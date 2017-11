3 Ly Ca Phê/Ngày Đỡ Yểu Tử, Bớt Bệnh Tim, Gan

LONDON – Những người uống từ 3 tới 4 tách cà phê mỗi ngày nhiều phần thấy có lợi cho sức khỏe hơn là có hại, giảm rủi ro chết sớm và bớt cơ nguy bệnh tim, hơn là so với những người không uống cà phê.Nghiên cứu này tổng hợp từ hơn 200 cuộc nghiên cứu trước đó, cũng cho thấy uống cà phê sẽ giảm cơ nguy bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh lãng trí và một số bệnh ung thư.Các khoa học gia nói uống cà phê từ 3 tới 4 tách mỗi ngày sẽ cho lợi ích tốt nhất, chỉ trừ các phụ nữ mang thai hay người có rủi ro cao bệnh gãy xương.Giáo sư Robin Poole, chuyên gia y tế cộng cộng ở đại học University of Southampton, Anh quốc, hướng dẫn một nhóm nghiên cứu tổng hợp 201 cuộc nghiên cứu trước đó dựa vào quan sát và 17 cuộc nghiên cứu dựa vào thử nghiệm lâm sàng khắp các quốc gia và trong mọi hoàn cảnh.Bản tin đúc kết cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Anh quốc BMJ (British Medical Journal).Nếu uống 3 tách cà phê một ngày sẽ thấy giảm rủi ro chết yểu vì mọi lý do, đặc biệt về giảm rủi ro chết vì bệnh tim.Nếu uống nhiều hơn 3 tách cà phê một ngày không nguy hiểm nhưng hiệu ứng lợi ích không thấy rõ.