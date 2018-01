Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging): Chương Trình Helpline Của NAPCA Đóng Cửa

(Xem: 561)

Westminster (Bình Sa)- - Tại tượng đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017, hệ thống Chùa Tầm Nguyên tại Thành Phố Indio, Nam California do Thượng Tọa Thích Thông Lai hướng dẫn hàng trăm Chư tôn Đức Tăng, Ni trong đó có 4 vị Tăng Tây Tạng và rất đông đồng hương Phật tử đã rầm rộ xuống đường tuần hành để yểm trợ đồng bào quốc nội chống chính quyền cộng sản đòi tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn. Trước khi đoàn người phát xuất cuộc diễn hành, lễ chào quốc kỳ tại đền Đức Thánh Trần đã diễn ra long trọng với sự hiện diện của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Linh Mục Nguyên Thanh, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, qúy vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần có ông Phan Tấn Ngựu, ông Lê Quang Dật, ông Hứa Trung Lập…một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.