Samsung Sẽ Thống Nhất Cách Đặt Tên Điện Thoại Galaxy A

Khoảng giữa tháng 11/2017, xuất hiện thông tin liên quan đến thế hệ mới của dòng smartphone Galaxy A. Theo đó, có thể dòng Galaxy A năm 2018 sẽ được Samsung thống nhất cách đặt tên tương tự như những sản phẩm smartphone flagship của hãng.Nguồn tin cũng đã chia sẻ một hình ảnh có liên quan đến Galaxy A8 (2018) và Galaxy A8 Plus (2018). Nhiều khả năng 2 thiết bị sẽ là các phiên bản 2018 của bộ đôi Galaxy A5 và Galaxy A7, nhưng tên gọi sẽ được đặt theo một quy tắc mới. Còn với dòng Galaxy A3, tuy không được nhắc đến, nhưng có thể đây sẽ là phiên bản A8 mini.Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là một sự thống nhất mới dành dòng thiết bị dòng Galaxy A. Samsung có thể sẽ đồng nhất quy ước đặt tên cho dòng thiết bị A cũng giống như dòng Galaxy S hay dòng Galaxy Note. Điều này có thể hiểu được, vì dòng Galaxy A luôn được thừa hưởng những thiết kế hay các tính năng cao cấp có trên dòng S. Đặc biệt có thể kế đến dòng A5 (2017) và A7 (2017) với các tính năng cao cấp như cổng USB Type C, chuẩn kháng nước...Có nhiều dự đoán cho rằng thế tiếp theo của dòng A sẽ được kế thừa những tính năng đặc biệt và ngôn ngữ thiết kế từ chiếc S8 và S8 Plus. Có thể sẽ được trang bị công nghệ màn hình Infinity Display. Hiện vẫn còn quá sớm và còn quá ít thông tin để kết luận. Các thông tin mới hơn sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.Nguoivietphone.com.