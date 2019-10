14 Gia Đình VN Nhờ Xác Minh Trong Vụ 39 Người Chết Ở Anh

Người phụ nữ Việt Nam là người đã gửi tin nhắn cho mẹ cô trong lúc cô ở trong thùng container đông đá và 38 người khác đã từng bị Anh Quốc trục xuất nhiều ngày trước đó và đã cố trở lại, theo gia đình của cô cho biết hôm 29 tháng 10, theo báo Dailymail cho biết hôm Thứ Hai.Cô Pham Tra My, 26 tuổi đã không liên lạc về nhà sau khi gửi tin nhắn cuối cùng khi cô vượt qua từ Zeebrugge, Bỉ, đi tới Purfleet, Essex, nói rằng, “Con không thể thở. Mẹ ơi, con rất hối lỗi.”Tên của 8 nạn nhân mà gia đình của họ sợ bị chết trong số 39 người chết ở Anh gồm: Pham Tra My, 26, Hung Nguyen, 33, Anna Bui Thi Nhung, 19, Nguyen Dinh Tu, 26, Le Van Ha, 30, Vo Ngoc Nam, 28, Joseph Nguyen Dinh Luong, 20, and Hoang Van Tiep, 18.Trong khi đó bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online hôm 29 tháng 10 cho biết tính tới thời điểm này đã có 14 gia đình xin xác minh danh tánh nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh. Báo Tuổ Trẻ Online cho biết thêm thông tin như sau.Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ chuyển dữ liệu do phía Anh cung cấp về Việt Nam, phục vụ công tác xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh.Tính tới đêm 28-10, giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chưa có thông tin chính thức về danh tính và quốc tịch của 39 người chết ở Anh nêu trên.Bộ Ngoại giao đã hướng dẫn Tổng đài Bảo hộ công dân +84981 8484 84 tiếp nhận tất cả các phản ánh, cuộc gọi có liên quan đến vụ việc này, chuyển tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).Cho tới nay, Tổng đài Bảo hộ công dân này đã tiếp nhận thông tin của 14 gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người thân bị mất tích tại Anh, theo Bộ Ngoại giao.Cục Lãnh sự trong khi đó đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn gia đình các thông tin cần cung cấp để đẩy nhanh việc xác minh, đồng thời cũng đề nghị các gia đình phối hợp, cung cấp các thông tin cập nhật về người thân (nếu có) tại Anh để kịp thời xử lý.Ngoài ra, truyền thông Anh trước đó cũng cho hay cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN từ người dân khai báo có thân nhân nghi là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh nêu trên.Thông tin này trùng khớp với thông cáo của Bộ Ngoại giao đêm 28-10, trong đó cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thường xuyên giữ liên lạc với cảnh sát Essex và các cơ quan hữu quan của Anh để nắm thông tin, kịp thời chuyển các dữ liệu do phía Anh cung cấp về trong nước nhằm thực hiện việc xác minh, đối chiếu sinh trắc học để xác minh danh tính nạn nhân.Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, những người có liên quan có thể liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo số sau: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.