Đài Loan: Cần Đối Thoại Với TQ

TAIPEI, Đài Loan -- Trong khi Đài Loan cứng rắng, yêu cầu đối thoại ngang hàng với Hoa Lục... nhà nước Bắc Kinh vẫn hăm dọa là sẵn sàng tấn công xứ Đài để thống nhất hai miền.Bản tin RTI từ Đaì Bắc ghi lời Tổng Thống Thái Anh Văn kêu gọi hai bờ eo biển khôi phục đối thoại.Ngày 26/10 Tổng thống Thái Anh Văn tham gia Hội thảo “Nhìn lại quá trình giao lưu hai bờ eo biển trong 30 năm qua và tầm nhìn xa trong tương lai” do Ủy ban Trung Quốc Đại Lục Viện hành chính kết hợp Quỹ nghiên cứu hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương cùng tổ chức. Trong lúc phát biểu bà một lần nữa kêu gọi Đảng chấp chính hai bờ eo biển nên có những đối thoại mang tính lành mạnh, và hiện tại đang là cơ hội để thay đổi. Đối với phát biểu trên của Thái Anh Văn, Bộ ngoại giao Mỹ ngay sau đó đã cho biết lập trường nhất quán của mình, khuyến khích hai bờ eo biển nên tiến hành đối thoại mang tính xây dựng.Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu tại hội thảo nhiều lần kêu gọi hai bờ eo biển nên phục hồi đối thoại, nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại thích hợp để có những thay đổi, đồng thời còn cổ vũ lãnh đạo hai bờ tuân thủ theo đạo lý dung hòa, đạo nghĩa và trí tuệ chính trị truyền thống để tìm kiếm sự đột phá trong quan hệ giữa hai bờ, xóa bỏ vĩnh viễn sự đối địch và nỗi sợ hãi chiến tranh.Bộ ngoại giao Mỹ ngay sau đó đã cho biết lập trường nhất quán của mình, người phát ngôn Cơ quan các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Grace Choi nói rằng, sự ổn định hòa bình hai bờ chính là lợi ích lâu bền của Mỹ, Mỹ kêu gọi Bắc Kinh và Đài Bắc tiến hành đối thoại mang tính xây dựng, dựa trên tiền đề tôn nghiêm và tôn trọng đôi bên, nhằm tìm kiếm một phương thức hòa bình giải quyết đối lập mà người dân hai bờ đều tiếp nhận. Bà cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục đôn đốc hai bờ eo biển thể hiện lòng kiên nhẫn, sự đàn hồi và sáng tạo.Cũng nên nhắc rằng, bản tin RFI trước đó ghi nhận rằng:“Đài Loan độc lập là một điều không thể chấp nhận được đối với Bắc Kinh. Trong bài diễn văn khai mạc Đại Hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 ngày 18/10/2017, chủ tịch Tập Cận Bình nghiêm khắc cảnh báo Bắc Kinh có đủ tự tin, quyết tâm và sức mạnh để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực ly khai nào để Đài Loan độc lập, dù dưới bất kỳ hình thức nào.Ông Tập nhấn mạnh : «Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất kỳ tổ chức, hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào, bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ hình thức nào, tách bất cứ phần nào của lãnh thổ Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc».Hãng tin Reuters nhắc lại, từ 5 năm nay, Trung Quốc kịch liệt phản đối và ngăn chặn việc Đài Loan độc lập vì Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.”Sau khi Tập Cận Bình tuyên bố cứng rắn, ngay lập tức, chính phủ Đài Loan đã phản ứng về phát biểu của ông Tập Cận Bình. Đài Bắc khẳng định 23 triệu người dân trên đảo có quyền «tuyệt đối» quyết định tương lai của họ, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho người dân song song với việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực eo biển Đài Loan.Ngắn gọn: dân xứ Đài không ưa chủ nghĩa cộng sản.