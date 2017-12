Trồng Tiêu, Tín Dụng, Hàng Giả, Chevrolet, Bỏ Con...

Xuân NiệmHê gặp đồ giả, thế là thua thiệt... Thuốc giả là chết người... Văn bằng giả là hỏng... tín dụng dỏm cũng là hỏng...Báo Nông Nghiệp VN kể rằng: Nông dân trồng tiêu Đăk Lăk thiệt hại hàng tỷ đồng vì phân bón 'rởm'...Gần đây, nông dân Đăk Lăk phải hứng chịu “quả đắng” vì hàng nghìn trụ hồ tiêu đang thu hoạch bỗng nhiên cháy lá, rụng đốt, rụng quả, gây thiệt hại nặng nề. Các hộ dân cho rằng, hiện tượng này xảy ra sau khi họ dùng phân "có vấn đề" bón cho cây tiêu.Báo SGGP ghi nhận tình hình Việt Nam: Chỉ 51% dân số trưởng thành có hồ sơ tín dụng.Theo ông Tuấn, số liệu của Ngân hàng Thế giới công bố chỉ có 51% dân số trưởng thành của Việt Nam có hồ sơ thông tin tín dụng (các nước phát triển có độ phủ thông tin tín dụng xấp xỉ 100% dân số trưởng thành).Tại hội thảo báo cáo tín dụng phục vụ hoạt động tài chính tiêu dùng, do Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) tổ chức, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển - Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), cho biết hiện nay tình trạng gian lận và đánh cắp thông tin người khác để đi vay tiêu dùng rất phổ biến, nhưng độ phủ của thông tin tín dụng tại Việt Nam còn thấp, khiến các tổ chức tín dụng gặp nhiều rủi ro khi cho vay.Báo Khánh Hòa kể: Sở Y tế vừa có công văn thông báo trên thị trường đã xuất hiện thuốc giả Voltaren 75mg/3ml, số đăng ký VN-20041-16, số lô 711009, hạn dùng 9-2019.Voltaren là thuốc giảm đau, chống viêm và hạ nhiệt dùng để điều trị bệnh thấp khớp, gout. Theo đó, thuốc giả Voltaren 75mg/3ml, trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất Novartis Farmacécutica S.A (Tây Ban Nha) có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc thật do Công ty Novartis Pharma Services AG đăng ký chủ sở hữu sản phẩm, Công ty Lek Pharmaceuticals d.d Slovenia sản xuất.Bản tin VietnamNet kể: 3.000 lao động nữ 'sau 1 đêm mất 10% lương'...Cả nước có 21.000 lao động nữ rơi vào tình cảnh chỉ sau 1 đêm mất 10% lương, tuy nhiên trong số này chỉ có 3.000 người bị tác động 6-10%.Báo Dân Trí: Kế toán trưởng trường học chiếm đoạt hàng tỉ đồng để tiêu xài và làm đẹp.Ngày 21/12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Thị Hồng Yến (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nguyên kế toán trưởng, Trưởng phòng tài vụ Trường Cao đẳng nghề Du lịch TP Cần Thơ 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.Báo Công An Nhân Dân kể: Sáng 22-12, tin từ Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả liên tỉnh quy mô lớn.Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 10-2017, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Tam Kỳ xác định các đối tượng Phan Thanh Hà (42 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Đức (38 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là bột ngọt nhãn hiệu A One, hạt nêm nhãn hiệu Knorr, hạt dưa nhãn hiệu Thiên Hương tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng nên đưa vào diện theo dõi và tập trung thu thập tài liệu chứng cứ.Báo Lao Động kể: “Kịch bản quen thuộc của lừa đảo tín dụng đen là tạo vỏ bọc “đại gia”, có thế lực, “người nhà lãnh đạo”, cần tiền kinh doanh, làm dự án với lãi suất cao và hứa hẹn xin việc, có giấy tờ cam kết đầy đủ. Khi “con mồi” đã vào bẫy, ôm được số tiền lớn thì tìm cách thoái thác, trây ỳ hoặc bỏ trốn. Việc điều tra các vụ việc liên quan đến tín dụng đen thường khó khăn do giới hạn giữa thỏa thuận dân sự và lừa đảo khá mong manh. Và khi có đem ra truy tố, xét xử, thì khả năng thu hồi tài sản trả lại cho bị hại rất thấp, vì thủ phạm đã tẩu tán, sử dụng hết. Thậm chí có tiền, họ cũng không trả, chấp nhận đi tù” - một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết.Báo Pháp Luật TP kể về kinh doanh VN: Mất cả triệu USD vì thiếu cẩn trọng.Luật sư Bùi Văn Thành, Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN (VIAC), người có nhiều kinh nghiệm xử các tranh chấp liên quan đến DN VN và TQ, nhấn mạnh như trên tại hội thảo về cách thức hưởng lợi từ Hiệp định tự do thương mại ASEAN-TQ vừa diễn ra.Luật sư Thành kể nhiều câu chuyện “mất tiền tỉ” của DN Việt để minh họa cho các rủi ro khi làm ăn với các công ty TQ. Chẳng hạn, một công ty TQ đầu tư 16 triệu USD theo hình thức liên doanh liên kết với đối tác tại VN. Nhưng sau đó họ dùng các thủ thuật để rút toàn bộ số vốn đầu tư này về và không “quên” rút thêm 8 triệu USD của đối tác.Bản tin VnEconomy kể: Chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2017, GM Việt Nam đã bán ra thị trường 9.746 chiếc Chevrolet, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất của GM, nhất là khi đặt trong bối cảnh "bão" giảm giá diễn ra mạnh mẽ trên thị trường suốt thời gian qua.Báo Sao Star kể: Một bé gái 2 tuổi xinh xắn bị mẹ bỏ lại tại chùa kèm lá thư gửi gắm nhà chùa nuôi con mình, trong đó có lời nhắn “mong thầy đừng cho cháu đi nơi khác”.Sáng 22/12, ông Đặng Tiến Lục, Chủ tịch UBND phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thông tin, đơn vị mới nhận được thông báo của sư thầy chùa Hòa Lạc về việc một bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa....Thời điểm phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, nhà chùa tìm thấy một lá thư do người mẹ để lại. Nội dung thư viết: “...Cháu không có bố nên không thể làm giấy khai sinh. Vì hoàn cảnh bắt buộc khó khăn, con không thể nuôi được cháu, nên con mong thầy thay con nuôi cháu để cháu được nên người.Con biết cửa Phật từ bi, nên con mong thầy đừng cho cháu đi không may gặp người khác, số cháu không may mắn cháu sẽ khổ. Một lần nữa con mong thầy nuôi cháu giúp con. Con xin cảm ơn thầy!”