TQ Thù Vặt, Cấm 1 Phim Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Nhà nước Trung Quốc luôn luôn baỳ tỏ tấm lòng nhỏ nhen, thù vặt...Bản tin RTI của chính phủ Đaì Loan ghi rằng phim mới của Lâm Tâm Như bị cấm phát sóng tại Trung Quốc.Bộ văn hóa Đaì Loan lên tiếng: Bất lợi cho sự giao lưu phim ảnh giữa hai bên.Phim nhiều tập "Chàng trai của tôi" do Lâm Tâm Như diễn vai chính kiêm nhà sản xuất bị cấm phát sóng tại Trung Quốc chỉ vì nhận trợ cấp của Bộ văn hóa Đài Loan.Phim "Chàng trai của tôi" do Lâm Tâm Như đóng vai chính kiêm nhà sản xuất vừa được ra mắt tại Đài Loan không bao lâu, QQLive của Trung Quốc cũng đã chiếu 2 tập, nhưng gần đây, do có cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng tố cáo Lâm Tâm Như nhận tài trợ 20 triệu Đài tệ của Bộ văn hóa Đài Loan để sản xuất phim, cũng tức là lãnh trợ cấp của phe ủng hộ Đài Loan độc lập, cho nên bắt đầu tẩy chay, sau đó QQLive đã dừng chiếu phim của Lâm Tâm Như.Ngày 8/1/2018, Bộ văn hóa Đài Loan đưa ra thông cáo báo chí, cho biết, khích lệ, ủng hộ sáng tạo và tự do ngôn luận là tinh thần cốt lõi của chính sách của Bộ văn hóa. Bộ văn hóa rất lấy làm tiếc đối với việc những người làm công tác phim truyền hình Đài Loan thường bị Trung Quốc can thiệp tự do và xét duyệt phim theo lập trường chính trị.RTI cũng ghi rằng theo số liệu của Bộ văn hóa Đài Loan cho thấy, có rất nhiều bộ phim được Bộ Văn hoá trợ cấp, số tiền trợ cấp từ một triệu đến chục triệu Đài tệ đều có, thậm chí còn có phim được trợ cấp trên trăm triệu Đài tệ. Bộ văn hóa nhấn mạnh, chính sách trợ cấp phim truyền hình dài tập được thực thi kể từ năm 2006 cho đến nay, mục đích là ủng hộ sáng tạo phim truyền hình, nếu dùng yếu tố chính trị để can thiệp ngành phim ảnh, sẽ không có lợi cho sự phát triển ngành công nghiệp và sự giao lưu phim ảnh giữa hai bờ eo biển Đài Loan.Bản tin ghi thêm:“Chỉ vì tiếp nhận sự trợ cấp của Bộ văn hóa mà tác phẩm phim ảnh của nghệ sĩ bị liên lụy, khiến cho giới ngoài cảm thấy bất ngờ, trong tương lai, liệu có ảnh hưởng đến sự giao lưu phim ảnh giữa hai bờ eo biển Đài Loan hay không, việc này rất đáng quan ngại.”