến và có huy động binh lực.Trước đó, khi phát biểu tại một diễn đàn, Cố vấn Moon Chung-in từng tách rời hai cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ này.Ông cho rằng thời gian không đứng về bên nào và khả năng một cuộc đàm phán Triều-Mỹ mà không đi kèm những điều kiện nhất định là rất thấp.Bàn về khả năng Mỹ tấn công Bắc Hàn, Cố vấn Moon cho rằng trong trường hợp đó, rất có thể Bắc Hàn sẽ tiến hành trả đũa đối với Nam Hàn. Cũng theo ông Moon, Nam Hàn hiện rất quan ngại việc Mỹ có thể đơn phương có động thái quân sự nhằm vào miền Bắc.