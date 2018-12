CUỘC TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT DI DÂN NGƯỜI VIỆT

Theo thống kê của Bộ An Ninh và Nội Địa Mỹ, khoảng hơn 8,000 người Việt đã bị tước đi tình trạng thường trú nhân do phạm pháp và chờ trục xuất về Việt Nam. Vì thế sáng thứ bảy ngày 15 tháng 12, 2018, hơn 9 giờ sáng, trời nắng chói chang và không lạnh nhiều, khoảng gần 200 người tụ tập trước Phước Lộc Thọ ở trên đường Bolsa, phản đối lệnh trục xuất di dân gốc Việt của chính quyền Donald Trump. Sau khi từng người trong ban tổ chức nói lên lý do, mục đích cùng ý nghĩa của sự tụ họp, đoàn người cùng nhau tuần hành trên đại lộ Bolsa, trên tay cầm các biểu ngữ và hô vang đòi hỏi chính quyền hãy bãi bỏ lệnh trục xuất. Trong số người tham gia cuộc biểu tình phản đối việc trục xuất di dân gốc Việt và những di dân các quốc gia khác, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của rất nhiều khuôn mặt người bản xứ Mỹ trắng, cùng nhiều vị dân cử ở vùng nam California. Đó là:

- Sergio Contreras, Nghị viên thành phố Westminster

- Kim Nguyen, Nghị viên thành phố Garden Grove

- Farrah Khan, Nghị viên thành phố Irvine

- Jim Moreno (Coastline Community School Board Trustee)

- Diana Carey, Ủy Viên Giáo dục học khu Huntington Beach

- Đại diện Dân Biểu địa hạt 72 vừa đắc cử, Tom Umberg

- Đại diện Dân Biểu Liên bang khu vực 46, Lou Correa

- Đại diện Dân Biểu Liên bang khu vực 47, Alan Lowenthal

Và cùng một số vị dân cử nữa nhưng rất tiếc không thể nhớ tên và chức vụ của họ. Đặc biệt có rất nhiều cơ quan truyền thông và truyền hình đến thu hình, quay phim và phỏng vấn vài người trong ban tổ chức.



Được biết có 5 tổ chức bất vụ lợi đứng ra tổ chức cuộc tuần hành ngày hôm nay, mà hầu hết là các khuôn mặt trẻ đã từng tranh đấu cho nhân quyền, cho di dân bất hợp pháp, cho người vô gia cư, cho việc tăng tiền thuê nhà v..v.. Đó là những tổ chức:

- Asians and Pacific Islanders Re-Entry of Orange County (APIROC)

- VietRISE

- VietUnity SoCal

- Viet Rainbow of Orange County (VROC)

- Common Ground OC

Qua cuộc tuần hành sáng nay của các bạn trẻ trong 5 tổ chức trên, nhằm phản đối việc trục xuất di dân gốc Việt về Việt Nam đã chứng tỏ những người trẻ Việt Nam lớn lên và trưởng thành trên xứ Mỹ, vẫn còn biết đến câu ca dao "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng". Tuổi trẻ Việt Nam ở đây đã và đang thể hiện tình thương yêu nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau và san sẻ cho nhau với những người gặp cảnh ngộ và nghiệp quả không may trên đường đời.









Tuy rằng cuộc tuần hành sáng nay do các người trẻ tổ chức có vài khuyết điểm, như thiếu vắng cờ Mỹ và những lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng không chấp nhận Cộng Sản của người Việt tỵ nạn, như là những biểu ngữ không rộng lớn, âm thanh không vang to để thu hút sự chú ý của các khách bộ hành và xe cộ, và nhất là không nhận được sự hợp tác và trợ giúp của các Cộng đồng người Việt ở ngay vùng Bolsa. Nhưng phải thành thật tán thán và ca ngợi các bạn trẻ đã tổ chức một cuộc tuần hành đông đảo, trật tự và thành công mỹ mãn. Các bạn trẻ đã xuống đường sáng nay, như là châm ngòi đốt lên ngọn đuốc đầu tiên phản đối lệnh trục xuất đối với di dân phạm pháp, để hy vọng nhiều ngọn đuốc khác bùng lên khắp nơi đốt cháy lệnh trục xuất của chính quyền Donald Trump, hầu đem lại sự bình an trong cuộc sống cho các di dân gốc Việt phạm pháp.

Xin tặng các bạn trẻ câu "Tặng hoa hồng cho người khác, hương hoa vẫn đọng trên tay mình".

Ngày 15-12-2018

Phan Quốc Thái