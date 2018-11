Mời Dự Chiều Nhạc Thính Phòng Gây Quỹ Giúp Bé Nghèo Đi Học

Trong một buổi gây quỹ năm 2014 của Tăng Thân Xóm Dừa: luật sư Phan Huy Đạt đứng bên các hình ảnh giúp học trò nghèo ở VN.WESTMINSTER, Calif. (VB) -- Một chương trình nhạc thính phòng đặc biệt sẽ tổ chức tại Little Saigon để gây quỹ giúp trẻ em nghèo đang đi học tại Việt Nam.Chương trình Chiều Nhạc Thính Phòng Ý Lan & Trần Thu Hà sẽ có Hoàng Công Luận đệm nhạc.Đặc biệt Lê Hồng Quang và Nhóm Bè Lớp nhạc LHQ cũng sẽ góp mặt với 1 bài hợp ca.Chương trình gây quỹ do Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức hàng năm, có năm là nhạc thính phòng, có năm chỉ là cơm chay gây quỹ.Đây là buổi văn nghệ gây quỹ hằng năm mà tăng thân Xóm Dừa vẫn thường tổ chức để góp vào quỹ điều hành các lớp vườn trẻ, mẫu giáo tại vùng quê tỉnh Khánh Hòa; cấp phát học bổng cho trẻ nghèo hiếu học, từ bậc tiểu, trung tới đại học.Trên trang web của Tăng Thân Xóm Dừa (http://xomdua.org/) có lời tự giới thiệu như sau:“Chúng tôi là một nhóm anh chị em đã cùng nhau tu học theo pháp môn Làng Mai từ nhiều năm qua. Xóm Dừa chính thức được thành lập từ năm 1997, gồm 6 thành viên cư trú tại quân Cam, quận Los Angeles và quận Ventura. Khởi đầu chỉ họp nhau mỗi tháng một buổi để tụng giới, ngày nay tăng thân Xóm Dừa gồm hơn 30 thành viên, thiền tập đều đặn mỗi tuần một lần (khoảng hai tiếng đồng hồ) và mỗi tháng có hai ngày tụng giới: Mỗi ngày thứ bảy thứ tư trong tháng (4th Saturday) tụng Ngũ giới, và mỗi ngày chủ nhật thứ hai (2nd Sunday) tụng 14 Giới Tiếp Hiện. Mỗi ngày tụng giới khởi đầu từ 9 giời sáng và chấm dứt lúc 3 giờ chiều.Ngoài việc tu học chung, tăng thân Xóm Dừa thường cùng nhau sinh hoạt để gây quỹ, “góp một bàn tay” cho các bé nghèo Việt Nam được đi học. Cùng nhau tổ chức gây quỹ là cơ hội để tăng thân Xóm Dừa thực tập Chánh Niệm khi làm việc chung, cũng là cách chúng tôi thể hiện tấm lòng Hiểu và Thương đối với trẻ em thiếu may mắn. Từ năm 2003 tới nay, tăng thân luôn giữ được hòa khí và an lạc khi tổ chức các buổi Cơm Chay hoặc Văn Nghệ thính phòng. Đó chính là niềm vui mà tăng thân Xóm Dừa có thể hiến tặng cho các vị ân nhân tham dự các sinh hoạt đó.Ngoài tin tức sinh hoạt của Xóm Dừa, trang nhà cũng sẽ đăng tải các tiết mục có ích lợi cho quý vị nào muốn có thêm tài liệu để tu học, chuyển hóa bản thân và sống với hạnh phúc tự tâm. Trang nhà Xóm Dừa mới được khai sinh trong mùa hè năm 2011 nên còn nhiều thiếu sót, mong quý vị vô thăm với nụ cười từ bi và bao dung...”Năm nay chương trình nhạc gây quĩ giúp trẻ em nghèo Việt Nam sẽ tổ chức từ 4:00 giờ chiều, Chủ Nhật 4 tháng 11/2018.Vé: 100$, 75$, 50$ (có ghi số ghế), 35$ (đồng hạng) Tại Moonlight Restaurant & Banquet, 15440 Beach Blvd # 118, Westminster, CA 92683.Có thể mua vé qua http://xomdua.org hoặc qua: Lê Anh Thư: 714-867- 4038, Phương Mai: 714-583-8160, Kim Dung: 714-891-8579, Diệu Trang 714-271-2822.