23,000 Việc Làm Tại Mỹ Bị Mất Trong Năm Nay Vì Đánh Thuế Bảng Biến Điện Solar Nhập Cảng

WASHINGTON - Kỹ nghệ năng lượng mặt trời không thống nhất ý kiến về quyết định thuế suất cao của TT Trump trên bảng biến điện nhập cảng – TT Trump loan báo thuế suất 30% với ý định bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.SolarWorldAmerica và Suniva, là 2 vệ tinh của doanh nghiệp ngoại quốc sản xuất bảng biến điện mặt trời tại Hoa Kỳ, đã làm kiến nghị yêu cầu “Ủy Hội Giao Thương Quốc Tế US-ITC” bảo vệ họ chống cạnh tranh của sản phẩm nhập cảng giá rẻ, đặc biệt từ Trung Cộng. Họ reo mừng khi đại diện thương mại Robert Lighthizer loan báo TT Trump chấp thuận đề nghị thuế suất 30% trong năm đầu, 25% trong năm thứ nhì, 20% trong năm thứ 3 và 15% trong năm thứ tư.Phát ngôn viên Ben Santarris của SolarWorld America hy vọng quyết định của TT kích thích sản xuất trong nước trong khi nhu cầu tăng, và làm lợi công nhân trong nước. Công ty mẹ SolarWorld đặt bản doanh tại Đức.Tuy nhiên, cơ sở mua bán bảng biến điện là Solar Energy Industries Association (SEIA) và các công ty thành viên phản đối chính sách thuế của ông Trump. SEIA tin rằng 23,000 việc làm sẽ bị mất trong năm nay và dự định đầu tư bạc tỉ bị bãi bỏ. Trong 1 tiếp xúc nối mạng với báo chí, chủ tịch SEIA Abigail Ross Hopper, xác nhận chính sách thuế Trump không giúp kỹ nghệ năng luợng trong nước – bà cho biết: SEIA đang làm phân tích để soạn tài liệu giải thích. Bà Hopper, cũng đuợc biết tiếng như là quán quân cổ vũ tự do mậu dịch, cả quyết “Kinh tế Hoa Kỳ đuợc lợi khi chúng ta chấp nhận tự do mậu dịch”. Suniva làm kiến nghị với US-ITC không lâu sau khi lập hồ sơ phá sản trong Tháng 4-2017.SolarWorldAmericas tham gia Suniva như là đồng kiến nghị 1 tháng sau. Qua Tháng 8, công ty pháp lý Mayer Brown (trụ sở Chicago) đại diện 2 hãng, công bố 1 phân tích cho thấy thuế mới ảnh hưởng 115,000 đến 144,000 việc làm về bảng biến điện mặt trời khắp nước Mỹ, gồm 45,000 công nhân chế xuất. Ước lượng của SEIA là hàng chục ngàn việc làm bị mất.Bất đồng trong nhận định vào lúc này là chọn bảo hộ mậu dịch hay tự do mậu dịch.