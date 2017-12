Tin Tặc Nga Thừa Nhận Đã Tấn Công Mạng Của Đảng DC

MOSCOW - Tin tặc Nga khai tại toà án hồi Tháng 8: xâm nhập mạng của ủy ban trung ương đảng DC Hoa Kỳ (hay DNC) khi nhận lệnh từ thám tử của “an ninh liên bang Nga - FSB”.Bị cáo Konstantin Kozlovsky bị bắt giữa năm 2016. Y đuợc tin là thành viên của tổ tin tặc gọi là Lurk.Nhóm gồm 9 thành viên này từng bị tố cáo trộm cắp 17 triệu MK từ các ngân hàng lớn từ 2013, hợp tác với FSB từ 5, 6 năm, 1 phần là tấn công DNC trong chu kỳ tuyển cử 2016.Kozlovsky khai cũng đã tấn công 1 số công ty quốc phòng Hoa Kỳ và các tổ chức khác. Y khai tên thám tử của FSB là Dmitry Dokuchaev, từng là tin tặc dùng bí danh Forb trước ngày gia nhập FSB – người này có liên lạc với nhóm Shaltai Boltai (hay Humpty Dumpty). Kozlovsky bắt đầu làm việc với FSB từ 2008, lúc 16 tuổi, và nhận làm mọi việc đuợc giao.Từ Tháng 6-2016, công ty an ninh mạng CrowdStrike đã kết luận: tin tặc hợp tác với FSB xâm nhập mạng của DNC vào khoảng cuối năm 2015.WikiLeaks công bố thông tin thẩm lậu từ DNC vào Tháng 7-2016.Bị cáo Kozlovsky cũng khai tên Ruslan Stoyanov, chuyên viên tại công ty an ninh mạng Kaspersky đã bị bắt hồi Tháng 12-2016 cùng với Dukuchaev và Sergei Mikhailov (là phó ban an ninh thông tin của FSB).Thông tấn độc lập Meduza (tại Nga) báo tin: Dokuchayev và Stoyanov bị tống giam từ Tháng 12-2016 về tội phản bội.