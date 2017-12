TAIPEI, Đài Loan -- Báo động sữa... Thông tấn Đài Loan RTI ghi rằng Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men ra lệnh tiêu huỷ 250 ngàn hộp sữa có vấn đề.Bản tin nói loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Lactalis của Pháp bị nhiễm khuẩn Salmonolla khiến cho 26 em bé bị bệnh, vào ngày 10/12 vừa qua đã bị thu hồi hàng loạt, tại Đài Loan có 3 doanh nghiệp nhập cảng 8 loại sữa này đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn Orient Euro Pharma, Công ty trách nhiệm hữu hạn Standard Foods và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nultipower, tuy nhiên vào tuần cũng đã được thu hồi.Ngày 21/12 Công ty sữa bột Lactalis thêm lần nữa tuyên bố thu hồi tất cả các sản phẩm sữa bột, chỉ cần các loại sữa bột có thời hạn sản xuất từ tháng 2 năm nay và do Công ty Craon sản xuất đều sẽ được thu hồi trở về. Tại Đài Loan sau khi kiểm tra được biết, có 3 doanh nghiệp vừa kể trên tổng cộng nhập cảng 7 sản phẩm sữa bột với 110 ngàn hộp bị ảnh hưởng, trong đó có 6800 hộp đã được thu hồi, ngày 22/12 Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men thêm lần nữa yêu cầu thu hồi toàn bộ số sữa còn lại đang được bán trên thị trường và phải tiêu huỷ ngay.Thông tấn Đai2ì Loan RTI ghi lời Ông Trịnh Duy Trí Trưởng ban quản lý thực phẩm Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men nói: “Tổng kết 2 lần thu hồi là 250 ngàn hộp, xuất hàng và bày bán trên thị trường tổng cộng là 170 ngàn hộp, đồng thời yêu cầu công tác thu hồi phải hoàn tất trước 12 giờ tối nay, nếu như không đúng theo thời hạn sẽ bị phạt từ 30 ngàn đến 3 triệu Đài tệ, sau khi thu hồi phải lập tức tiêu huỷ ngay, nếu như không tiêu huỷ sẽ bị xử phạt từ 60 ngàn đến 200 triệu Đài tệ.”Ông Trịnh Duy Trí kêu gọi tất cả những người tiêu dùng không nên mua các sản phẩm sữa bị nhiễm khuẩn, đồng thời có thể lien hệ với các doanh nghiệp để trả lại sản phẩm sữa bột đã mua, ông Trịnh Duy Trí cho biết nếu như bị nhiễm khuẩn Salmonolla sẽ có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt cao…tuy nhiên nếu được đun nấu ở nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt được loại khuẩn này do đó dân chúng cũng không nên hoang mang, khi pha sữa nên tuân thủ theo sự hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới, tức là pha sữa với nước sôi ở nhiệt độ 70 độ trở lên, sau đó ngâm vào nước lạnh để hạ nhiệt, như vậy sẽ tiêu diệt được vi khuẩn trong sữa.