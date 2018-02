Văn Kiện TPP, Quốc Tịch, Cá Độc, Chạy Bộ

Xuân NiệmTrên nguyên tắc, khi thực thi Hiệp định tự do thương mại TPP, nhà nước Việt Nam sẽ phải đổi luật cho phù hợp. Thắc mắc chỉ là: nhà nước có muốn sửa đổi luật công đoàn hay không...Bản tin RFI ghi rằng văn kiện mới của TPP, Hiệp định về tự do thương mại trong vùng Thái Bình Dương đã hoàn tất và được công bố hôm thứ Tư 21/02/2018 trước khi 11 thành viên ký kết vào ngày 08 tháng 03 tới. Nhiều đề nghị của Mỹ bị rút bỏ...Tuy nhiên, TPP cũng buộc các nước thành viên như Mexico, Malaysia và Việt Nam phải cải thiện luật lao động, bảo vệ quyền lợi công nhân.Trong khi đó, bản tin RFA kể rằng Linh mục Đặng Hữu Nam, phụ trách giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An vừa nhận được quyết định thuyên chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An hôm 7/2. Ông là người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền về việc giải quyết thảm họa môi trường Formosa. Ông cũng đã từng bị báo chí nhà nước lên án là người kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển đi nơi khác.Báo Đất Việt kể: Khuynh hướng tìm quốc gia khác, quốc tịch thứ 2 để làm việc là tâm lý bi quan hơn của giới doanh nhân Việt.Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương hiện đang đầu tư tại hơn 20 tỉnh thành Việt Nam chia sẻ với VnEconomy cho hay, doanh nhân Việt Nam xin quốc tịch thứ 2 vẫn diễn ra phổ biến.Ông Tín chia sẻ, xu hướng tìm quốc tịch thứ 2 chứng tỏ khuynh hướng bi quan trong việc tìm đường sống khác, làm việc ở nơi khác của doanh nhân Việt.Bản tin VOV kể rằng dư5ự kiến trong năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đề ra mục tiêu phấn đấu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, lao động nữ chiếm 40%.Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề ra nhiều giải pháp nhằm giữ vững và ổn định các thị trường chính là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài vừa đảm bảo tính thu nhập, cạnh tranh, trong đó chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề và giáo dục định hướng cho lao động trước khi xuất cảnh.Báo Tuổi Trẻ kể rằng người Việt sắp đứng thứ 3 về số lượng người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản nhưng đứng số 1 về tỉ lệ phạm tội, trên cả Trung Quốc.... Số người Việt Nam tại Nhật đã gia tăng một cách nhanh chóng, lên tới 36,1% trong 5 năm (2015-2016). Theo thống kê mới nhất, tính đến cuối tháng 6-2017, tổng cộng có 232.562 người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, vượt qua Brazil và sắp qua mặt Philippines (251.934) để trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại quốc gia này....Năm 2015, thủ phạm của 2.556 vụ án hình sự tại Nhật Bản là người Việt Nam, vượt cả con số của người Trung Quốc (2.390).Báo Người Lao Động ghi rằng nghiên cứu mới từ các nhà khoa học từ ĐH Quốc gia Ireland ở Galway cho thấy cứ 4 con cá ngoài khơi Tây Bắc Đại Tây Dương thì có gần 3 con nhiễm nhựa độc.Đáng ngại là tình trạng nguy hiểm này có thể ảnh hưởng tới những động vật và thậm chí cả con người ăn phải cá nhiễm độc.Báo Thanh Niên kê về dự kiến: Tước vĩnh viễn giấy phép hành nghề tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua kết quả điều tra, xác minh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, các tàu cá trên đã đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài....Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài....Bản tin Infonet kể: So với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo đánh giá của Sở Công thương TP.SG, sức mua của người dân dịp Tết năm nay nhìn chung tăng từ 10% - 15%, trong đó tại các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi… có mức tăng cao hơn, từ 20% - 30%.Báo SGGP kể: Chạy bộ cải thiện trí nhớ.Theo tạp chí Neuroscience, các nhà khoa học Đại học Brigham Young, Mỹ, vừa chỉ ra mối quan hệ giữa chạy bộ và cải thiện trí nhớ.Bản tin VietnamNet kể: Lửa bốc cháy rừng rực tại đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) khiến 10 gian hàng chuyên bán lễ, vàng mã bị thiêu rụi...Sau 1 tiếng, ngọn lửa được khống chế, 10 gian hàng mã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hoả hoạn được khống chế kịp thời nên không có thiệt hại về người cũng như tài sản.Bản tin TTXVN kể: Theo UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), vào khoảng 7 giờ ngày 16/2 (mùng 1 Tết), cầu từ đất liền ra Hòn Ông Ngộ (nằm trong Khu du lịch Hòn Đá Bạc) bị sụt lún một đoạn khoảng 30m, lún sâu khoảng 10cm. Đồng thời hai cây cầu sắt bắt từ Hòn Ông Ngộ sang Hòn Đá Bạc bị xuống cấp, không đảm bảo cho việc lưu thông.Bản tin VietnamBiz kể: Giám đốc phân tích SSI: Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng 40% trong 2018.Theo bà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), lợi nhuận doanh nghiệp TTCK có thể tăng trung bình khoảng 18%, trong đó ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng cao.