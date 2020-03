Thời Sự Trong Tuần

Nhân viên an ninh và các thân nhân của cư dân địa phương chờ đợi tại một trạm kiểm soát tạm thời trong khu vực cách ly của Đường Trúc Bạch hôm 9 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội, Việt Nam. Chính quyền Hà Nội đã phong tỏa Đường Trúc Bạch kể từ ngày 6 tháng 3 để ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn COVID-19 sau khi một cư dân, thanh nữ VN 26 tuổi mới trở về từ Châu Âu, đã phát hiện bị nhiễm vi khuẩn. Tính tới 9 tháng 3, VN có tổng cộng 30 trường hợp bị lây vi khuẩn corona, 16 người đã được bình phục về nhà.(Photo Getty Images)

Trong tuần qua, tất cả truyền thông báo chí thế giới hầu như đều tập chú vào các tin liên quan đến việc lây lan nhanh chóng của dịch vi khuẩn corona hay COVID-19. Tình hình dịch bệnh tại Hoa Lục, nơi bắt nguồn dịch corona, có vẻ lắng xuống chút ít, nhưng ngược lại các nước ngoài TQ như Ý, Iran, Hoa Kỳ thì ngày càng trở nên trầm trọng.

WHO Tuyên Bố Vi Khuẩn Corona Là Đại Dịch Toàn Cầu

ROME — Nói lên sự báo động về việc gia tăng số người bị lây và phản ứng chậm chạp của các chính phủ, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư, 11 tháng 3 năm 2020 đã tuyên bố khủng hoảng dịch vi khuẩn corona toàn cầu là đại dịch nhưng tổ chức này cũng nói rằng vẫn không quá trễ để các nước hành động, theo bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP cho biết hôm Thứ Tư.

Theo tài liệu mới nhất từ Đại Học Johns Hopkins University, đại dịch hiện gồm 121,000 trường hợp tại hơn 100 quốc gia – gồm ít nhất 1,000 trường hợp tại Hoa Kỳ. Hơn 4,300 người đã thiệt mạng.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel cho biết rằng sẽ có tới 70% dân số nước Đức sẽ bị lây vi khuẩn corona, cho thấy rằng ưu tiên của chính phủ là “làm chậm sự lây lan của vi khuẩn corona.”

Tính đến nay Đức đã báo cáo 1,565 trường hợp bị lây vi khuẩn corona và 3 người thiệt mạng, theo Đại Học Johns Hopkins.

“Khi vi khuẩn lây lan ngoài đời, người dân không có miễn nhiễm và không có cách trị liệu, rồi từ 60 tới 70% dân số sẽ bị lây,” theo bà Merkel phát biểu tại một cuộc họp báo tại Berlin hôm Thứ Tư, theo Reuters tường thuật. Dân số nước Đức hiện là 82 triệu người.

Tại Quận Cam, miền Nam California, Hoa Kỳ có 5 trường hợp được báo cáo lây vi khuẩn corona sau khi 2 trường hợp mới được xác nhận hôm Thứ Ba.

2 trường hợp mới tại Quận Cam đã xéc nghiệm dương tính vi khuẩn corona, theo Giám Đốc Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam Richard Sanchez nói với Hội Đồng Giám Sát Quận Cam hôm Thứ Ba. Điều này đã nâng số người bị lây corona trong quận lên 5.

Trong khi đó một nghiên cứu mới từ Ngân Hàng Deutsche Bank cho thấy dịch corona lây lan sẽ làm cho 15 triệu người Mỹ bị mất việc làm.

“Một phần lớn của 15 triệu người sẽ gặp nguy cơ mất việc làm,” theo kinh tế gia trưởng của Deutsche Bank là Torsten Slok cho biết. “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc làm không phải lãnh vực nhà nông giảm tới 15 triệu từ tháng này qua tháng khác, nhưng điều này sẽ từ từ xói mòn.”

15 triệu công nhân đó gồm hầu hết các nhà làm việc theo hợp đồng độc lập, công nhân làm theo nhu cầu, và công nhân trợ giúp tạm thời trong các ngành từ chăm sóc sức khỏe tới pháp lý. Những việc làm đó chiếm khoảng 10% lực lượng lao động Hoa Kỳ, theo Slok cho hay. “Mọi khi kinh tế xuống giốc, thì các công nhân làm việc tạm thời là những người bị thiệt hại trước hết.”

Toàn Nước Ý Tự Phong Tỏa, Dịch Bệnh Corona Lan Nhanh Tại Mỹ

SOAVE, Italy — Cuộc chiến đấu để chận vi khuẩn corona lây lan đã đưa đến những hạn chế mới hôm Thứ Hai, 9 tháng 3, với nước Ý mở rộng lệnh cấm đi lại trên toàn quốc, Do Thái ra lệnh tất cả du khách bị cách ly chỉ vài tuần trước Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh, và Tây Ban Nha đóng cửa tất cả trường học trong và chung quanh thủ đô, theo bản tin của AP cho biết hôm Thứ Hai.

