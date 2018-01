Công An, Ngư Dân, GrabUber, Thu Thuế, Chùa

Xuân NiệmVậy là ông Tổng Bí Thư băn khoăn vì công an “bị kẻ địch mua chuộc”... Có phải là tình báo Trung Quốc hay Mỹ mua chuộc các tướng công an CSVN? Hay chỉ đơn giản là các tướng công an tụự chuyển biến?Bản tin VOV kể hôm Thứ Hai, ghi lời “Tổng Bí thư: Không để kẻ địch mua chuộc, tấn công vào nội bộ Công an”...Bản tin ghi là vào sáng 15/1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 khai mạc tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và cảnh cáo:“...công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân; còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành; ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống......Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.”Thế là, tới buôi chiều, bản tin Zing cho biết Thứ trưởng Bộ Công an, họp báo, và:“Trước câu hỏi trên mạng xuất thông tin cho rằng vụ án đánh bạc qua mạng liên quan đến 2 cán bộ cấp tướng của Bộ Công an, thực hư việc này như thế nào? Trung tướng Trần Đăng Yến nói vụ này đang được điều tra làm rõ. Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án.”Báo Pháp Luật kể: “Trong đó, PV đặt câu hỏi về những thông tin trên mạng xã hội thời gian qua về việc Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), có liên quan đến một vụ án đánh bạc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra...”Báo Tin Tức kể: Hai ngư dân Việt Nam trên tàu cá Malaysia được cứu sau khi tàu chìm.Lúc 17 giờ ngày 15/1, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại Vũng Tàu) đã đưa 2 ngư dân Việt Nam (tiếp nhận từ tàu MG NEPTUNE) về Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam theo quy định.Bản tin Sao Star kể: Sau khi tài xế GrabBike ở Sài Gòn “đình công” vào sáng 10/1 vừa qua, sáng ngày 15/1, hàng trăm tài xế Grab, Uber ở Hà Nội tắt app, kéo về trụ sở đòi giảm chiết khấu....Sau lần phản đối “thành công” tại TP.SG vào ngày 10/1 khiến Grab giảm chiết khấu GrabBike từ 23,6% xuống 20%, sáng nay, tài xế Grab, Uber tiếp tục kéo đến trụ sở tại Hà Nội, yêu cầu giảm tiếp.Theo đó, vào 9h30 sáng 15/1, hơn một trăm tài xế GrabCar đã tập trung tại trụ sở Grab (tòa nhà ở ngõ 78 Duy Tân, Hà Nội) để phản đối việc tăng mức chiết khấu từ 23,6% lên đến 28,36%....Bản tin Dân Trí ghi lời Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: “Một dự án mà khi nộp tiền sử dụng đất thì quy hoạch 2 tầng, nhưng dự án về tay em, em múa một lúc là các anh ở sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lên 20 tầng. Điều chỉnh như thế thì giá đất khác hẳn. Có tính đến phát sinh thất thu thuế đất chỗ này thì tiền về tay ai? Có phải cứ hết về tay em nọ rồi em kia, còn Nhà nước thì thất thu? Đây là câu chuyện của cả nước. Đừng để như vậy nữa!”Báo Pháp Luật kể: Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, chủ tịch UBND huyện Quảng Xương... trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Quảng Ninh: Điều tra vụ tự lập hòm công đức, thu phí trái phép 200.000 đồng/khách.Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND TP Uông Bí phối hợp Công an tỉnh, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc tổ chức các hoạt động du lịch trái phép tại chùa Phổ Am.Báo Kiến Thức ghi rằng kề từ 15/1: trồng cây sai chỗ có thể bị phạt đến 15 triệu.Từ ngày 15/1/2018, Nghị định 139/2017 bắt đầu có hiệu lực. Nghị định này đưa ra nhiều mức phạt: 500.000 - 1 triệu, 10-15 triệu, có mức phạt đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa.Báo Lao Động nêuc âu hỏi: “Truyện Kiều” sẽ đọc thế nào khi viết bằng chữ cải tiến của PGS-TS Bùi Hiền?Bản tin LĐ ghi lời PGS-TS Bùi Hiền ví dụ: Mở đầu tác phẩm "Truyện Kiều", nếu viết bằng chữ quốc ngữ sẽ là:“Trăm năm trong cõi người taChữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.Trải qua một cuộc bể dâu,Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.Nếu viết theo chữ cải tiến sẽ là:“Căm năm cow kõi wười ta,Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau.Cải kua một kuộk bể zâu,Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw".Bán Thanh Niên kể: Báo cáo của Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát VN cho thấy năm 2017, lượng bia các loại tiêu thụ trên cả nước đạt hơn 4 tỉ lít, tăng 6% so với năm 2016.Con số này đã sát mục tiêu đạt 4,1 tỉ lít bia vào năm 2020 trong quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát VN do Bộ Công thương phê duyệt. Với dân số 93,7 triệu người hiện nay, ước tính mỗi người dân VN uống gần 43 lít bia/năm.Bản tin TTXVN ghi nhận: Chiều 13/1, Đội 5 - Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.SG cho biết đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến hành vi đổ, chôn lấp hàng ngàn mét khối chất thải thuộc danh mục nguy hại tại bãi đất trống thuộc tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.SG.Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, đại diện chi nhánh Công ty Hiếu Hậu thừa nhận, từ tháng 12/2017 đến nay đã cho nhân viên đổ khoảng 20 xe tải với trọng lượng khoảng 20 tấn bùn, bột da phát sinh trong quá trình sơ chế da động vật.Được biết, số chất thải trên nằm trong danh sách chất thải nguy hại.