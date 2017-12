Đập Kính, Trộm 12 Tiệm Nail: 2 Ông VN Bị Bắt, Truy Tố

HIGH POINT, N.C. — Cảnh sát đã bắt 2 người Mỹ gốc Việt ở thị trấn High Point vì liên hệ tới một loạt vụ trộm ở các tiệm làm nail.Cảnh sát nói rằng các băng hình từ các nơi trước giờ bị trộm cho thấy các nghi can đi trên mộtc hiếc xe Mercedes Benz màu đen.Đêm Chủ Nhật, cảnh sát nhìn thấy các nghi can tới tiệm NC Nail, điạ chỉ 1125 Eastchester Drive, âm mưu trộm.Khi thấy cảnh sát, các nghi can tìm cách rời khu vực này, trước khi bị chận khoảng 10:30 p.m. trong một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen.Cameron C. Nguyen, 29 tuổi, bị truy tố một tội âm mưu đột nhập tiệm, 10 tội về đột nhập các tiệm và 6 tội trộm.Phong D. Nguyen, 31 tuổi, bị truy tố một tội âm mưu đột nhập, 9 tội đột nhập tiệm và 6 tội trộm sau khi đột nhập.Mỗi ngưoòi bị treo tiền bail là 1 triệu đôla.Cảnh sát tin rằng 2 ngươ2ời này trộm 12 tiệm làm nail trong khu vực.Cảnh sat1 nói, các vụ trộm có quy trình là, trước tiên là đập cửa kính trước tiêm để vào, và khi vào rồi chỉ vơ vét đôla Mỹ và các máy làm nail.