Nam Hàn Hỗ Trợ Thương Lượng Hiệp Ước Thương Mại Á Châu

MANILA - Bộ trưởng thương mại Kim Huyn-chong tuyên bố hôm Thứ Ba tại hội nghị 16 nước tìm kiếm “đối tác kinh tế vùng – RCEP” họp tại thủ đô Philippines: Nam Hàn hậu thuẫn kết thúc sớm của thương luợng hiệp ứơc tự do mậu dịch châu Á.Phát ngôn viên Phủ TT Nam Hàn cho biết bộ trưởng Kim lên tiếng thay mặt TT Moon Jae-in đã dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ hôm chủ nhật.Theo lời bộ trưởng Kim, RCEP tạo ra nhiều việc làm và cũng là khung của hợp tác kinh tế vì mục tiêu thịnh vuợng chung tại châu Á Thái Bình Duơng.Tính từ Tháng 6-2013, RCEP đã mở 20 vòng đàm phán và chưa thấy tiến triển đáng kể.RCEP thu hút 16 nước năm 2016 với 50% dân số thế giới, 32% GDP toàn cầu và 29% thương mại quốc tế.Truyền thông Hoa Lục đưa tin: hội nghị RCEP, là mô hình thay thế TPP, do Beijing dẫn đầu đạt tiến bộ.Từ Thứ Bảy tuần qua, các nước dự hội nghị APEC Đà Nẵng quyết định thảo luận TPP với tên mới CPTPP.Với Trung Cộng, RCEP là ưu tiên – RCEP làm lợi Trung Cộng khoảng 88 tỉ MK/năm trong khi thắng lợi CPTPP gây chi phí 22 tỉ MK/năm.Vấn đề vào lúc này là 7 nước, gồm Australia, New Zealand, Nhật, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, có vẻ nghiêng về mô hình CPTPP.