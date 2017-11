Tôi Xin Tạ Ơn

TT Thành, LaceyDựa theo truyền thống tốt đẹp của người Mỹ ngày Lễ Tạ Ơn, tôi cũng xin được Tạ Ơn đất nước , con người và nhứt là Ơn Trên, những gì tốt đẹp mà tôi đã và đang nhận được trong đời mình.Trước tiên tôi xin cảm ơn cha mẹ mình đã sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục tôi thành người. Tôi không dám quên cảm ơn đất nước tôi và những người đã chiến đấu cho Tự Do để tôi được sống còn cho đến ngày hôm nay.Tôi xin cảm ơn quê hương thứ hai đã cho tôi có dịp may sống lại cuộc đới với những ước mơ khi còn tuôỉ trẻ đã bị phí bỏ đi trong những năm dài trong lao tù, đày ải.Tôi cảm ơn người bạn đời của mình dù có sự cách biệt xa về tuổi tác và kinh nghiệm đời nhưng vẫn chấp nhận và thứ tha để cùng tôi sống một cuộc đơì hạnh phúc.Tôi xin cảm ơn những người bạn chân tình đã cùng chia sẻ vớí mình những buồn vui, những thành công và thất bại trên đường đời để cùng nhau thấy rằng bạn hữu là một hạt ngọc qúy ở trên đời.Tôi cũng xin cảm ơn những người bạn Mỹ đã mở rộng vòng tay nhân ái, vượt qua hàng rào sắc tộc và màu da để nâng đở tôi về mọi mặt ngay từ lúc đầu tôi đặt chân lên xứ sở này.Tôi xin cảm ơn những ngươì mà đã có lần tôi đã vô tình xúc phạm đến họ và đã mĩm cười tha thứ cho tôi trong những phút giây thiếu suy nghỉ của mình.Tôi xin kính Tạ Ơn đến Bề Trên đã cho tôi được sống lành mạnh mỗi ngày để tôi luôn nhận biết rằng mỗi ngày được sống trong an lành là ơn phước và là phần thưởng quý báu nhứt của đới mình.Tôi xin cảm ơn những người bạn cao niên đã dạy cho tôi những bài học và kinh nghiệm qúy giá ở đời. Tôi xin cảm ơn những người bạn trẻ đã truyền cho tôi sức sống mảnh liệt và lòng tự tin vô bờ từ họ. Tôi xin cảm tạ những em bé đã cho tôi thấy được cái đẹp thơ ngây đầy hồn nhiên trong nụ cười son và ánh mắt hiền diệu của thiên thần.Tôi xin cảm ơn những người đã chiến đấu vô vị lợi cho lý tưởng và cho lợi ích chung của nhân loại để cho tôi nhận ra rằng một cuộc sống thiếu lý tưởng và thiếu sự tranh đấu cho lý tưởng là một cuộc sống gần như là vô nghĩa và vô giá trị.Tôi xin mỗi ngày đếm những ơn lành đến với mình với lòng cảm tạ vô biên vì nhận ra rằng cuộc sống này quá ngắn và không ai chắc rằng mình còn sống đến được ngày mai.Xin ghi lại đây những cảm nghĩ chân thành trong mùa lễ Tạ Ơn này. Xin được chúc tất cả các bạn được sống mãi trong Ơn Lành và trong lòng Cảm Tạ vô biên cho cuộc đời mình đang được sống.Lacey, Buổi sáng Tháng Mười Một, Muà Lễ Tạ Ơn 2014