Ngay cả các công nhân tại Bắc Kinh đã trở lại làm việc và các vụ bị lây mới tại TQ tiếp tục giảm, người dân Ý đã khó khăn để điều hướng các thông số thay đổi nhanh chóng về việc tự phong tỏa toàn quốc.

Những sợ hãi bởi vi khuẩn lây lan đã làm cho chứng khoán của Phố Wall Street bị mất giá lớn nhất kể từ năm 2008, với Dow Jones giảm 7.8%. Giá dầu toàn cầu cũng tụt giá tới mức thấp nhất kể từ cuộc Chiến Vùng Vịnh năm 1991.

Hơn 113,000 người được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn corona và hơn 3,900 người đã thiệt mạng, hầu hết là tại Hoa Lục. Hơn 62,000 người đã được hồi phục. Nhưng Ý thì đang chật vật để chận dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, ít nhất 6 tù nhân tại Ý đã chết và ít nhất 50 người khác đã vượt ngục tại miền nam của tỉnh Puglia hôm Thứ Hai giữa cuộc bạo loạn tại 27 nhà tù khắp nước sau khi quyền thăm nuôi đã bị cắt vì sự lây lan nhanh chóng của vi khuẩn corona. Các vụ bạo loạn bắt đầu vào chiều Chủ Nhật tại gần một chục nhà tù ở Ý. Vào Thứ Hai, các cuộc bạo loạn đã lan ra gần 30 nhà tù khác.

Số trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại Ý lên tới 10,000 hôm Thứ Ba, là mức cao nhất bên ngoài Hoa Lục. Ít nhất 631 người đã thiệt mạng tại Ý vì dịch corona cũng là số người chết nhiều thứ 2 sau TQ.

Ngoài ra, Bộ Y Tế Việt Nam đã công bố thêm trường hợp bị lây corona thứ 31 hôm 9 tháng 3, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Hai. Bản tin này cho biết thêm thông tin như sau.

Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 9 tháng 3 công bố thêm trường hợp thứ 31 nhiễm COVID- 19.

Tin nói rõ Viện Pasteur Nha Trang xác nhận, bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội hôm 2/3 vừa qua, có kết quả dương tính với COVID- 19

Diễn biến mới này làm nâng tổng số người mắc dịch COVID-19 ở Việt Nam là 31 người bao gồm cả ông Nguyễn Quang Th., 61 tuổi, được xác nhận vào buổi sáng ngày 8/3.

Trong 10 ca người nước ngoài thì có 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Nam và 1 ca ở Huế.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam đã quyết định tạm hoãn Phiên họp lần thứ 43, dự kiến tổ chức từ ngày 10/3, với lý do “căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị” nhưng các ý kiến cho rằng có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ hôm 8/3 cũng có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài đối với các cán bộ vì “diễn biến phức tạp của dịch COVID-19”.

Truyền thông trong nước loan tin hôm 9/3 cho biết theo văn bản của Văn phòng chính phủ, các cán bộ được yêu cầu cân nhắc và tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay, nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch. Mục tiêu được nêu ra là để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ cũng đặc biệt nêu lý do đặc biệt là vì phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19 ở Đông Anh, Hà Nội hôm 6/3.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định hoãn kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân, thực hiện theo công văn của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

Cũng liên quan, 21 tỉnh thành trên cả nước vào chiều 9/3 đã tăng thêm ngày nghỉ cho học sinh các cấp sau khi Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm virus Corona mới.

Đa phần 21 tỉnh thành gồm 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM sẽ dời dịch nghỉ đến hết ngày 15/3 (thêm khoảng 2 tuần so với yêu cầu trước đó của Bộ Giáo dục – Đào tạo)

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng vừa có quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và 6 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Trước đó FIFA đã quyết định hoãn nhiều trận vòng loại World Cup, bao gồm trận Malaysia – Việt Nam ở Kuala Lumpur.

Trong khi đó, lần đầu tiên, thế giới mới được biết về tình hình dịch bệnh bên trong đất nước cộng sản Bắc Hàn qua bản tin Daily NK cho biết, với 180 binh sĩ Bắc Hàn thiệt mạng vì bị lây vi khuẩn corona.

180 Binh Sĩ Bắc Hàn Thiệt Mạng Vì Bị Lây Nhiễm Vi Khuẩn Corona

Vi khuẩn corona đã giết chết 180 binh sĩ Bắc Hàn và 3,700 người khác đã bị cách ly trong tháng 1 và tháng 2, theo Daily NK cho biết hôm Thứ Ba, 10 tháng 3.

Những binh sĩ thiệt mạng được báo cáo đã đóng quân tại hay gần biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc theo bản tin cho biết, với quân đội đã khử trùng các thi thể.

