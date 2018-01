Hong Kong: Biểu Tình Dân Chủ Cấm TQ Xóa Bỏ 2 Thể Chế

HONG KONG - Hàng ngàn người biểu tình trong ngày năm mới dương lịch tại đặc khu Hong Kong, cảnh báo chính quyên lục địa chớ can thiệp nhiều vào việc nội bộ và quy chế tự trị của đặc khu – trong 1 năm qua, phong trào dân chủ hoá bị đàn áp mạnh tay, nhiều nhà tranh đấu bị tống giam, quy chế tự trị bị tấn công, tuy Beijing hưá hẹn nhiều quyền tự do trong khuôn khổ gọi là “hệ thống 1 đất nước 2 thể chế”.Ngoài 5,6 sinh viên tranh đấu tham gia phong trào Dù Vàng 2014, Beijing không chấp nhận 5, 6 nghị viên đắc cử không tuyên thệ theo bản văn soạn sẵn.Cuộc biểu tình ngày tân niên 2018 quy tụ cả các thành phần trung niên và cao niên dưới các biểu ngữ “Protect Hong Kong” tuần hành qua 5, 6 kilomét tới bản doanh chính quyền.Ông Joshua Wong, 1 trong các nhà tranh đấu bị bắt đang kháng cáo trong thời gian tại ngoại, tuyên bố “Chúng tôi xuống đường để báo cho nhà cầm quyền biết chúng tôi không bỏ cuộc, tuy bị làm khó rất nhiều trong năm qua – chúng tôi cần tranh đấu cả cho thế hệ sau”.Ban tổ chức uớc luợng nhân số biểu tình là 10,000 trong khi con số ước luợng của cảnh sát là 6200.Phóng viên mô tả cuộc biẻư tình đầu năm là ôn hoà.Một tuyên bố của chính quyền xác nhạn tôn trọng quyền của công dân, gồm quyền tự do phát biểu.