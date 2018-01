Utah: Giáo Chủ Đạo Mormon Qua Đời; Giáo Hội Mormon Có 15.9 Triệu Tín Đồ, 71,000 Nhà Truyền Giáo

SALT LAKE CITY - Ông Thomas Monson, chủ tịch hội thánh Mormon toàn cầu, đã tạ thế tại nhà riêng ở Salt Lake City (Utah), hưởng thọ 90 tuổi.Trong nửa thế kỷ qua, ông đảm đuơng nhiều vai trò khác nhau của giáo hội đuợc biết với danh xưng chính thức “Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – hay LDS”.Với giáo hội này, chủ tịch kế tiếp thường là nhân vật đứng đầu của Quorum of the Twelve Apostles, là cơ chế quản trị lớn hạng nhì trong hội thánh, đang là ông Russell Nelson, 93 tuổi. Tuy nhiiên, chủ tịch kế vị chưa đuợc suy tôn.Sinh trưởng tại Salt Lake City, là căn cứ của đạo Mormon, ông Monson phục vụ hải quân trong thế chiến 2, trở lại học kinh doanh tại University of Utah, và lấy bằng master về quản trị kinh doanh của Brigham Young University, là cơ sở giáo dục của nhà thờ. Năm 22 tuổi đuợc phong giám mục, ông Monson đuợc tuyển vào Quorum of the Twelve Apostles năm 36 tuổi (vào nằm 1963) là nguời trẻ tuổi nhất đuợc cử vào địa vị cao như thế – nên, ông Monson trở thành nhân vật được biết mặt và biết tiếng với nhiều thế hệ tín đồ Mormon. Ông là cố vấn của 3 nhà thờ trước khi trở thành chủ tịch, là cấp bậc thượng đỉnh.Trang mạng Mormon mô tả chủ tịch Monson là 1 tín hữu tận tụy, cũng là người thành công về kỹ nghệ ấn loát có liên quan với giáo hội.Ông dẫn đầu sự phản đối luật hôn thú đồng tính tại California năm 2008 trong lúc khuyến khích đồng đạo cởi mở và thông cảm với cộng đồng đồng tính LGBT – nhưng ông chịu trách nhiệm về lệnh cấm rửa tội cho trẻ em sinh sống với cha mẹ đồng tính. Hầu như ông đứng ngoài cuộc vận động tranh cử TT năm 2008 và 2012 của cựu thống đốc Mitt Romney, 1 tín đồ Mormon.LDS khai sinh tại tiểu bang New York năm 1830 trong năm qua báo tin có 16 triệu tín đồ khắp thế giới, gồm trên 50% ngoài lục địa Hoa Kỳ.Tín đồ Mormon thờ phượng Chuá Giê-su nhưng cũng tin theo giáo lý khác là Book of Mormon, đuợc khám phá và phiên dịch bởi tiên tri Joseph Smith (1805-1844) cũng là nhà sáng lập đạo.Giáo Hội Mormon hiện có 15.9 triệu tín đồ, với hơn một nửa trong số đó ở ngoài Hoa Kỳ. Có 71.000 nhà truyền giáo phục vụ khắp nơi trên thế giới tính tới cuối năm 2016.