Điểu này rõ ràng trái ngược với lệnh của chính quyền Bắc Hàn rằng các bệnh viện phải hỏa táng tất cả thi thể, với nguồn tin quân đội mà Daily NK có giải thích “Có quá nhiều thi thể [được hỏa táng trong quân đội], và họ đã không muốn tin tức [về việc hỏa tang] tiết lộ ra bên ngoài quân đội.”

Quân đội cũng đã được báo cáo đe dọa sẽ trừng phạt các chỉ huy đơn vị là những người không thực hành các biện pháp kiểm soát bệnh đúng đắn trong nỗ lực ngăn chận việc lây lan của vi khuẩn corona.

Như một phần của các nỗ lực quân đội để bảo đảm rằng các binh sĩ đủ mạnh khỏe để kháng cự với bệnh tật, quân đội được cho ăn một ngày ba bữa súp đậu nành xay nhuyễn, thay vì ăn một bữa một ngày,” theo Daily NK cho biết.

Dù Bắc Hàn đã không xác nhận bất cứ trường hợp bị lây vi khuẩn corona nào, nhiều chuyên gia lo ngại Bình Nhưỡng đang che dấu các trường hợp giữa nhiều báo cáo gần đây chế độ đã đặt ít nhất 7,000 người dưới sự cách ly, theo báo The Epoch Times tường trình cho biết.

Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa việc lây nhiễm vi khuẩn corona, gồm việc không cho phép các du khách ngoại quốc vào, củng cố kiểm tra biên giới, và đình chỉ hầu hết các chuyến bay và tàu hỏa trong và ngoài nước.

New York Chuẩn Bị Khu Cách Ly, Đóng Trường Học Và Nơi Thờ Phụng

Các viên chức chính quyền New York đang bước thêm bước nữa trong nỗ lực chiến đấu với sự lây lan của vi khuẩn corona. Thống Đốc Andrew Cuomo tuyên bố hôm Thứ Ba, 10 tháng 3 rằng các viên chức đang thực hiện một “khu vực ngăn chận” nằm ở giữa New Rochelle, ngoại ô Thành Phố New York.

Trong khu vực ngăn chận, bán kính 1 dặm, các nơi tập trung lớn sẽ bị đóng trong 2 tuần, theo các viên chức cho hay. Đó là gồm các trường học và những nơi thờ phụng.

“Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Vệ Binh Quốc Gia tại khu vực ngăn chận để giao thực phẩm tới từng nhà, để giúp làm sạch các nơi công cộng,” theo ông Cuomo cho biết.

Ông nói rằng cơ sở xét nghiệm vi khuẩn corona tạm thời sẽ được thiết lập bên trong khu vực nói trên.

Tính tới Thứ Ba, 10 tháng 3, hiện có 173 trường hợp bị lây corona tại tiểu bang New York – 108 trong số đó ở tại Quận Westchester, là quê nhà của New Rochelle.

Trên khắp Hoa Kỳ có 791 trường hợp bị lây vi khuẩn COVID-19 tính tới Thứ Ba, theo Đại Học Johns Hopkins University cho biết.

Tại Iran, số người chết vì vi khuẩn corona đã lên tới 291 và số người bị lây dịch corona là 7,161.

Trong khi đó, tính tới trưa xế Thứ Ba có ít nhất 116,000 trường hợp lây bệnh corona trên toàn thế giới. 64,000 người đã được bình phục, hơn 4,000 người thiệt mạng.

Cửa tiệm bán lẻ Walmart tuyên bố chính sách nghỉ phép khẩn cấp sau khi một nhân viên của công ty này tại Cynthiana, tiểu bang Kentucky, đã xét nghiệm dương tính với vi khuẩn corona, theo bản ghi nhớ gửi tới các nhân viên cho biết, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Ba, 10 tháng 3.

Điều kiện sức khỏe của nhân viên nay đang cải thiện, và cô này đang nhận sự chăm sóc y tế, theo bản ghi nhớ từ John Furner, tổng giám đốc công ty Walmart tại Hoa Kỳ, tổng giám đốc Câu Lạc Bộ Sam là Kath McLay, và Donna Morris, giám đốc nhân sự của Walmart cho biết.

Theo CNN, số trường hợp bị lây dịch corona tại Hoa Kỳ đã đạt tới 1,000 hôm Thứ Ba, 10 tháng 3, các viên chức tiếp tục giới hạn những nơi tụ tập đông đảo.

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng do vi khuẩn corona gây ra tại Hoa Kỳ -- 24 người tại tiểu bang Washington, 2 người tại Florida, 2 người tại California và 1 người tại New Jersey, tính tới Thứ Ba.

Các viên chức tại New York đã thúc giục hơn 2,500 người tự cách ly. Hiện có ít nhất 17 tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế.

Các trường hợp bị lây dịch corona được xác nhận tại 38 tiểu bang tại Hoa Kỳ, tính tới Thứ Ba, 10 tháng 3.

