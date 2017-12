Google Ra Mắt Phiên Bản Mới Cho Các Thiết Bị Android

Khoảng đầu tháng 12/2017, Google đã chính thức giới thiệu phiên bản rút gọn Android Oreo (Go Edition) dành riêng cho các thiết bị Android có cấu hình thấp, dung lượng RAM từ 512 MB đến 1 GB.Theo trang blog của Google, phiên bản Android Oreo (Go Edition) sẽ bao gồm 3 thành phần chính là Hệ điều hành, Google Apps và Google Play Store. Google đã tối ưu hóa hệ thống nhằm giúp các ứng dụng trên những thiết bị Android cấu hình thấp hoạt động nhanh hơn 15%, các ứng dụng được cài đặt sẵn trên máy cũng sẽ chiếm không gian lưu trữ ít hơn khoảng 50%.Ngoài ra, việc tiêu tốn quá nhiều dữ liệu di động hàng tháng để duy trì hoạt động chạy nền của các ứng dụng đã được quản lý tốt hơn với phiên bản Android Oreo (Go Edition), vì Google đã chuyển trạng thái kích hoạt của trình tiết kiệm dữ liệu thành luôn mở. Bao gồm tính năng ngăn chặn sử dụng dữ liệu trong nền, tiết kiệm dữ liệu cho trình duyệt Chrome (Data Saver) nhằm giảm lưu lượng dữ liệu tiêu thụ khi xem video...Với các ứng dụng mặc định (Google Apps), người dùng sẽ nhận được 9 ứng dụng bao gồm Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome và Files Go. Tất cả đều được cập nhật lên phiên bản mới nhất, và tùy chỉnh lại nhằm chiếm không gian ít nhất có thể, đặc biệt với Google Go chỉ nặng chưa đến 5 MB.Cuối cùng và cũng quan trọng nhất, Google Play Store trên phiên bản Android Oreo (Go Edition) sẽ có thêm mục đề xuất ứng dụng tương thích với cấu hình máy hiện nay và vẫn được phép truy cập, tìm kiếm, cài đặt tất cả các ứng dụng thông thường khác.Android Oreo (Go Edition) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích và khả năng trải nghiệm sản phẩm tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là những dòng smartphone có cấu hình thấp. Nhưng hiện Google vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể các thiết bị có thể nhận được bản cập nhật hệ điều hành mới.Nguoivietphone.com.