Hạ Viện Nga OK Đề Luật Siết Kỹ Truyền Thông Ngoại Quốc

MOSCOW - Để trả đũa áp lực của Hoa Kỳ nhắm hệ thống truyền hình RT có hậu thuẫn của Điện Kremlin, Hạ Viện Nga chấp thuận hôm Thứ Tư các tu chính mở rộng luật năm 2012 chi phối các tổ chức phi chính phủ (NGOs) để bao gồm truyền thông ngoại quốc.Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cảm thấy quan ngại về khả năng tường thuật độc lập của truyền thông nói chung.Các quy định hiện tại buộc NGOs có tài trợ ngoại quốc và hoạt động có màu sắc chính trị trở thành đối tượng giám sát về nhân sự và tài chính như mọi nhân viên ngoại quốc.Điện Kremlin nhanh chóng hoan nghênh quyết định của Hạ Viện cho phép trả đũa nghiêm khắc – tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố “Mọi mưu đồ hạn chế tự do của truyền thông Nga ở ngoài nước không tránh khỏi phản ứng, bằng trả đũa nghiêm khắc, trả đũa kịp thời bằng thực hành luật”.Đối tượng bị trả đũa cụ thể là Voice of America và Radio Free Europe/Radio Liberty cùng nhận tài trợ của QH Hoa Kỳ.Các dân biểu Nga biểu quyết đồng thanh chấp thuận các tu chính trong vài giờ họp sáng Thứ Tư.Dân biểu Piotr Tolstoy là phó chủ tịch Hạ Viện nói: phải hành động vì Moscow bị phỉ nhổ, và báo trước xung đột chưa hết. Ông Tolstoy cũng cảnh cáo Thủ Tướng Theresa May tiếp theo tuyên bố của bà lên án “Nga vũ khí hoá thông tin”.Ngoài ra, ngoại trưởng Lavrov đả kích cả Hoa Kỳ, Anh và Tây Ban Nha.Luật tu chính tại Hạ Viện sẽ đuợc chuyển qua Thượng Viện trước khi TT Putin ký ban hành.Phát ngôn viên chính phủ Đức xác nhận Âu Châu quan ngại về cuộc đối đầu này trong khi Amnesty International ngờ rằng nhà cầm quyền Moscow sẽ dùng luật tu chính để siết chặt tự do báo chí nói chung.Hệ thống truyền hình RT (hay Russia Today) đang là 1 trong các đối tượng điều tra về toa rập với Nga tại 2 Viện Lập Pháp Hoa Kỳ.