Hàng Trăm Người Đến Nhà Thờ Christ Church Georgetown Ở Hoa Thịnh Đốn Được Yêu Cầu Tự Cách Ly

Các viên chức y tế Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để nghị rằng người nào đã đến nhà thờ lịch sử Georgetown hôm 24 tháng 2 nay gừ 28 tháng 2 đên 3 tháng 3, thì hãy tự cách ly như là đề phòng sau khi vị mục sư đã xét nghiệm dương tính vi khuẩn corona.

Trong cuộc họp báo ngắn hôm Thứ Hai, Đô Trưởng Muriel Bowser cho biết ty y tế thành phố tiếp tục điều tra xem có ai mắc bệnh mà xuất hiện tại nhà thờ Christ Church Georgetown và yêu cầu những người tham dự vào những ngày nói trên tự cách ly 14 ngày sau ngày gần nhất mà họ đến đó – bất kể là họ có cảm thấy bệnh hay không.

Cách ly được đề nghị ảnh hưởng hang trăm người. Bắt đầu cuối tuần này, nhà thờ đã ngưng tất cả hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Đô Trưởng Bowser đang đánh giá xem có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang tại Thủ Đô hay không, một hành động mà sẽ tăng quyền cho bà để ra lệnh cách ly và đóng cửa, và dự đoán sẽ có quyết định vào cuối ngày Thứ Hai. Maryland đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang dựa vào những xác nhận các trường hợp đầu tiên bị lây corona cuối tuần rồi.

Trong khi đó hơn một nửa quốc gia trên thế giới hiện đang có người bị lây corona.

98/195 quốc gia đã có các trường hợp bị lây vi khuẩn Covid-19, theo các số liệu mới nhất từ Đại Học John Hopkins University cho biết.

Các quốc gia có nhiều người bị lây corona nhất là Trung Quốc, Nam Hàn, Ý và Iran.

Số tử vong hiện nay do Covid-19 là 3,892 người trên toàn cầu tính tới Thứ Hai, 9 tháng 3, và tổng số trường hợp bị lây trên thế giới là 111,228. Số người được hồi phục là 62,369.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz Tự Cách Ly Tại Texas

Washington -- Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz tuyên bố hôm Chủ Nhật, 8 tháng 3 rằng ông tự cách ly tại Texas saui khi tiếp xúc với một người được xét nghiệm dương tính vi khuẩn corona tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ trong tuần rồi, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật.

Cruz, thành viên đầu tiên của Quốc Hội Mỹ bị lây vi khuẩn corona, cho biết trong tuyên bố rằng ông “không cảm thấy có bất cứ triệu chứng gì” nhưng “hết sức thận trọng” sẽ ở tiạ Texas cho đến hết 14 ngày sau.

Vị dân cử Cộng Hòa Texas này cho biết việc tiếp xúc của ông với một người được xem là một “cuộc trao đổi ngắn và một cái bắt tay.”

“Cho rằng việc tiếp xúc là 10 ngày trước, rằng thời gian ủ bệnh trung bình là 5, 6 ngày, rằng việc tiếp xúc là chưa đầy 1 phút, và tôi hiện không có triệu chứng gì, các viên chức thẩm quyền y tế đã khuyên tôi là tỉ lệ lây bệnh từ người khác sang tôi là rất thấp,” theo ông cho biết trong một thông báo.

Tính tới tối Chủ Nhật, 8 tháng 3, có ít nhất 550 trường hợp bị lây dịch corona tà 21 người thiệt mạng tại Hoa Kỳ ở 34 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Con số đó gồm 451 người được chẩn đoán qua hệ thống y tế công cộng Hoa Kỳ và 70 người trở về Mỹ -- 46 người trở về từ du thuyền Diamond Princess, 21 người từ du thuyền Grand Princess và 3 người từ TQ.

Matt Schlapp Người Bắt Tay TT Trump Đã Tiếp Xúc Với 1 Người Bị Lây Corona

Chủ tịch Hiệp Hội American Conservative Union thừa nhận ông đã tiếp xúc với một người tham dự Nghị Hội Hành Động Chính Trị Bảo Thủ là người đã được xét nghiệm với kết quả dương tính vi khuẩn corona, theo bản tin của trang mạng www.washingtonexaminer.com cho biết hôm 8 tháng 3.

Matt Schlapp nói với báo Washington Post hôm Thứ Bảy rằng ông đã tiếp xúc với người tham dự bị lây vi khuẩn corona, dù không rõ khi nào hai người có tiếp xúc. Sau đó ông nói với Fox & Friends Weekend hôm Chủ Nhật, 8 tháng 3 rằng ông đã “vô tình tiếp xúc” với người tham dự “rất ngắn gọn.”

Schlapp xuất hiện trên sân khấu với Tổng Thống Trump vào cuối ngày của cuộc hội nghị và đã bắt tay với Trump. Trên tweet, Schlapp viết rằng người tham dự bị nhiễm vi khuẩn đã không có mặt trong cuộc hội nghị hôm Thứ Bảy, ngày mà TT Trump phát biểu.

