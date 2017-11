TQ Ra Luật Mới Cấm Người Bị Giam Gặp Luật Sư; Luật Chống Tham Nhũng Áp Dụng Năm Tới Bắt Bất Cứ Ai Bị Tình Nghi

BEIJING - Khi 5 viên chức (gồm 1 người Hoa, 1 người Anh) của công ty dược GlaxoSmithKline bản doanh Hoa Lục bị quy tội hối lộ bác sĩ để mở rộng tiêu thụ sản phẩm, Beijing mô tả vụ việc là kiểu mẫu của bảo vệ sự nghiêm cẩn của luật Pháp.Nhưng ông Shi Fulong, luật sư đại diện 1 nhân viên GSK bản xứ thấy khác. Ông Shi cho biết “Yêu cầu tiếp xúc thân chủ bị bác với lý do đây là 1 vụ án lớn, luật Pháp cho quyền giới chức từ chối yêu cầu gặp nghi can với những lý do như thế. Rất không may, quyền hạn thường bị lạm dụng”.Theo dự thảo luật mới, thẩm quyền điều tra tham nhũng đuợc phép tống giam bất cứ cá nhân nào tình nghi có liên quan – họ bị từ chối tiếp xúc luật sư trong suốt thời gian giam giữ. Dự thảo của luật chống tham nhũng điều chỉnh công bố ngày 6-11 và dự định ban hành vào Tháng 3-2018 sẽ thiết lập cơ chế mới gọi là “Ủy hội Kiểm sát Quốc gia”, cấp quyền đặc biệt tạm giữ đối tượng tình nghi cho các cấp của ủy hội. Dự thảo này chờ tiếp nhận ý kiến của công chúng cho đến ngày 5-12, đuợc tin sẽ chỉ đưa tới những điều chỉnh nhỏ và vẫn không cho phép nghi can tiếp xúc dịch vụ Pháp lý.Viên chức cao cấp cho biết hình thức giam giữ mới gọi là “liuzhi” không cho phép nghi can gặp luật sư, và thời gian giam giữ là tùy quyền của các cấp kiểm sát.Cộng đồng doanh nghiệp ngoại quốc và giới luật gia báo động: luật mới sẽ đem lại lạm dụng rộng lớn hơn.Viên chức điều hành James Zimmerman tại văn phòng Beijing của công ty luật quốc tế Sheeperd Mullins nhận xét: đây là khuynh hướng gây quan ngại và gây phản cảm với doanh gia nước ngoài. Ông Zimmerman từng có thời gian là chủ tịch Phòng thuơng mại Hoa Kỳ tại Beijing.Quyền tiếp cận tư vấn Pháp lý và giám sát tư Pháp là thành phần hệ trọng của hệ thống Pháp lý phát triển hiện đại, rất cần thiết để kiểm soát các lạm dụng – mọi hình thức giam giữ kéo dài là 1 buớc của định hướng lệch lạc. Vụ quy tội GSK và phạt 3 tỉ yuan (bằng 488 triệu MK) là 1 trường hợp nổi tiếng. Theo các luật gia Hoa Lục, nếu 1 vụ tương tự xẩy ra, đối tượng bị câu lưu đuợc chính thức mô tả là tạm giam, thực tế là giữa “giam và cấm”. Luới sẽ tung phủ rộng hơn với định nghĩa mở rộng của tham nhũng.Từ nhiều thập niên, nghi can bị giam nhiều tháng là bình thường. Với lãnh tụ Tập Cận Bình, ủy hội kỷ luật thanh tra trung ương (CCDI) là công cụ bài trừ tham nhũng từ 4 năm qua. CCDI dùng thủ tục gọi là shuangggui, có nghĩa là dùng sự thú nhận vào lúc nào đó, tại nơi nào đó, để cầm giữ nghi can nhiều tháng, tuy không luật nào giải đáp.Luật gia và các nhà tranh đấu đã phê bình thủ tục shuanggui là đất ươm lạm dụng, nên nó sẽ chấm dứt trong mấy tháng tới, khi các cuộc điều tra chống tham những phải dùng luật điều chỉnh – truyền thông nhà nước gọi liuzhi là căn bản Pháp lý giải quyết các vấn đề nhức đầu kéo dài từ lâu nay.Luật mới về quyền kiểm soát không minh thị cấm người bị giam tiếp cận luật sư, nhưng Beijing đã làm rõ rằng các cấp kiểm soát sẽ không là đối tượng của luật hình sự tố tụng, là luật về quyền của nghi can trong tương tác với cảnh sát, công tố viên và toà án.Bài viết của 1 viên chức CCDI đưa lên mạng trong Tháng 7 khẳng định: nguyên tắc đảng lãnh đạo phải đuợc bảo vệ, và cảnh báo đề phòng nhũng điều gọi là “bẫy của luật và bẫy của dân chủ”.Tại Peking University, giáo sư Jiang Mingan là chuyên gia thuờng đuợc tham khảo nói: hạn chế tiếp cận luật sư với nghi can cũng là hạn chế thu thập bằng chứng truy tố, vì thế, hồ sơ truy tố tùy thuộc rất nhiều vào các cung khai tự thú. Nhưng, nếu luật sư khuyên nghi can giữ im lặng, cũng là khó. Tuy nhiên, giáo sư Jiang ngờ rằng thủ tục liuzhu mở rộng mục tiêu điều tra tham nhũng là tăng quan ngại về lạm dụng.Trong khi đó, tại University of Political Science and Law (Beijing), giáo sư Shi Pengpeng nói “Công an vẫn là diễn viên rất mạnh trên sân khấu chính trị Hoa Lục và rất ít người gọi là nghi can đuợc công nhận là vô tội”…..