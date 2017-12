TC Tố Trump Còn Não Trạng Của Thời Chiến Tranh Lạnh

HONG KONG - Cho tới gần đây, quan hệ giữa Washington và Beijing có vẻ êm đẹp – các trao đổi đạt mức độ cao sau chuyến công du Hoa Lục của TT Trump khi 2 nguyên thủ khen ngợi lẫn nhau về thành tựu.Hơn thế, TT Trump xác nhận không quy trách Beijing về khai thác lợi thế do chính quyền Obama tạo ra.Nhưng, các hy vọng của người Hoa tan biến với thông điệp về chiến luợc an ninh quốc gia mới (NSS) của TT thứ 45, mô tả Trung Cộng là “thế lực đối thủ” thách thức ảnh hưởng, các giá trị và tiềm năng của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng gọi Trung Cộng và Nga là “cường quốc xét lại” muốn thay đổi trật tự thế giới chống lại các giá trị và quyền lợi của Hoa Kỳ.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng sáng Thứ Ba, phát ngôn viên Hua Chunying hô hào Hoa Kỳ từ bỏ não trạng của Chiến Tranh Lạnh, và báo động: không làm thế sẽ tự hại và gây thiệt hại người khác. Bà Hua khẳng định: Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền phát triển.Bà phê bình chủ thuyết Trump là tự cô lập vì tư tưỏng ích kỷ.Tại Lingnan University (Hong Kong), giáo sư Zhang Baohui nhận xét: quan hệ đối tác giữa TT Trump và chủ tịch Tập coi như đã “chết” dù Beijing đã đầu tư vốn lớn về ngoại giao.Mặt khác, Bắc Hàn không nhân nhượng áp lực từ đồng minh Trung Cộng, tiếp tục bắn thử phi đạn ngày 29-11.Tại Victoria University (Wellington, New Zealand), giáo sư Van Jackson viết bình luận “Tranh đua tiếp tục” – và theo ông, NSS là chuyển hướng từ tình trạng vừa hợp tác vừa cạnh tranh giả tạo trong quá khứ, khi cạnh tranh là nhu cầu thực tế với chính quyền Trump.