“Tôi nghĩ chúng tôi phải bình tĩnh và xem điều gì xảy ra ở đây và hy vọng người bạn của tôi khỏe mạnh,” theo Schlapp cho biết.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Stephanie Grisham nói rằng Tổng Thống Trump và PTT Mike Pence đểu không “đến gần với người tham dự” nói trên.

“Tôi không quan tâm chút nào cả,” TT Trump nói như thế hôm Thứ Bảy về việc có khả năng dịch corona có thể lây lan tới những người làm việc tại Bạch Ốc.

Schlapp cho biết thêm rằng ông đã thấy Trump rửa tay tại hội nghị.

“Và tôi đã làm tương tự,” theo Schlapp cho biết.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), vi khuẩn lan truyền qua những giọt nước hô hấp khi người nào đó ho. Các nhà nghiên cứu không biết chắc những giọt nước có vi khuẩn corona đó tồn tại khả năng lây nhiễm bảo lâu, nhưng vi khuẩn corona tương tự có thể tồn tại trên bề mặt các đồ vật qua vài giờ hay thậm chí nhiều ngày, theo WHO cho biết.

Trong khi đó bản tin của báo Business Insider hôm Thứ Bảy cho biết rằng có khoảng 19,000 người tham dự hội nghị này hàng năm, và những người phát biểu tại sự kiện này năm nay gồm TT Trump, PTT Pence và nhiều thành viên cao cấp của nội các cũng như các viên chức Bạch Ốc.

Liên Hiệp American Conservative Union là cơ chế tổ chức hội nghị này từ ngày 26 đến 29 tháng 2 đã lên tiếng hôm Thứ Bảy nói rằng người tham dự đã không có bất cứ tiếp xúc nào với TT Trump và PTT Pence.

Để giúp dân Mỹ đối phó với dịch bệnh corona, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố danh sách các chất khử trùng để phòng chống cororna lây lan.

EPA Công Bố Các Chất Khử Trùng Chống Corona Lây Lan

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố danh sách các chất khử trùng để bảo vệ chống lại sự lây lan của vi khuẩn corona.

Theo EPA, các sản phẩm trong danh sách "đủ điều kiện sử dụng để chống lại COVID-19" thông qua chương trình Emerging Viral Pathogen của cơ quan nơi các nhà sản xuất cung cấp cho EPA dữ liệu "cho thấy các sản phẩm của họ có hiệu quả chống lại vi khuẩn khó diệt này."

Vi khuẩn corona là những gì được gọi là vi khuẩn bao bọc, "có nghĩa là chúng là một trong những loại vi khuẩn dễ tiêu diệt nhất với sản phẩm khử trùng thích hợp", theo EPA cho biết.

“Sử dụng chất khử trùng đúng cách là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa và giảm sự lây lan của bệnh tật cùng với các khía cạnh quan trọng khác như rửa tay,” theo nhà quản trị EPA Andrew Wheeler cho biết trong một thông cáo báo chí. “EPA đang cung cấp thông tin quan trọng này một cách công khai và minh bạch về các sản phẩm khử trùng để giúp giảm sự lây lan của COVID-19.”

Cơ Quan CDC nói rằng "chất khử trùng, dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng, dung dịch alcohol với ít nhất 70% alcohol và hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình đã ghi danh với EPA đều có hiệu quả."

CDC cũng đề cập đến danh sách khác với "tuyên bố mầm bệnh vi khuẩn mới nổi" được EPA phê chuẩn từ Trung Tâm Hóa Học Của Hội Đồng Hóa Học Hoa Kỳ Về Hóa Chất Diệt Khuẩn. Nhiều sản phẩm tương tự từ danh sách EPA cũng nằm trong danh sách.

EPA cho biết người tiêu dùng nên tuân theo các hướng dẫn và "chú ý đến thời gian tiếp xúc đối với sản phẩm trên bề mặt được xử lý".

Sau đây là một số chất khử trùng đã được ghi danh trong danh sách EPA.

- Clorox Disinfecting Wipes

- Clorox Commercial Solutions

- Clorox Disinfecting Spray

- Clorox Multi-Surface Cleaner + Bleach

- Klercide 70/30

- Lonza Formulation

- Lysol Clean & Fresh Multi-Surface Cleaner

- Lysol Disinfectant Max Cover Mist

- Lysol Heavy-Duty Cleaner Disinfectant Concentrate

- Oxycide Daily Disinfectant Cleaner

- Peak Disinfectant Wipes

- Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant

- Peroxide Disinfectant and Glass Cleaner

- Purell Professional Surface Disinfectant Wipes

- Sani-Prime Germicidal Disposable Wipe

- Sani-Prime Germicidal Spray.

Trung tâm American Chemistry Council's Center for Biocide Chemistries đã đăng một danh sách các chất khử trùng được gọi là "sản phẩm chiến đấu" tại trang mạng Americanchemistry.com, trang web cho biết đã được EPA chấp thuận trước và "để sử dụng chống lại mầm bệnh vi khuẩn đang nổi lên và có thể được sử dụng trong thời gian dịch corona (COVID-19)." Trang web cho biết họ đang cung cấp thông tin dưới dạng "dịch vụ công cộng", nhưng lưu ý danh sách này "không đầy đủ" nhưng có thể được sử dụng để "xác định các sản phẩm phù hợp để sử dụng chống lại COVID-19."

