Cộng Hòa Tại Iowa, Georgia Và 40 Tiểu Bang Ra Luật Hay Đệ Trình Dự Luật Hạn Chế Việc Bỏ Phiếu Sớm, Qua Thư, Khiếm Diện

Thượng Viện của tiểu bang Georgia hôm Thứ Hai, 8 tháng 3 năm 2021, đã thông qua dự luật bầu cử mà sẽ xóa bỏ việc bỏ phiếu khiếm diện không có lý do, nằm trong số các thay đổi rộng rãi trong tiểu bang lưng chừng quan trọng, theo bản tin của CNN tường trình hôm Thứ Hai cho biết.

Dự luật, mà đã được các nhà lập pháp Cộng Hòa ủng hộ, đã được thông qua với tỉ số phiếu 29-20. Nó hiện đang đưa sang Hạ Viện của Georiga, nơi nó được đự đoán sẽ thông qua trong vài tuần tới.

Theo Dự Luật SB 241, các cử tri cần phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm diện từ khu vực bỏ phiếu của họ, vì ngày lễ tôn giáo, được yêu cầu cung cấp sự chăm sóc tức thì đối với người nào đó với khuyết tật thể xác, hay được yêu cầu để làm “vì bảo vệ sức khỏe, đời sống, hay an toàn của công chúng trong trọn thời gian cuộc bỏ phiếu mở cửa,” hay ở hải ngoại hay là cử tri quân nhân để đủ điều kiện cho lá phiếu khiếm diện. Dự luật nhắm xóa sổ luật được Cộng Hòa ủng hộ vào năm 2005 cho phép bỏ phiếu vắng mặt không lý do.

Dự luật này đến khi Georgia trở thành nền tảng cho những thay đổi luật bầu cử vì cuộc bầu cử năm 2020. Cộng Hòa trong tiểu bang, trích thuật các cáo buộc không có cơ sở về gian lận bầu cử được thúc đẩy bởi cựu TT Donald Trump và các viên chức Cộng Hòa khác, đã thu hồi việc tiếp cận bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu sớm.

Trên toàn quốc, các dự luật tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát dựa vào những thông tin sai về bầu cử để tăng các thay đổi rộng lớn đối với các quy định bỏ phiếu. Tính tới ngày 19 tháng 2, các nhà lập pháp tại hơn 40 tiểu bang đã đệ trình hơn 250 dự luật gồm hạn chế bỏ phiếu, theo thăm dò bởi Brennan Center For Justice có khuynh hướng cấp tiến tại Đại Học New York, chuyên theo dõi các dự luật, cho biết.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Hai, một bản tin khác của CNN cho biết rằng Thống Đốc Cộng Hòa Iowa Kim Reynolds hôm Thứ Hai đã ký thành luật đạo luật gây nhiều tranh cãi nhằm mục đích hạn chế bỏ phiếu và làm cho khó khăn hơn đối với các cử tri gửi lại các lá phiếu bầu khiếm diện, theo văn phòng của bà thống đốc này tuyên bố hôm Thứ Hai.

Dự luật, đã được thông qua bởi hai viện do Cộng Hòa kiểm soát, sẽ gỉam số ngày bỏ phiếu sớm từ 29 ngày xuống còn 20 ngày. Nó cũng đóng cửa các nơi bỏ phiếu một giờ sớm hơn vào Ngày Bầu Cử (từ 8 giờ tối thay vì 9 giờ tối).

Dự luật cũng đặt thêm các hạn chế đối với việc bỏ phiếu khiếm diện gồm việc cấm các viên chức gửi lá phiếu tới cử tri mà không có cử tri yêu cầu trước và đòi hỏi các lá phiếu được nhận bởi quận trước khi các thùng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử.

Nói chung, qua việc thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 vừa qua, Cộng Hòa đã học được những ưu khuyết điểm của họ và đối thủ Dân Chủ để bắt đầu điều chỉnh trong hy vọng sẽ giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới.