Nhật: TPP Phải Hiệu Lực Gấp

TOKYO -- Hiệp định TPP cần hiệu lực... là ưu tiên phải làm,Bản tin NHK ghi lời Bộ trưởng Nhật Bản: Cần ưu tiên đưa TPP đi vào hiệu lực.Ông Motegi Toshimitsu, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, hoan nghênh phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ có thể quay lại hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu điều này có lợi cho người dân Mỹ.Tuy nhiên, ông Motegi nói ưu tiên hiện nay là các thành viên còn lại trong TPP nhanh chóng đưa hiệp định này đi vào hiệu lực.Trước đó trong tuần này, 11 nước nhất trí sẽ ký kết hiệp định vào ngày 8/3.Ông Motegi nói ông hoan nghênh việc ông Trump công nhận tầm quan trọng của TPP, và rằng 11 nước thành viên hy vọng việc đưa hiệp định nhanh chóng đi vào hiệu lực sẽ thúc giục Mỹ quay trở lại.Bộ trưởng cũng nói hiệp định TPP không thể mở rộng nếu chưa có hiệu lực.Bản tin khác của NHK ghi lời Trump nói là để ngỏ khả năng quay lại TPP.Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng quay lại hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Trả lời phỏng vấn của đài CNBC hôm thứ Năm, ông Trump nói chính quyền của ông có thể quay lại TPP nếu nước Mỹ có được thỏa thuận tốt hơn trước đây.Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump có ý định yêu cầu đàm phán lại TPP hay không. Nhưng 11 nước thành viên TPP được cho là sẽ hoan nghênh phát biểu này của ông Trump. Các nước đã nhất trí thúc đẩy việc ký kết hiệp định trong tháng 3 tới.Ông Trump đã rút nước Mỹ khỏi TPP 1 năm trước. Chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy các hiệp định thương mại song phương thay vì các thỏa thuận đa phương. Mỹ tỏ ý sẵn sàng tham gia đàm phán thương mại tự do với Nhật Bản.Cũng nên nhắc rằng trong bản tin RFI từ Pháp ghi rằng chính quyền Canada ngày hôm 23/01/2018, đã loan báo việc sẽ ký kết Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, phiên bản mới, đã được 11 nước còn lại điều chỉnh sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định. Quyết định ký kết TPP được loan báo vào lúc các nhà thương thuyết Canada, Mêhicô và Mỹ khởi động vòng đàm phán thứ 6 về hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA năm 1994 mà Washington đã đe dọa sẽ hủy bỏ.Canada nằm trong số 12 nước thành viên ban đầu đã ký hiệp định TPP. Tuy nhiên, Canada lại là một trong những nước vào cuối năm ngoái, đã từng gây trở ngại cho việc thông qua dự thảo hiệp định TPP sửa đổi mà 11 nước còn lại trong nhóm đã cố hoàn tất để tiếp tục tiến trình thành lập vùng tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà không có Mỹ.Đàm phán vẫn tiếp diễn, và trong hai ngày 22-23/01 vừa qua, đại diện 11 nước còn lại trong TPP đã họp lại tại Tokyo để hoàn thiện các chi tiết và thông qua dự thảo hiệp định mới, được đặt tên lại là CPTPP - Hiệp Định Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương.Theo thông báo của Nhật Bản, hiệp định CPTPP sẽ được ký kết tại Chi Lê vào ngày 08/03/2018 tới đây.Theo các nhà quan sát, với việc tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút Hoa Kỳ ra khỏi NAFTA, trong lúc việc đạt được thỏa thuận NAFTA mới còn cần rất nhiều thời gian, Canada đã cảm thấy là cần phải ký kết ngay hiệp định TPP để bảo tồn lợi ích của mình.Phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos, thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định là nước ông « đang nỗ lực đàm phán (lại) NAFTA và ông cũng biết rõ là những điều mà Canada có thể hoàn thành với các đối tác trong CPTPP sẽ không chỉ tốt cho người dân Canada mà còn cho mọi công dân của cả 11 quốc gia » trong khối.