- Cosa Oxonia Active

- Microban 24 Hour Multi-Purpose Cleaner

- Microban 24 Hour Bathroom Cleaner

- Lemon Disinfectant

- Cosa Oxonia Active

- Clear Gear Sports Spray

- Foster First Defense

- Sani-Spritz Spray

- Don-O-Mite

- One-Step Disinfectant Cleaner

- X-Ray Apron Cleaner Disinfectant

- All Purpose Virex

- SaniZide Pro 1 Spray

- Maxim GSC Germicidal Spray Cleaner

- Bright Solutions Lemon Zip Disinfectant

- Simple Green Clean Finish

- TB Quat Disinfectant

- Bioesque Solutions Botanical Disinfectant Solution

- REScue Ready to Use One Step Disinfectant Cleaner & Deodorizer

- Zep Spirit II

- Zep Antibacterial Disinfectant & Cleaner

- Zep Quick Clean Disinfectant

- Stepan Spray Disinfectant Concentrate

- Buckeye Sanicare Lemon Quat

- 3M Quat Disinfectant Cleaner Concentrate

- Symplicity Sanibet Multi-Range Sanitizer

- Pine Quat

- Quaternary Disinfectant Cleaner

- TruShot Disinfectant Cleaner for Hospitals

- TruShot Disinfectant Cleaner Restroom Cleaner & Disinfectant

- Formula 17750 Wintermint

- Formula 17822 Deo-Clean Multi

- Neutra-Tec 64.

TT Trump Ký Ban Hàng Gói Chi Tiêu 8.3 Tỉ MK Để Ứng Phó Dịch Corona

HONG KONG – Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã cảnh báo các chính phủ rằng dịch vi khuẩn corona tiếp tục lây lân trên thế giới đòi hỏi hành động nghiêm túc để chận đứng sự lây lan chết người, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 6 tháng 3.

Lời kêu gọi hành động nói trên đến khi số người bị nhiễm vi khuẩn trên toàn cầu đã lên gần 100,000, là con số nghiệt ngã mà hiện vi khuẩn corona đã lây lan tới hơn 80 nước, gồm Nam Hàn, Nhật Bản, một phần Châu Âu, Iran và Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO cho biết hôm Thứ Năm rằng mặc dù các cơ quan y tế công cộng trên toàn cầu có khả năng chống lại sự lây lan của vi khuẩn corona, nhưng tổ chức này lo ngại rằng tại một số quốc gia, mức độ cam kết chính trị không phù hợp với mức độ đe dọa.

Các chuyên gia y tế dự đoán rằng nhiều nơi mới bị lây lan tại Châu Âu và Trung Đông có thể thúc đẩy sự lây lan toàn cầu của dịch bệnh này. Ấn Độ tính đến nay đã xác nhận 31 trường hợp, ít nhấ 17 người có liên hệ tới những người đi từ Ý, dẫn tới lo ngại rằng nước này có thể là quốc gia đông dân thứ nhì sẽ chứng kiến sự bùng nổ dịch corona trong những ngày sắp tới. Các trường hợp liên hệ tới Iran cũng đã xuất phát từ một nơi nào đó trên thế giới.

Chính phủ Nhật Bản nói rằng họ có khả năng thực h iện 3,800 vụ xét nghiệm một ngày, tuy nhiên, chỉ 8,111 xét nghiệm được thực hiện tính tới ngày 4 tháng 3, theo Bộ Y Tế của nước này cho biết.

Tại Nam Hàn, sự lây lan đã gia tăng mạnh, với hơn 6,500 trường hợp được xác nhận sau khi chính quyền xét nghiệm hang chục ngàn người như một phần của việc xét nghiệm tập thể nhằm mục đích lập bản tốt hơn và kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn.

Tính tới Thứ Sáu, hơn 97,850 trường hợp lây nhiễm được xác nhận trên toàn thế giới, và hơn 3,300 người đã thiệt mạng, theo CNN.

Nhiều nhất là tại Hoa Lục với khoảng 80,552 trường hợp được xác nhận, 3,042 người thiệt mạng, hơn 53,700 bệnh nhân đã được hồi phục và cho về nhà, theo Ủy Ban Y Tế Quốc Gia (NHC) của TQ cho biết. Cơ quan này cũng nói rằng số trường hợp bị lây mới đã chậm lại.

Vi số trường hợp bị lây và thiệt mạng vì vi khuẩn corona đã gia tăng khắp Hoa Kỳ, các viên chức y tế liên bang đang làm việc để mở rộng xét nghiệm đối với sự lây lan nhanh chóng.

Tính tới chiều Thứ Năm, 5 tháng 3, có ít nhất 228 trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ -- với 70 trường hợp tại tiểu bang Washington – theo Cơ Quan CDC, các viên chức y tế tiểu bang và địa phương của Mỹ cho biết.

Dịch corona đã có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, với các thị trường trên toàn thế giới bị tổn thất. Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 970 điểm, tương đương 3,6%, đánh dấu mức giảm một ngày tồi tệ thứ 5 trong lịch sử. Chỉ số này đã giảm gần 1,148 điểm ở mức thấp nhất.

Dịch corona cũng có thể đã làm cho kỹ nghệ hàng không mất 113 tỉ đô la, theo International Air Transport Association (IATA) cho biết.

Trong khi đó liên quan đến dịch corona tại Mỹ, một bản tin khác cho biết Tổng Thống Donald Trump đã ký ban hành gói bổ sung khẩn cấp trị giá 8.3 tỉ đô la để ứng phó với dịch vi khuẩn corona vào sáng Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, sau khi dự luật này đã được Thượng Hạ Viện lưỡng đảng thông qua trước đó.

Dân Mỹ Đua Nhau Đi Mua Đồ Dự Trữ Cho Dịch Corona, Costco, Walmart, CVC Đều Chật Khách Hàng

New York -- Costco ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong quý gần nhất, khi người mua sắm đua nhau tích trữ các sản phẩm làm sạch, nhu yếu phẩm gia đình và thực phẩm khi dịch corona lan rộng, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 5 tháng 3.

Công ty này nói hôm Thứ Năm rằng thương vụ tại các cửa tiệm của họ đã gia tăng 9.1% trong thời gian quý trước so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Các thương vụ tại Costco trong tháng 2 tăng 12.4% so với một năm trước. Công ty cho rằng khoảng 3% trong số đó là do “sự gia tăng nhu cầu của khách tiêu dung” từ các mối quan ngại dịch corona.

Nhiều người mua hàng đã đăng tải hình ảnh trên truyền thông xã hội trong những ngày gần đây của các dòng người xếp hàng dài thong thọc quanh các cửa hàng Costco. Họ cũng đã đăng hình ảnh các kệ trống của các chất khử trùng tại Costco, Walmart, CVS, Walgreen và các cửa hàng thuốc khác.

Các nhà sản xuất sản phẩm làm sạch như Clorox và các công ty hàng tiêu dùng như Campbell Soup cũng đã báo cáo sự gia tăng nhu cầu cho các sản phẩm của họ trong những tuần gần đây.

Kroger hôm Thứ Năm nói rằng người tiêu dùng đã tích trữ nước, chất khử trùng tay, xà phòng, các thực phẩm được chế biến sẵn và súp khi vi khuẩn corana lây lan.

Liên quan đền dịch corona tại Mỹ, một bản tin khác của CNN hôm Thứ Năm cho biết rằng Thượng Viện hôm Thứ Năm đã bỏ phiếu chấp thuận gói chi tiêu 8.3 tỉ đô la để cho chính phủ đối phó với sự lây lan của vi khuẩn corona.

Dự luật này sau đó được chuyển tới Bạch Ốc cho TT Trump ký ban hành. Dự luật đã được Hạ Viện thông qua hôm Thứ Tư.

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Lại Mất 2,014 Điểm, Kỷ Lục Từ Năm 2008

Thật là ngày hỗn loạn trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, một đợt bán tháo lớn giữa lo ngại về vi khuẩn corona và giá dầu giảm mạnh.

Chỉ số Dow ghi nhận mức điểm tồi tệ mới đã sút giảm kỷ lục, vượt qua mức tổn thất lớn từ ngày 27 tháng 2. Chỉ số này đã giảm lúc đóng cửa 2,014 điểm, hay 7.8%. Đây là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10 năm 2008.

Giao dịch hứa phiếu chứng khoán đã được tạm ngưng theo sau nhiều tổn thất nặng nề trong phiên chợ qua đêm, thực hiện giao dịch bình thường: Ngay sau khi chợ mở cửa S&P 500 đã giảm 7% và tạo ra hàng loạt ngắt mạch, buộc Thị Trường Chứng Khoán New York đình chỉ giao dịch 15 phút.

S&P 500 kết thúc giảm 7.6%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 2008.

Nasdaq kết thúc giảm 7.3% là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 2008.

Không chỉ thị trường chứng khoán mà thị trường dầu cũng bị thiệt hại nặng nề nhất kể từ năm 1991.

Giá dầu bị sụp đổ lịch sử hôm Thứ Hai, 9 tháng 3 sau khi Saudi Arabia gây sốc cho thị trường qua việc phát động cuộc chiến giả cả với đồng minh Nga.

Giá dầu Hoa Kỳ giảm 34% tới mức thấp nhất 4 năm ở mức $27.34 một thùng khi các thương nhân chuẩn bị cho Saudi Arabia tràn ngập thị trường bằng dầu thô nhằm giành lại thị phần.

Quay sang tình hình tại Việt Nam trong tuần qua, tin làm cho nhiều người Việt trong và ngoài nước quan tâm là ngoài sự lây lan của dịch corona còn có việc nhà báo và cũng là blogger Trương Duy Nhất đã bị tòa án tại Hà Nội kết án 10 năm tù.

Hôm Thứ Ba, 10 tháng 3, Thị Trường Chứng Khoán Hoa Kỳ đã gia tăng 1,100 điểm là mức nhảy vọt cao nhất kể từ năm 2018.

Dow Jones tăng 1,167.14 điểm, hay 4.89%, tới 25,018.16, S&P 500 tăng 135.67 điểm, hay 4.94%, tới 2,882.23 và Nasdaq tăng 393.58 điểm, nay 4.95%, tới 8,344.25.

Nhìn vào tình hình chính trị tại Nga, trong tuần qua xảy ra một sự việc mang đầy kịch tính mà người đạo diễn chính là nhà lãnh đạo Putin khi ông sửa hiến pháp để nắm quyền cho tới năm 2036.

Putin Sửa Hiến Pháp Để Nắm Quyền Tới Năm 2036

Tổng Thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất của nước Nga kể từ Josef Stalin cai trị Liên Bang Sô Viết, đã chấm dứt tất cả nghi ngờ về tương lai chính trị của ông bằng việc ủng hộ một tu chính án – đã nhanh chóng được thông qua bởi Viện Duma – sẽ cho phép ông Putin nắm quyền lực cho đến năm 2036.

Viện Duma bị Điện Kremlin kiểm soát đã thông qua dự luật hôm Thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2020 với tỉ số phiếu 383 trên zero, với 43 dân cử vắng mặt, để gỡ bỏ rào cản hiến pháp đối với ông Putin 67 tuổi nắm quyền lực sau năm 2024.

Trong hành động biên đạo kỹ lưỡng bắt đầu hôm Thứ Ba trước quốc hội, Putin và các nhà lập pháp đã nhanh chóng ủng hộ đề xuất của Valentina Tareshkov, người phụ nữ đầu tiên bay lên vũ trụ.

Dự luật cho phép Putin nắm quyền lực bằng cách xóa bỏ hạn chế 2 nhiệm kỳ của tổng thống Nga hay “chỉnh lại” đồng hồ để 4 nhiệm kỳ của Putin sẽ không chống lại ông.

Blogger Trương Duy Nhất tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 9/3/2020.(Nguồn Đài RFA)

Nhà Báo Và Blogger Trương Duy Nhất Bị Tòa CSVN Kết Án 10 Năm Tù

HÀ NỘI, VN – Nhà báo và Blogger Trương Duy Nhất đã bị tòa án CSVN tại Hà Nội kết án 10 năm tù đã làm cho các tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Ủy Bản Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) lên tiếng phản đối, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 9 tháng 3. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) trụ sở tại Pháp và Ủy Ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trụ sở Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 ra thông cáo báo chí phản đối bản án 10 năm mà tòa án Hà Nội tuyên cho nhà báo/blogger Trương Duy Nhất vào sáng cùng ngày.

RSF cho biết tổ chức này thấy rất sốc khi hay tin về bản án 10 năm mà tòa tuyên cho ông Trương Duy Nhất. Ông này là nhà báo bị từng bị phía Việt Nam sang Thái Lan bắt cóc vào tháng 1 năm 2019 khi đang xin quy chế tỵ nạn tại cơ quan Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đóng tại Xứ Chùa Vàng.

Ông Daniel Bastard, Trưởng Văn phòng RSF khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, được dẫn lời trong thông cáo báo chí rằng “Những cơ sở lập luận đưa ra cho bản án cực kỳ hà khắc này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi chính thức bị tuyên án do lợi dụng chức vụ, bản thân ông Nhất thực sự phải trả giá đắt cho nghề nghiệp của ông; lý do chỉ vì rõ ràng ông có được những thông tin quí giá. Cơ quan chức năng Việt Nam chứng tỏ họ muốn lấy trường hợp ông Nhất để làm gương bằng cách khủng bố ông theo cách này. Do đó RSF đòi hỏi phải trả tự do ngay cho ông Trương Duy Nhất”.

CPJ cũng lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam không nên tranh luận về kháng án của ông Trương Duy Nhất và trả tự do ngay và vô điều kiện cho ông.

Ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á cho rằng ông Trương Duy Nhất bị kết án chỉ vì nghiệp vụ báo chí của ông; chứ không phải những cáo buộc giả tạo mà cơ quan chức năng ngụy dẫn ra để dập tắt tiếng nói chỉ trích của ông Nhất.

CPJ cho biết có liên lạc với Bộ Công an Việt Nam qua thư điện tử để hỏi về bản án tuyên cho ông Trương Duy Nhất vào sáng ngày 9 tháng 3; nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Hiện chưa rõ ông Trương Duy Nhất sẽ bị chuyển đến trại giam nào từ Trại T-16 Bộ Công An sau khi có bản án 10 năm vào sáng ngày 9 tháng 3.